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Новини
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Парламент ухвалив законопроєкт про розвиток інституту старост - пропозиції президента враховано, - Чернишов

Парламент ухвалив законопроєкт про розвиток інституту старост - пропозиції президента враховано, - Чернишов

Верховна Рада України повторно розглянула та в цілому ухвалила законопроєкт №4535 "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост", врахувавши пропозиції президента України.

"Закон довгоочікуваний і надзвичайно важливий. Він спрямований на вдосконалення правового регулювання інституту старост та утворення старостинських округів. В умовах децентралізації староста має належним чином представляти інтереси всіх жителів, аби соціальні та побутові потреби мешканців усіх населених пунктів були задоволені, а проблеми місцевого рівня вирішувалися ефективно та прозоро. Адже староста є представником влади у селі чи селищі тергромади, до кого може звернутись кожен житель", – зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Законопроєкт, зокрема, пропонує перед внесенням кандидатури старости на розгляд ради, яка його затверджує і звільняє, обов’язково проводити громадське обговорення з мешканцями. Староста може не входити до складу виконавчого комітету ради громади, але водночас матиме право на участь та виступ на засіданнях ради, виконкому або інших органах ради. Також за рішенням органу місцевого самоврядування за старостою закріплюються окремі завдання адміністратора ЦНАП.

Окрім того, врегульовуються інші питання: порядок створення старостинських округів, затвердження радою громади положень про старосту, суміщення посади старости тощо.

Зазначимо, 3 червня президент ветував попередній проєкт закону, адже той містив зміни до закону про Конституційний Суд України, які не стосуються питань старост.

Довідково

Староста – це нова посада для місцевого самоврядування. Її було введено у 2015 році. Староста представляє інтереси села/селища в адміністративному центрі громади. Для цього він має робоче місце у межах старостинського округу та веде прийом громадян. Він інформує місцеву владу про проблеми свого села/селища та пропонує шляхи їх вирішення. Крім того, староста залучається до розроблення бюджету територіальної громади, програм розвитку. Вказує на те, скільки коштів має бути виділено в бюджеті на розвиток його села/селища. Бюджет приймає рада тергромади.

Староста допомагає жителям у підготовці документів. Може виконувати окремі завдання адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг. Також староста виконує контролюючі функції – стежить за тим, як працюють комунальні підприємства та виконавчі органи ради у селі/селищі, може вносити пропозиції щодо покращення їх роботи, просить виконавчий комітет провести перевірки їх діяльності. Староста може звертатись до правоохоронних органів у разі, якщо у межах старостинського округу порушується громадський порядок. За свою роботу староста отримує заробітну плату і є підзвітним як перед жителями старостинського округу, так і перед радою і виконавчим комітетом ради.

Автор: 

ВР (15022) місцеве самоврядування (325) Олексій Чернишов (276)


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Топ коментарі
+4
Поліцаї вже є, старости будуть вже. Ну тоді можна я буду Начальником конц.табору з красивою назвою- Зелена рощщщща.
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14.07.2021 23:05
+3
Встреча с фрау Меркель не прошла даром!
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14.07.2021 23:09
+2
О! Я,Я ! Ду махст аллес риштиг Вальдемар! Зер гут!
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14.07.2021 23:06
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Поліцаї вже є, старости будуть вже. Ну тоді можна я буду Начальником конц.табору з красивою назвою- Зелена рощщщща.
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14.07.2021 23:05 Відповісти
Знаешь в чем преимущество плоских шуток: их больше укладывается в голове.
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15.07.2021 08:48 Відповісти
ну тоді в тебе в твоїй голові великий зе бардак
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15.07.2021 09:38 Відповісти
А чего не назвать старост без хитростей смотрящими? Тайной остается зачем районные назначаемые администрации, если люди выбирают депутатов. А тут еще и старосты?
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15.07.2021 11:30 Відповісти
О! Я,Я ! Ду махст аллес риштиг Вальдемар! Зер гут!
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14.07.2021 23:06 Відповісти
Ґрюне думкопфен махен алєс шлєхт унт шайзіх.
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15.07.2021 09:33 Відповісти
Встреча с фрау Меркель не прошла даром!
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14.07.2021 23:09 Відповісти
А что, немцы на подходе ?
НАТО: а ми до вас в ранковий час.
Будем вешать олигархов на верйовочка.
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15.07.2021 00:05 Відповісти
В Украине с 1 января 2027 года могут запретить использование б/у автомобилей с дизельными двигателями. Соответствующий законопроект уже разработало Мининфраструктуры.
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14.07.2021 23:13 Відповісти
В некоторых европейских городах б/у машины с дизелями уже запретили. Авторы законопроекта говорят, что он разработан с целью реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации с ЕС.
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14.07.2021 23:14 Відповісти
Министерство цифровой инфраструктуры совместно со своими ведомствами заявили, что готовят проект поэтапного запрета ввоза в страну транспорта разных категорий, оснащенного классическим двигателем. Ориентировочные даты изменения правил ввоза и регистрации таких машин:

запрет ввоза подержанных авто с дизельными моторами - 2028 год, новых - 2033 год;
запрет ввоза подержанных авто с бензиновыми ДВС - с 2033 года, новых - с 2038 года.
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15.07.2021 00:12 Відповісти
Новость апрельская...
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15.07.2021 00:13 Відповісти
Нереально.
Там что-то было по поводу Ввоза и первой регистрации б/у автомобилей - вот это могут
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14.07.2021 23:32 Відповісти
А урядников мона?
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15.07.2021 00:02 Відповісти
призначення старост - це диктатура;
де вибори голови села??
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15.07.2021 00:19 Відповісти
А гауляйтер хоче старостів
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15.07.2021 00:45 Відповісти
У війну старостів вішали.
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15.07.2021 00:44 Відповісти
Староста предмтавитель власти или предствитель жителей села. Это две большие разницы так говорит Цивильный кодекс. И кто ему платит то он и петь будет. По сути староста засланый казачок от власти в ущерб самоуправлению. Гонить их в шею.
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15.07.2021 04:14 Відповісти
продам новые вьетнамки и тельняшку
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15.07.2021 06:13 Відповісти
зеГнидота будет бандитов назначать ?
мало выбранных депутатов и мусоров ?
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15.07.2021 07:27 Відповісти
 
 