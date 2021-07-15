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ВР ухвалила законопроєкт про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні

ВР ухвалила законопроєкт про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні.

Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 262 народні депутати.

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Автор: 

ВР (15022) економіка (932)


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Только не развивайте цифровую природу.
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15.07.2021 13:48 Відповісти
Ага_а.Хак идиота и вся экономика страны включая и наши эллектронные трудовие книжки в пи,ду.Мол во всем хакеры виноваты.Ждусь не дождусь когда ктот-то хакнет банки чтобы списать кредиты украинского народа.Или такие умники еще не родились или им то власти еще заказа не поступило?
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15.07.2021 13:53 Відповісти
Главный в ВР по стимуляции это Кива.
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15.07.2021 13:53 Відповісти
Иными словами, Кива - главный дрочило в ВР. Кандидат наук по этому делу.
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15.07.2021 15:18 Відповісти
Кароче, країна в смартфоні від 95 кварталу.ВР приняла законопроект о стимулировании развития цифровой экономики в Украине - Цензор.НЕТ 6337
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15.07.2021 13:59 Відповісти
А закон ''о запрєщєнії рисованія пісюнов на зборах і тиканія з вікон факов'' , шо не прийняли? Нє , ну це фігня якась.
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15.07.2021 14:06 Відповісти
ЗЕбанутые за 2 года кончили буквенную экономику, теперь за цифровую возьмутся.
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15.07.2021 15:16 Відповісти
Занимаются всякой херней..., а экономика дохнет.
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15.07.2021 20:18 Відповісти
 
 