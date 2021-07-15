В Минздраве назвали симптомы, при появлении которых после вакцинации от COVID-19 следует срочно обращаться к врачу

В Украине десятки тысяч людей ежедневно прививаются против COVID-19. Кто-то делает это впервые, а кто-то уже завершил вакцинацию. В Минздраве дали рекомендации, на что надо обращать внимание после прививки, какие реакции организма являются нормальными, а после каких следует немедленно обратиться к врачу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook.

Как отметили в ведомстве, в центре вакцинации должны предупредить, что после прививки организм может реагировать на вакцину: "Это нормально, так как в этот момент ваш организм выстраивает защиту от вируса".

Вот перечень возможных реакций:

- покраснение, боль, отек в месте инъекции,

- лихорадка или озноб,

- головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе,

- увеличенные лимфатические узлы,

- тошнота,

- утомляемость,

- бессонница,

- головокружение.

"Обычно такие реакции проходят через несколько дней, однако вам следует следить за тем, как реагирует ваш организм на прививку, и в случае необходимости консультироваться с семейным врачом. Не сбивайте невысокую температуру и ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно "лечиться" антибиотиками", - отметили в Минздраве.

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Среди других рисков при вакцинации Минздрав назвал аллергические реакции: "Такие случаи очень редки и обычно возникают в первые секунды или минуты после вакцинации. Именно поэтому медики просят подождать 15-30 минут, чтобы в случае необходимости вам предоставили срочную помощь".

Следует немедленно сообщить семейному врачу или обратиться в медицинское учреждение, если после прививки возникли следующие симптомы:

- судороги,

- потеря сознания,

- рвота,

- сыпь на теле,

- сильную боль,

- температура свыше 38°C

- спутанность речи.

"Эти симптомы могут быть признаками другого заболевания, которое совпало с вакцинацией и требует своевременного лечения.

Помните, вакцинация спасает жизни. Позаботьтесь о себе и своих родных и запишитесь на прививку, если до сих пор этого не сделали", - добавили в ведомстве.