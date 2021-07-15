У МОЗ назвали симптоми, за появи яких після вакцинації від COVID-19 варто терміново звертатися до лікаря
В Україні десятки тисяч людей щодня прищеплюються проти COVID-19. Хтось робить це вперше, а хтось вже завершив вакцинацію. У МОЗ дали рекомендації, на що треба звертати увагу після щеплення, які реакції організму є нормальними, а після яких варто негайно звернутися до лікаря.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я в Facebook.
Як зазначили у відомстві, в центрі вакцинації повинні попередити, що після щеплення організм може реагувати на вакцину: "Це нормально, бо в цей момент ваш організм вибудовує захист від вірусу".
Ось перелік можливих реакцій:
- почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції,
- лихоманка чи озноб,
- головний біль, біль у м'язах чи суглобах, біль у животі,
- збільшені лімфатичні вузли,
- нудота,
- втомлюваність,
- безсоння,
- запаморочення.
"Зазвичай такі реакції минають за кілька днів, однак вам слід стежити за тим, як реагує ваш організм на щеплення, і в разі потреби консультуватися з сімейним лікарем. Не збивайте невисоку температуру і в жодному разі не намагайтесь самостійно "лікуватись" антибіотиками", - зазначили в МОЗ.
Інший ризик при щепленні – алергічні реакції. Такі випадки дуже рідкісні і зазвичай виникають в перші секунди чи хвилини після вакцинації. Саме тому медики просять зачекати 15-30 хвилин, щоб у разі потреби вам надали термінову допомогу.
Слід негайно повідомити сімейного лікаря, або звернутися до медичного закладу, якщо у вас після щеплення виникли такі симптоми:
- судоми,
- втрата свідомості,
- блювання,
- висип на тілі,
- сильний біль,
- температура понад 38°C,
- сплутаність мови.
"Ці симптоми можуть бути ознаками іншого захворювання, яке збіглося в часі з вакцинацією і потребує своєчасного лікування.
Пам’ятайте, вакцинація рятує життя. Подбайте про себе та своїх рідних і запишіться на щеплення, якщо досі цього не зробили", - додали у відомстві.
Будь ласка, зачекайте...
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я пройшов вакцинацію як учаснік куліковської бітви.
Да ведь в Украине уже такое было когда при референдуме Кучмы 400 с лихуем депутатов Рады признали голосование населения Украины в 94% не действительными.
можно спи..еть:
Всегда можно списать на другое заболевание. "Вы же не специалисты".