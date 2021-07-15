ВР приняла законопроект о стимулировании развития цифровой экономики в Украине
Верховная Рада приняла законопроект о стимулировании развития цифровой экономики в Украине.
Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение - 262 народных депутатов.
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Люцифер
показать весь комментарий15.07.2021 13:48 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Володимир Сливка
показать весь комментарий15.07.2021 13:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владислав Изюмский
показать весь комментарий15.07.2021 13:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Кот Бегемот #477582
показать весь комментарий15.07.2021 15:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
5 копійок
показать весь комментарий15.07.2021 13:59 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Іван Геращенко
показать весь комментарий15.07.2021 14:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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Кот Бегемот #477582
показать весь комментарий15.07.2021 15:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Gregory Mihelson
показать весь комментарий15.07.2021 20:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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