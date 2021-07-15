У МОЗ назвали симптоми, за появи яких після вакцинації від COVID-19 варто терміново звертатися до лікаря

В Україні десятки тисяч людей щодня прищеплюються проти COVID-19. Хтось робить це вперше, а хтось вже завершив вакцинацію. У МОЗ дали рекомендації, на що треба звертати увагу після щеплення, які реакції організму є нормальними, а після яких варто негайно звернутися до лікаря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

Як зазначили у відомстві, в центрі вакцинації повинні попередити, що після щеплення організм може реагувати на вакцину: "Це нормально, бо в цей момент ваш організм вибудовує захист від вірусу".

Ось перелік можливих реакцій:

почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції,

лихоманка чи озноб,

головний біль, біль у м'язах чи суглобах, біль у животі,

збільшені лімфатичні вузли,

нудота,

втомлюваність,

безсоння,

запаморочення.

"Зазвичай такі реакції минають за кілька днів, однак вам слід стежити за тим, як реагує ваш організм на щеплення, і в разі потреби консультуватися з сімейним лікарем. Не збивайте невисоку температуру і в жодному разі не намагайтесь самостійно "лікуватись" антибіотиками", - зазначили в МОЗ.

Інший ризик при щепленні – алергічні реакції. Такі випадки дуже рідкісні і зазвичай виникають в перші секунди чи хвилини після вакцинації. Саме тому медики просять зачекати 15-30 хвилин, щоб у разі потреби вам надали термінову допомогу.

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Слід негайно повідомити сімейного лікаря, або звернутися до медичного закладу, якщо у вас після щеплення виникли такі симптоми:

судоми,

втрата свідомості,

блювання,

висип на тілі,

сильний біль,

температура понад 38°C,

сплутаність мови.

"Ці симптоми можуть бути ознаками іншого захворювання, яке збіглося в часі з вакцинацією і потребує своєчасного лікування.

Пам’ятайте, вакцинація рятує життя. Подбайте про себе та своїх рідних і запишіться на щеплення, якщо досі цього не зробили", - додали у відомстві.