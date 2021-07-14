Парламент ухвалив законопроєкт про розвиток інституту старост - пропозиції президента враховано, - Чернишов

Верховна Рада України повторно розглянула та в цілому ухвалила законопроєкт №4535 "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост", врахувавши пропозиції президента України.

"Закон довгоочікуваний і надзвичайно важливий. Він спрямований на вдосконалення правового регулювання інституту старост та утворення старостинських округів. В умовах децентралізації староста має належним чином представляти інтереси всіх жителів, аби соціальні та побутові потреби мешканців усіх населених пунктів були задоволені, а проблеми місцевого рівня вирішувалися ефективно та прозоро. Адже староста є представником влади у селі чи селищі тергромади, до кого може звернутись кожен житель", – зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Законопроєкт, зокрема, пропонує перед внесенням кандидатури старости на розгляд ради, яка його затверджує і звільняє, обов’язково проводити громадське обговорення з мешканцями. Староста може не входити до складу виконавчого комітету ради громади, але водночас матиме право на участь та виступ на засіданнях ради, виконкому або інших органах ради. Також за рішенням органу місцевого самоврядування за старостою закріплюються окремі завдання адміністратора ЦНАП.

Окрім того, врегульовуються інші питання: порядок створення старостинських округів, затвердження радою громади положень про старосту, суміщення посади старости тощо.

Зазначимо, 3 червня президент ветував попередній проєкт закону, адже той містив зміни до закону про Конституційний Суд України, які не стосуються питань старост.

Довідково

Староста – це нова посада для місцевого самоврядування. Її було введено у 2015 році. Староста представляє інтереси села/селища в адміністративному центрі громади. Для цього він має робоче місце у межах старостинського округу та веде прийом громадян. Він інформує місцеву владу про проблеми свого села/селища та пропонує шляхи їх вирішення. Крім того, староста залучається до розроблення бюджету територіальної громади, програм розвитку. Вказує на те, скільки коштів має бути виділено в бюджеті на розвиток його села/селища. Бюджет приймає рада тергромади.

Староста допомагає жителям у підготовці документів. Може виконувати окремі завдання адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг. Також староста виконує контролюючі функції – стежить за тим, як працюють комунальні підприємства та виконавчі органи ради у селі/селищі, може вносити пропозиції щодо покращення їх роботи, просить виконавчий комітет провести перевірки їх діяльності. Староста може звертатись до правоохоронних органів у разі, якщо у межах старостинського округу порушується громадський порядок. За свою роботу староста отримує заробітну плату і є підзвітним як перед жителями старостинського округу, так і перед радою і виконавчим комітетом ради.