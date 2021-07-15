УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7891 відвідувач онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
2 355 24

Необхідно мотивувати людей зробити щеплення, цих "плюшечок" у МОЗ досить багато в планах, - Ляшко

Необхідно мотивувати людей зробити щеплення, цих

В Україні зараз є попит на вакцинацію від COVID-19. Згідно з опитуваннями, 60% українців, дорослого населення, готові зробити щеплення добровільно і безкоштовно.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, глава МОЗ не бачить необхідності когось зобов'язувати робити щеплення.

"Є велика кількість механізмів і впливів в умовах боротьби з коронавірусною хворобою, в умовах великої кількості карантинних обмежень, які тим чи іншим чином впливають або створюють незручності людям. Ми повинні щось зробити так, щоб зацікавити, мотивувати людей захотіти зробити щеплення. Повірте , цих "плюшечек" у нас досить багато в планах", - розповів він.

У той же час, міністр відмовився їх анонсувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко про можливість запровадження восени локдауну: Робимо все, щоб цього не допустити

"Тому що багато хто подумає: не буду зараз вакцинуватися, буду чекати "плюшечок". Треба вакцинуватися, у кожного в родині повинен бути такий постулат - перш за все дбати про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких", - додав Ляшко.

Автор: 

вакцина (4419) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
"У нас есть интересное решение, но мы вам его не расскажем, что бы вы не ржали."
показати весь коментар
15.07.2021 09:46
+3
Опять дешевый пиар. Все знакомые хотят-токо прививок нет. А поскольку вакцин нет, Ляжко вакцинирует уши лапшой. Пока успешно.
показати весь коментар
15.07.2021 09:35
+3
*****, готовi зробити але нормальною вакциною, а не iндуським фiзросчином чи китайским незнамо-чим...
показати весь коментар
15.07.2021 09:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опять дешевый пиар. Все знакомые хотят-токо прививок нет. А поскольку вакцин нет, Ляжко вакцинирует уши лапшой. Пока успешно.
показати весь коментар
15.07.2021 09:35 Відповісти
*****, готовi зробити але нормальною вакциною, а не iндуським фiзросчином чи китайским незнамо-чим...
показати весь коментар
15.07.2021 09:38 Відповісти
Все вакцины одинаково экспериментальные, недоисследованные и с чипами. Так что прививайся любой. Много баранов уже привилось.
показати весь коментар
15.07.2021 11:51 Відповісти
Да мы не против,дай нам пфайзер мы прибежим.
показати весь коментар
15.07.2021 09:39 Відповісти
Для баранов дадут все что они требуют.
показати весь коментар
15.07.2021 11:52 Відповісти
Какая мотивация у этого поца? Явно не курточка...
показати весь коментар
15.07.2021 09:43 Відповісти
Приказ мирового правительства.
показати весь коментар
15.07.2021 11:52 Відповісти
Будуть заганяти в стойло , тих хто не бажає колотися.
показати весь коментар
15.07.2021 09:44 Відповісти
Хрен там, даже у москалей не получается
показати весь коментар
15.07.2021 10:48 Відповісти
Ну да, у них же план.
показати весь коментар
15.07.2021 11:53 Відповісти
Тут нужно четко уясниь НАСЕЛЕНИЕ - это СТАДО и сообщество разумных и САМОДОСТАТОЧНЫХ ГРАЖДАН! Мое мнение, что по большей части - СТАДО, а зничит нечего спрашивать надо колоть как БАРАНОВ /коль не разделили по факту на ДЕЕСПОСОБНЫХ и НЕДЕЕСПОСОБНЫХ/ в тренде сегодня и права "голых обезьян", табу на сегрегацию и ПОГОЛОВНАЯ УРАВНИЛОВКА, запугивание в СМИ по воли УЗУРПАТОРОВ ВЛАСТИ /что пользуются "голосами" недееспособного и глупого БОЛЬШИНСТВА/ и запугивают ЛОХОВ мифическим "фашизмом"!
показати весь коментар
15.07.2021 09:45 Відповісти
"У нас есть интересное решение, но мы вам его не расскажем, что бы вы не ржали."
показати весь коментар
15.07.2021 09:46 Відповісти
минплюшек...
показати весь коментар
15.07.2021 10:00 Відповісти
Мотивировать? Я вчера был "мотивирован" возненавидеть нашу систему здравоохранения. Пришел в поликлинику на повторную вакцинацию. Да, Короновак. Другого не предлагалось. В первый раз процедура заняла около 8-10 минут. Очередь - 1-2 человека. Все быстро и слаженно. Вчера - был полный ЗВИЗДЕЦ. Как будто Пфайзер кололи! Врач не принимал до тех пор, пока не набралось 10 человек! И это для Короновак. Периодически врач выходил и смотрел, сколько собралось. Медсестры в манипуляционной трещали "за жизнь", сидя нога на ногу. В общем, ожидание затянулось на 1 час 10 минут. Это для МОТИВАЦИИ, если кто не понял.
показати весь коментар
15.07.2021 10:33 Відповісти
В Николаеве ( инфа из соцсетей просят 1000 грн за пфайзер) , это уже плюшки или еще нет.
Я привилась пфайзером, но…… за вакциной гонялась месяц
показати весь коментар
15.07.2021 10:38 Відповісти
Плюшко, а чи дельта - не є плюшка? Не було б цьої дельти, хто б ту вакцину собі колов?

Навіть не думай ганяти людей по пляжах... Гадаю, це одна з твоїх плюшок.
показати весь коментар
15.07.2021 10:41 Відповісти
Даже если бы дельты не было, ее все-равно бы придумали для загона всех в вакционное стойло
показати весь коментар
15.07.2021 10:47 Відповісти
*вакцинное
показати весь коментар
15.07.2021 10:48 Відповісти
1 Вакцина не предотварщает заражение, но снижает вирулентную дозу-уменьшая тяжесть течения.
2При инкубационном периоде ввод вакцины утяжеляет течение.(факты есть если бы родственники знали эту информацию, то часть коронавирусного фонда ушла бы на выплаты родным).
3 У пациентов перенесших 2 раза коронавирусную инфекцию сналичием антител Ig G в достаточном титре вакцинация не показана.
4 Для руководителей не в теме, будет 3 бустерная доза для Пфайзер, для венегрета имунологического из нескольких вакцин нет пока научного подтверждения такой иммунизации нет.
показати весь коментар
15.07.2021 10:54 Відповісти
Необхідно мотивувати людей зробити щеплення, цих "плюшечок" у МОЗ досить багато в планах, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1067
показати весь коментар
15.07.2021 10:57 Відповісти
Які к бісу плюшечки?! Я бажаю, записаний, чекаю, а вакцини тупо нема! Засуньте собі у дупу ті плюшечки, клоуни!
показати весь коментар
15.07.2021 11:36 Відповісти
 
 