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Новини Коронавірус і карантин
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У МОЗ назвали симптоми, за появи яких після вакцинації від COVID-19 варто терміново звертатися до лікаря

У МОЗ назвали симптоми, за появи яких після вакцинації від COVID-19 варто терміново звертатися до лікаря

В Україні десятки тисяч людей щодня прищеплюються проти COVID-19. Хтось робить це вперше, а хтось вже завершив вакцинацію. У МОЗ дали рекомендації, на що треба звертати увагу після щеплення, які реакції організму є нормальними, а після яких варто негайно звернутися до лікаря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

Як зазначили у відомстві, в центрі вакцинації повинні попередити, що після щеплення організм може реагувати на вакцину: "Це нормально, бо в цей момент ваш організм вибудовує захист від вірусу".

Ось перелік можливих реакцій:

  • почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції,
  • лихоманка чи озноб,
  • головний біль, біль у м'язах чи суглобах, біль у животі,
  • збільшені лімфатичні вузли,
  • нудота,
  • втомлюваність,
  • безсоння,
  • запаморочення.

"Зазвичай такі реакції минають за кілька днів, однак вам слід стежити за тим, як реагує ваш організм на щеплення, і в разі потреби консультуватися з сімейним лікарем. Не збивайте невисоку температуру і в жодному разі не намагайтесь самостійно "лікуватись" антибіотиками", - зазначили в МОЗ.

Інший ризик при щепленні – алергічні реакції. Такі випадки дуже рідкісні і зазвичай виникають в перші секунди чи хвилини після вакцинації. Саме тому медики просять зачекати 15-30 хвилин, щоб у разі потреби вам надали термінову допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідно мотивувати людей зробити щеплення, цих "плюшечок" у МОЗ досить багато в планах, - Ляшко

Слід негайно повідомити сімейного лікаря, або звернутися до медичного закладу, якщо у вас після щеплення виникли такі симптоми:

  • судоми,
  • втрата свідомості,
  • блювання,
  • висип на тілі,
  • сильний біль,
  • температура понад 38°C,
  • сплутаність мови.

"Ці симптоми можуть бути ознаками іншого захворювання, яке збіглося в часі з вакцинацією і потребує своєчасного лікування.

Пам’ятайте, вакцинація рятує життя. Подбайте про себе та своїх рідних і запишіться на щеплення, якщо досі цього не зробили", - додали у відомстві.

У МОЗ назвали симптоми, за появи яких після вакцинації від COVID-19 варто терміново звертатися до лікаря 01

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
То хто Вам казав шо Ви вакцинувались ,,прайзером,, а не фізрозчином?
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15.07.2021 12:59
+4
Значить ти з числа особо прібліжонних к ЬІмпіратору.
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15.07.2021 12:51
+4


я пройшов вакцинацію як учаснік куліковської бітви.
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15.07.2021 12:58
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я двічі вакцинувався пфайзером, таких симптомів не має. а від бадяги ковішільда все можливо.
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15.07.2021 12:47 Відповісти
Значить ти з числа особо прібліжонних к ЬІмпіратору.
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15.07.2021 12:51 Відповісти


я пройшов вакцинацію як учаснік куліковської бітви.
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15.07.2021 12:58 Відповісти
Если у вас есть желание уколоться,надо сразу показаться врачу, желательно психотерапевту,это не нормальное состояние.
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15.07.2021 16:13 Відповісти
То хто Вам казав шо Ви вакцинувались ,,прайзером,, а не фізрозчином?
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15.07.2021 12:59 Відповісти
Ну наприклад я подивився на баночку та сам контейнер, до речі він дуже цікавий, занадто незвичайний для фізрозчину…
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15.07.2021 13:06 Відповісти
Я думаю що дляповноти картини Вам потрібно звернутись до історії публікацій на ,,цензорі,, а особливо до новин де покаюється вакцинація наших правителів які популизували китайську вакцину.На якій із відею не вакцинувався китайською на шо показував колір ампул із яких іх вакцинували.А нам втюховали хрен знає яку та що під видом китайської
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15.07.2021 13:17 Відповісти
я впевнений на 100%, що вакцинувався пфайзером. а решта довго пояснювати як і що.
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15.07.2021 13:14 Відповісти
Новые реалии. Уже хвастаются своими прививками, как раньше дорогими тачками и телефонами. Кто мы мог подумать года два назад?!
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15.07.2021 13:22 Відповісти
Вот это общественный психоз.
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15.07.2021 16:15 Відповісти
Вибачте але мені теж імпонує вакцинація прайзером,навчіть буть ласка як бути впевненеим на всі 100% що вшлили мені те що мені заявили?Думаю що за Вашу науку буду радий і я та вдячні тысяы тих хто Ваш коментарій прочитав.
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15.07.2021 13:24 Відповісти
це чудово,що ви вірите у вакцинацію!
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15.07.2021 22:37 Відповісти
Не говори ерунды. Мне вкатили два палёных алкозельцера, и никаких симптомов. Разве если нажать пальцем на место укола - то болит.
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15.07.2021 16:38 Відповісти
вітаю.
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15.07.2021 16:42 Відповісти
Мінздраву треба бути послідовним і вказати,де і за скільки можна купити труну,місце на цвинтарі і всі супутні послуги...
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15.07.2021 12:50 Відповісти
Всегда можно списать на другое заболевание. "Вы же не специалисты".
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15.07.2021 12:51 Відповісти
Я не специалист,но по лечебной карте ковида, из госбюджета выделяеются около 50-ти тысяч гривен на лечение одного больного на ковид при том что в выделенных средств не указана степень сложности заболевания.Так какой интерес лечебным учреждениям признавать насморк не аспираторным заболеванием если руководство медучреждением на вполне законных основаниях может получить за сопли как за опасный вирус?
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15.07.2021 13:11 Відповісти
Так речь о прививке. Зачем же ронять статус новомодного снадобья, если скоро он станет обязательным и даже, может быть, закреплённым в Конституции?
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15.07.2021 13:20 Відповісти
Мне ето напоминает америкоский фильм ,,Разрушитель,, и мы к етому катимся...
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15.07.2021 13:28 Відповісти
...нарушая Конституцию и Права Человека.Хотя если сам народ молчит то почему-бы правительству без всеобщего принятия решения страной продавать земли Украины или без РФЕРЕНДУМА присоеденить страну к кацапии.
Да ведь в Украине уже такое было когда при референдуме Кучмы 400 с лихуем депутатов Рады признали голосование населения Украины в 94% не действительными.
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15.07.2021 14:44 Відповісти
хватіт пі..дєть,ТАВАРІЩ!
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15.07.2021 22:38 Відповісти
ВСЄГДА
можно спи..еть:
Всегда можно списать на другое заболевание. "Вы же не специалисты".
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15.07.2021 22:39 Відповісти
А какие признаки того что врожденній иммунитет прелобладает над тем что ввели в тело человека?Да и как коновалы за 10-15 минут опредиляют кому и какая вакцина не будет смертельна тем более что выбор не существует что купили то и вдрыснем.Ведь еще до ковида вакцинами медицина убивала детей под видом всяких не соотведствий к организму,А теперь что?
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15.07.2021 12:56 Відповісти
Дилема. Але Ізраїль, провакцинувавши майже все населення Пфайзером, закрив ковідні відділення лікарень.
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15.07.2021 19:30 Відповісти
І гостра нехіть до будь якої праці.
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15.07.2021 13:29 Відповісти
Дилема. Але Ізраїль, провакцинувавши майже все населення Пфайзером, закрив ковідні відділення лікарень. Це результат.
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15.07.2021 19:31 Відповісти
 
 