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Для повышения зарплат медикам необходимо наполнить Программу медицинских гарантий, - Ляшко

Для повышения зарплат медикам необходимо наполнить Программу медицинских гарантий, - Ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, как будут поднимать зарплату медикам. Он рассказал, что в указе президента говорится, что минимальная зарплата для медсестры должна быть 13,5 тысяч гривен.

Об этом глава Минздрава заявил в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже есть официальный документ – указ президента, подписанный в День медицинского работника. В нем предусмотрено, что минимальная зарплата для медсестры должна быть 13,5 тысяч гривен. Для врача – 20 тысяч. Как до этого уровня дойти, у нас, опять же, есть несколько путей", - отметил министр.

По словам Ляшко, поскольку невозможно урегулировать отдельную отрасль путем поднятия минимального уровня зарплаты, в Минздраве работают над тем, чтобы изменить корпоративное управление в системе здравоохранения, где будут четко прописаны коллективные договоры и главный врач или директор будет обязан провести такую оплату.

"А для этого нам нужно наполнить Программу медицинских гарантий. Другое, что мы также рассматриваем – это подписание отраслевого соглашения между профсоюзами, работодателями и Министерством здравоохранения как представителем правительства. В нем мы четко зафиксируем те цифры, которые есть в указе президента", - объяснил министр.

Также читайте: Ляшко о повторной вакцинации от COVID-19: Возможен либо повторный курс из двух, либо третья бустерная доза

Автор: 

медицина (2525) врачи (1517) медсестра (43) Ляшко Виктор (1364) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+5
Для того, чтобы на счете в банке были деньги, их надо сначала туда положить. И ведь не поспоришь...
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15.07.2021 10:53
+2
денег нет. но вы держитесь...
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15.07.2021 10:53
+1
Для повышения зарплат медикам необходимо наполнить Программу медицинских гарантий, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4919
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15.07.2021 10:58
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Всё гораздо проще: необходимо просто прекратить воровать (в т. ч. на "велике крадівництво")...
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15.07.2021 10:53 Ответить
Для того, чтобы на счете в банке были деньги, их надо сначала туда положить. И ведь не поспоришь...
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15.07.2021 10:53 Ответить
Для повышения зарплат медикам необходимо наполнить Программу медицинских гарантий, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4919
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15.07.2021 10:58 Ответить
Зачем что-то наполнять, когда деньги сами за пациентом ходят?
Или уже не ходят?
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15.07.2021 10:53 Ответить
денег нет. но вы держитесь...
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15.07.2021 10:53 Ответить
"в Минздраве работают над тем, чтобы изменить корпоративное управление в системе здравоохранения"

я думаю что просто нужно создать наблюдательный совет, и проблема сама рассосется...
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15.07.2021 10:56 Ответить
Учителям он обещал в разы больше....чем врачи хуже.
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15.07.2021 10:58 Ответить
Да обещать можно все. Даже конец эпохи бедности. Главное чтобы лохи верили
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15.07.2021 11:07 Ответить
Ирония плюс сарказм. Но вынужден согласиться. Когда оглашают результаты выборов, всегда вспоминаю "День гнева" Макаревича . Каким же надо быть прикукуренными на всю голову чтобы голосить за Киву, Тищенко или Добкина
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15.07.2021 11:22 Ответить
Надо честно признаться что общество разношерстное и больное.....им чем хуже Украине тем лучше....выбрать гниду кот.писту кацапам смешила оскорбляя Родину и украинцев во время войны....и чья жена призывала ублюдков триколорных под танки ВСУ ложиться......как после такого у здравых стран не угаснет интерес к Украине.....сам Бог Пороха в трудный час послал и того просрали...
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15.07.2021 11:42 Ответить
миллиард деревьев важнее . Да и кто его сосчитает тот миллиард Воруй - не хочу
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15.07.2021 10:58 Ответить
А звідки грощі?Виявляється що офіційні робітники які оплачують всі податки, включаючи і ФСС не можуть покрити медецинські потреби.А може просто надати адекватну зарплату працівникам міністрерства?Оплата яка десятого радника двадцятого порадника п.Ляшка становить достойних окладів 30-40 висококваліцікованих медиків?
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15.07.2021 10:59 Ответить
А че вы врачей обделяете, сволочи? Учителям так по 4000 долларов сделали зарплату. Хотя бы по 3200-3500 долларов врачам сделайте, чтобы не так обидно было.
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15.07.2021 11:06 Ответить
будем отрывать асфальт больше наполнить нечем..........
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15.07.2021 11:17 Ответить
Для повышения зарплат медикам, необходимо сократить зарплаты бездельникам!
Взять, к примеру наших зЕминистров, мало того что космические зарплаты у них ещё и надбавки, премии, а депутанты, а разные чинуши, за что такие деньги, что мы лучше стали жить, какой-то прогресс??? А для них и квартплата - мелочь...
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15.07.2021 11:54 Ответить
Для повышения зарплат медикам необходимо наполнить Программу медицинских гарантий, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1158
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15.07.2021 12:00 Ответить
" В ком нет любви к стране родной,
Те сердцем нищие калеки,
Ничтожные в своих делах
И суетны в ничтожной славе". - ( http://litopys.org.ua/shevchenko/shev301.htm Никита Гайдай )
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15.07.2021 12:17 Ответить
 
 