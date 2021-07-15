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В Минздраве назвали симптомы, при появлении которых после вакцинации от COVID-19 следует срочно обращаться к врачу

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Минздраве назвали симптомы, при появлении которых после вакцинации от COVID-19 следует срочно обращаться к врачу

В Украине десятки тысяч людей ежедневно прививаются против COVID-19. Кто-то делает это впервые, а кто-то уже завершил вакцинацию. В Минздраве дали рекомендации, на что надо обращать внимание после прививки, какие реакции организма являются нормальными, а после каких следует немедленно обратиться к врачу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook.

Как отметили в ведомстве, в центре вакцинации должны предупредить, что после прививки организм может реагировать на вакцину: "Это нормально, так как в этот момент ваш организм выстраивает защиту от вируса".

Вот перечень возможных реакций:
- покраснение, боль, отек в месте инъекции,
- лихорадка или озноб,
- головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе,
- увеличенные лимфатические узлы,
- тошнота,
- утомляемость,
- бессонница,
- головокружение.

"Обычно такие реакции проходят через несколько дней, однако вам следует следить за тем, как реагирует ваш организм на прививку, и в случае необходимости консультироваться с семейным врачом. Не сбивайте невысокую температуру и ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно "лечиться" антибиотиками", - отметили в Минздраве.

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Среди других рисков при вакцинации Минздрав назвал аллергические реакции: "Такие случаи очень редки и обычно возникают в первые секунды или минуты после вакцинации. Именно поэтому медики просят подождать 15-30 минут, чтобы в случае необходимости вам предоставили срочную помощь".

Следует немедленно сообщить семейному врачу или обратиться в медицинское учреждение, если после прививки возникли следующие симптомы:

- судороги,
- потеря сознания,
- рвота,
- сыпь на теле,
- сильную боль,
- температура свыше 38°C
- спутанность речи.

"Эти симптомы могут быть признаками другого заболевания, которое совпало с вакцинацией и требует своевременного лечения.

Помните, вакцинация спасает жизни. Позаботьтесь о себе и своих родных и запишитесь на прививку, если до сих пор этого не сделали", - добавили в ведомстве.

В Минздраве назвали симптомы, при появлении которых после вакцинации от COVID-19 следует срочно обращаться к врачу 01
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Топ комментарии
+7
То хто Вам казав шо Ви вакцинувались ,,прайзером,, а не фізрозчином?
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15.07.2021 12:59
+4
Значить ти з числа особо прібліжонних к ЬІмпіратору. В Минздраве назвали симптомы, при появлении которых после вакцинации от COVID-19 следует срочно обращаться к врачу - Цензор.НЕТ 8282
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15.07.2021 12:51
+4
Новые реалии. Уже хвастаются своими прививками, как раньше дорогими тачками и телефонами. Кто мы мог подумать года два назад?!
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15.07.2021 13:22
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Правила форума Совет форумчан
я двічі вакцинувався пфайзером, таких симптомів не має. а від бадяги ковішільда все можливо.
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15.07.2021 12:47 Ответить
Значить ти з числа особо прібліжонних к ЬІмпіратору. В Минздраве назвали симптомы, при появлении которых после вакцинации от COVID-19 следует срочно обращаться к врачу - Цензор.НЕТ 8282
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15.07.2021 12:51 Ответить
В Минздраве назвали симптомы, при появлении которых после вакцинации от COVID-19 следует срочно обращаться к врачу - Цензор.НЕТ 3458

я пройшов вакцинацію як учаснік куліковської бітви.
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15.07.2021 12:58 Ответить
Если у вас есть желание уколоться,надо сразу показаться врачу, желательно психотерапевту,это не нормальное состояние.
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15.07.2021 16:13 Ответить
То хто Вам казав шо Ви вакцинувались ,,прайзером,, а не фізрозчином?
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15.07.2021 12:59 Ответить
Ну наприклад я подивився на баночку та сам контейнер, до речі він дуже цікавий, занадто незвичайний для фізрозчину…
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15.07.2021 13:06 Ответить
Я думаю що дляповноти картини Вам потрібно звернутись до історії публікацій на ,,цензорі,, а особливо до новин де покаюється вакцинація наших правителів які популизували китайську вакцину.На якій із відею не вакцинувався китайською на шо показував колір ампул із яких іх вакцинували.А нам втюховали хрен знає яку та що під видом китайської
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15.07.2021 13:17 Ответить
я впевнений на 100%, що вакцинувався пфайзером. а решта довго пояснювати як і що. У МОЗ назвали симптоми, за появи яких після вакцинації від COVID-19 варто терміново звертатися до лікаря - Цензор.НЕТ 1199
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15.07.2021 13:14 Ответить
Новые реалии. Уже хвастаются своими прививками, как раньше дорогими тачками и телефонами. Кто мы мог подумать года два назад?!
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15.07.2021 13:22 Ответить
Вот это общественный психоз.
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15.07.2021 16:15 Ответить
Вибачте але мені теж імпонує вакцинація прайзером,навчіть буть ласка як бути впевненеим на всі 100% що вшлили мені те що мені заявили?Думаю що за Вашу науку буду радий і я та вдячні тысяы тих хто Ваш коментарій прочитав.
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15.07.2021 13:24 Ответить
це чудово,що ви вірите у вакцинацію! У МОЗ назвали симптоми, за появи яких після вакцинації від COVID-19 варто терміново звертатися до лікаря - Цензор.НЕТ 5904
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15.07.2021 22:37 Ответить
Не говори ерунды. Мне вкатили два палёных алкозельцера, и никаких симптомов. Разве если нажать пальцем на место укола - то болит.
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15.07.2021 16:38 Ответить
вітаю. У МОЗ назвали симптоми, за появи яких після вакцинації від COVID-19 варто терміново звертатися до лікаря - Цензор.НЕТ 5381
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15.07.2021 16:42 Ответить
Мінздраву треба бути послідовним і вказати,де і за скільки можна купити труну,місце на цвинтарі і всі супутні послуги...
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15.07.2021 12:50 Ответить
Всегда можно списать на другое заболевание. "Вы же не специалисты".
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15.07.2021 12:51 Ответить
Я не специалист,но по лечебной карте ковида, из госбюджета выделяеются около 50-ти тысяч гривен на лечение одного больного на ковид при том что в выделенных средств не указана степень сложности заболевания.Так какой интерес лечебным учреждениям признавать насморк не аспираторным заболеванием если руководство медучреждением на вполне законных основаниях может получить за сопли как за опасный вирус?
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15.07.2021 13:11 Ответить
Так речь о прививке. Зачем же ронять статус новомодного снадобья, если скоро он станет обязательным и даже, может быть, закреплённым в Конституции?
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15.07.2021 13:20 Ответить
Мне ето напоминает америкоский фильм ,,Разрушитель,, и мы к етому катимся...
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15.07.2021 13:28 Ответить
...нарушая Конституцию и Права Человека.Хотя если сам народ молчит то почему-бы правительству без всеобщего принятия решения страной продавать земли Украины или без РФЕРЕНДУМА присоеденить страну к кацапии.
Да ведь в Украине уже такое было когда при референдуме Кучмы 400 с лихуем депутатов Рады признали голосование населения Украины в 94% не действительными.
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15.07.2021 14:44 Ответить
хватіт пі..дєть,ТАВАРІЩ! У МОЗ назвали симптоми, за появи яких після вакцинації від COVID-19 варто терміново звертатися до лікаря - Цензор.НЕТ 5773
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15.07.2021 22:38 Ответить
ВСЄГДА
можно спи..еть:
Всегда можно списать на другое заболевание. "Вы же не специалисты". У МОЗ назвали симптоми, за появи яких після вакцинації від COVID-19 варто терміново звертатися до лікаря - Цензор.НЕТ 5759
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15.07.2021 22:39 Ответить
А какие признаки того что врожденній иммунитет прелобладает над тем что ввели в тело человека?Да и как коновалы за 10-15 минут опредиляют кому и какая вакцина не будет смертельна тем более что выбор не существует что купили то и вдрыснем.Ведь еще до ковида вакцинами медицина убивала детей под видом всяких не соотведствий к организму,А теперь что?
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15.07.2021 12:56 Ответить
Дилема. Але Ізраїль, провакцинувавши майже все населення Пфайзером, закрив ковідні відділення лікарень.
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15.07.2021 19:30 Ответить
І гостра нехіть до будь якої праці.
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15.07.2021 13:29 Ответить
Дилема. Але Ізраїль, провакцинувавши майже все населення Пфайзером, закрив ковідні відділення лікарень. Це результат.
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15.07.2021 19:31 Ответить
 
 