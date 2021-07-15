Необхідно мотивувати людей зробити щеплення, цих "плюшечок" у МОЗ досить багато в планах, - Ляшко
В Україні зараз є попит на вакцинацію від COVID-19. Згідно з опитуваннями, 60% українців, дорослого населення, готові зробити щеплення добровільно і безкоштовно.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
Так, глава МОЗ не бачить необхідності когось зобов'язувати робити щеплення.
"Є велика кількість механізмів і впливів в умовах боротьби з коронавірусною хворобою, в умовах великої кількості карантинних обмежень, які тим чи іншим чином впливають або створюють незручності людям. Ми повинні щось зробити так, щоб зацікавити, мотивувати людей захотіти зробити щеплення. Повірте , цих "плюшечек" у нас досить багато в планах", - розповів він.
У той же час, міністр відмовився їх анонсувати.
"Тому що багато хто подумає: не буду зараз вакцинуватися, буду чекати "плюшечок". Треба вакцинуватися, у кожного в родині повинен бути такий постулат - перш за все дбати про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких", - додав Ляшко.
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Я привилась пфайзером, но…… за вакциной гонялась месяц
Навіть не думай ганяти людей по пляжах... Гадаю, це одна з твоїх плюшок.
2При инкубационном периоде ввод вакцины утяжеляет течение.(факты есть если бы родственники знали эту информацию, то часть коронавирусного фонда ушла бы на выплаты родным).
3 У пациентов перенесших 2 раза коронавирусную инфекцию сналичием антител Ig G в достаточном титре вакцинация не показана.
4 Для руководителей не в теме, будет 3 бустерная доза для Пфайзер, для венегрета имунологического из нескольких вакцин нет пока научного подтверждения такой иммунизации нет.