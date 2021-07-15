ВР ухвалила законопроєкт про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні.
Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення - 262 народні депутати.
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Люцифер
показати весь коментар15.07.2021 13:48 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Володимир Сливка
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Владислав Изюмский
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Кот Бегемот #477582
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5 копійок
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Іван Геращенко
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Кот Бегемот #477582
показати весь коментар15.07.2021 15:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Gregory Mihelson
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