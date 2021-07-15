Для повышения зарплат медикам необходимо наполнить Программу медицинских гарантий, - Ляшко
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, как будут поднимать зарплату медикам. Он рассказал, что в указе президента говорится, что минимальная зарплата для медсестры должна быть 13,5 тысяч гривен.
Об этом глава Минздрава заявил в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
"Уже есть официальный документ – указ президента, подписанный в День медицинского работника. В нем предусмотрено, что минимальная зарплата для медсестры должна быть 13,5 тысяч гривен. Для врача – 20 тысяч. Как до этого уровня дойти, у нас, опять же, есть несколько путей", - отметил министр.
По словам Ляшко, поскольку невозможно урегулировать отдельную отрасль путем поднятия минимального уровня зарплаты, в Минздраве работают над тем, чтобы изменить корпоративное управление в системе здравоохранения, где будут четко прописаны коллективные договоры и главный врач или директор будет обязан провести такую оплату.
"А для этого нам нужно наполнить Программу медицинских гарантий. Другое, что мы также рассматриваем – это подписание отраслевого соглашения между профсоюзами, работодателями и Министерством здравоохранения как представителем правительства. В нем мы четко зафиксируем те цифры, которые есть в указе президента", - объяснил министр.
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Или уже не ходят?
я думаю что просто нужно создать наблюдательный совет, и проблема сама рассосется...
Взять, к примеру наших зЕминистров, мало того что космические зарплаты у них ещё и надбавки, премии, а депутанты, а разные чинуши, за что такие деньги, что мы лучше стали жить, какой-то прогресс??? А для них и квартплата - мелочь...
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