ВР ухвалила Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Основні фінпоказники
Верховна Рада на засіданні 15 липня ухвалила постанову про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Цей документ є основою для складання проєкту державного бюджету на 2022 рік.
Документ підтримали 247 народних депутатів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".
Бюджетну декларацію в Раді представляв міністр фінансів Сергій Марченко. Він зазначив, що декларація є основою для складання проєкту держбюджету та прогнозів місцевих бюджетів.
За словами Марченка, у видаткову частину декларації заклали фінансування основних напрямів держпрограм, зокрема: підтримки медиків та вчителів, розвитку якісної освіти, зростання мінімальної зарплати, пенсійної реформи, створення безбар’єрного простору, "Великого будівництва", доступної іпотеки та кредитів, цифрової трансформації тощо.
Він також висловив сподівання на ухвалення "податкового" законопроєкту №5600 у другому читанні, завдяки якому бюджет може додатково отримати 50 млрд грн.
Зокрема, у бюджетну декларацію заклали такі показники:
- реальний ВВП: зростання на 3,8%, 4,7% і 5% у 2023-2025 роках;
- інфляція: 6,2%, 5,3% і 5%;
- обмінний курс гривні до долара в середньому за рік: 28,6 грн, 28,8 грн і 29,2 грн;
- зменшення дефіциту держбюджету: 3,5% від ВВП, 3% ВВП і 2,7% ВВП (факт за 2020 рік – 5,2% ВВП, прогноз на 2021 р. – 5,5% ВВП);
- граничний обсяг держборгу на кінець року не більше за: 51% ВВП, 49% ВВП і 47% ВВП (факт за 2020 рік – 53,9% ВВП, уточнений прогноз на 2021 р. – 56,9% ВВП);
- прожитковий мінімум на місяць: поступове зростання до 7665 грн з 01.01.2024 року.
Голова підкомітету бюджетного комітету Юрій Кузбит представив висновки нардепів щодо проєкту постанови. Він зазначив, що проєкт не містить відповідних розрахунків до показників, а відтак неможливо проаналізувати реалістичність показників.
Декларація містить більшість положень, визначених Бюджетним кодексом, за винятком показників за основними видами доходів держбюджету, обсягу державного дорожнього фонду за відповідними напрямами тощо.
Також положення декларації мають узгоджуватися зі стратегією управління держборгом, однак КМУ її досі не затвердив. "Виникає питання щодо реалістичності визначених у бюджетній декларації намірів щодо зниження рівня дефіциту та частки держборгу за відсутності стратегічного бачення щодо управління ними", – додав Кузбит.
Він зауважив, що у документі задано запропоновані зміни до податкового законодавства, які дозволять збільшити надходження на 34 млрд грн. Залежно від доопрацювання, продовжив нардеп, і прийняття відповідного законопроєкту уряд зможе мати підстави у проєкті бюджету на 2022 рік суттєво збільшити доходи у порівнянні з декларацією.
Зрештою комітет рекомендував Раді схвалити Бюджетну декларацію та врахувати зауваження депутатів під час підготовки держбюджету на 22 рік і складання декларації на 2023-2025 роки.
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И зачем тогда принимали не пойми что?
- Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!
Його питають:
- А Ви за кого голосували?
- За Зеленського...
- Так чого ж він "піда..с"?
- Бо мене обманув... Наобіцяв "молочні ріки, кисельні береги...", а ні хрена не виконав!...
- Ну, а Порошенко чого "піда..с"?
- Бо погано мені пояснював, що Зеленський - "піда..с"!!!...Анекдот був написаний влітку 2019-го!
аби не барига!
Він же "юморист", це була передвибоча шЮтка.
1. Война.
У Пороха: модернизация, международная помощь, в том числе и летальным оружием, планомерное, с крейсерской скоростью наращивание бюджетирования ЗСУ. Под конец каденции денежное довольствие дошло до тысячи долларов в месяц на первой линии.
У Зеленского: опрокинули все ключевые реформы, заморозили строительство общежитий, войска отвели с политых украинской кровью позиций. А, и боевых генералов бросают за решетку с космическими залогами.
И, как король некомпетентности, сдаёт операцию по вагнеровцам врагу. Ещё и умудряется про это открыто ********* на камеру.
2. Экономика.
При Порохе - 14 кварталов постоянного роста, в условиях оккупированных экспортных мощностей и военной нагрузки на бюджет. Международные рейтинговые агенства регулярно повышали rate Украины. ЗВР достигли исторического максимума. Банковская система очистиласть от банков-пылесосов. Децентрализация наполнила местные бюджеты таким баблом, что на первых этапах местные горсоветы размещали деньги на депозитах, потому что не отбивали дупля, что с такой финансовой массой делать.
При Зеленском - ******** всё. Сотрудничество с МВФ в жопе (они очень поняли, когда деньги из транша на борьбу с последствиями пандемии ушли на кассу «слуги народа» в виде великого будівництва). Дефицит бюджета в размере ~7% ВВП (и ***** кивать на короновирус, посаны. Вы бюджет с дефицитом приняли еще за три месяца до начала пандемии). ОВГЗ под конские проценты, когда даже быстрый кэш (за который расплачиваться будем мы все еще пару десятилетий), не смог заткнуть ваши схемы и подмахивания олигархам - такие сверхмассивные дыры вы нарисовали. Решал при зеленском вокруг центральнйо власти больше, чем при януковиче.
3. Международная политика.
Тут всё просто. Порох - блистательный дипломат, который сколотил международную антироссийскую коалицию.
Зеленский - тупо тля, от которой вчера отмахнулась Меркель.
Короче, в какой аспект государственного менеджмента не ткнись, везде режим Порошенка был лучше.
Просто в 2019 жвачных привлекли на избирательные участки. Народным сериалом, *****.
15 Июля 08:43 101
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Вчора Зеленський віддав 100 млрд грн з наших кішень Фірташу та іншим олігархам
За вчорашніми подіями майже непомітно для широкого загалу пройшло голосування за законопроєкт Зеленського 3508-Д. А тим часом, цей папір завдав чергового нищівного удару по економіці країни.
Згідно з прийнятним законом заборгованість газових компаній перед державою у розмірі 100 мільярдів гривень (обленерго, 70% з яких належать Фірташу, а 30 іншім олігархам, у тому числі російським) будуть «обнулені». В ці борги входять «температурні коефіцієнти» і завищені норми споживання,які малювали обленерго олігархів від балди. Мало того, вартість використаного газу будуть компенсувати за рахунок бюджету, тобто замість того, що вибити з олігархів гроші, які вони винні бюджету, Зеленський "прощає" їм борги та ще змушує кожного українця віддати цим олігархам по 3500 грн зі своєї кишені. "Чудово", чи не правда?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2987325258148646&id=100006136038244&__cft__[0]=AZWXfvtXXFyodUF-7eto1vG4rw62IA4iMBNwEpqH7AsuJRmxT2E-****************************************************************-4qt-GYD_5diB3jJC8E8LSOWlmaWLzuRts6qNQeuoqTuDRr22g9KXAkARQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R 18 ч. ·
Сегодня он улыбается. Сегодня у него есть повод улыбаться. Сегодня Верховна Рада Украины сделала его ДОЛЛАРОВЫМ МИЛЛИАРДЕРОМ проголосовав законопроект 3508-Д. Сегодня мы с вами - потерпели ПОЛНОЕ поражение.
Я очень вас прошу сделать репост, потому что ни одно СМИ по этому поводу ничего не напишет. Получается остается прочитать это только тут
Финальный текст законопроекта выложили ЗА ЧАС до голосования, поэтому детальный лонгрид "что же там" будет позже (он будет, в этом можете не сомневаться).
Самое смешное что в законе "типа" должны быть созданы "комиссии" которые будут "верифицировать" долги. Но сейчас я вам покажу кто за этот закон проголосовал и вы прекрасно поймете как будут работать эти комиссии. Итак за 3508-Д проголосвали (https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsurl.li%2Fzslm%3Ffbclid%3DIwAR1Xnl0UnF1_VeGNbosOpWWK9wFoSVNibJAT0Nz4AI_cc9MNWsQqhoEUlrc&h=AT0nioViP_bzCoPl92UCKWmf-J5vgseHpTEzO4pTtBMuDKvlwyiioFhOIFoDu1rRcDi_SCPwOM4Mi3vkgbayZY6W_n5LcvvOVuh0-LBDg2qJFzkLDFb7BIK6CKPFCp43ys-C&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT3bWDaOJviiEgsSQ3hHn0ASvOLQVxbQdJKB2FiUGsrdGET_e2Xft-q9eVVwkzNrEWf5FN54xl4WyFIuMr9tLD3fEMaLJkcSTHw2OH_vqJa6EuqbBy8hy2VtfWKxf1RdWXOZk3Wp56r98E1gDr1-rwpCjhDCUsNf68dtCB-LIllUwyQW4rwJOffTFQSwE_tiSGe-SK8 http://surl.li/zslm ):
1) Слуга Народа (225 депутатов), практически все кто был в зале.
2) Батькивщина (19 депутатов) все кто был в зале
3) "За Майбутне" (14 депутатов) почти все кто был в зале
4) "Довира" (19 депутатов) все кто был в зале
5) ОПЗЖ (20 депутатов) почти все кто был в зале
Итого - 303 голоса. ТРИСТА ТРИ (прописью). Лучшие люди страны.
Вот она - "борьба с олигархами". В лучшем ее проявлении.
Стоит отметить, что долги там списывают НЕ ТОЛЬКО Фирташу (там еще куча "групп"), но так как Фирташу принаделжит 70% газового рынка, то, конечно же, самым большим "бенефициаром" закона является именно он. В этом посте я расскажу вам поверхностно, какие долги списали Фирташу, а так же, я расскажу вам "что все это время делала https://www.facebook.com/sokyra.space/?__cft__[0]=AZWXfvtXXFyodUF-7eto1vG4rw62IA4iMBNwEpqH7AsuJRmxT2E-****************************************************************-4qt-GYD_5diB3jJC8E8LSOWlmaWLzuRts6qNQeuoqTuDRr22g9KXAkARQ&__tn__=kK-y-R Демократична Сокира .
Есть три больших и "понятных" блока долгов, которые спишут Фирташу:
1) Температурные коэффициенты. Мы вам уже говорили о том что это нарисованные из воздуха долги.
2) Нормы потребления (регулируют "сколько потребляет человек БЕЗ счетчика"). Тут интересно. Во время Януковича эти "нормы" были очень большие (во много раз больше реального потребления). С 2014ого года их начали потихоньку "снижать". Но постановление (абсолютно "случайно" Гройсман принял с нарушением процедуры. Облгазы пошли в суд и отбили эту постанову (суду даже не пришлось "беспределить", так как постанова была принята с нарушениями, суд просто "сделал свое дело" и отменил ее). Спасибо вам Владимир Борисович, никогда вам не забудем. И значит облгазы такие "о, стопе, так раз постановы "больше нет", то ЗА ВСЕ ВРЕМЯ что она работала мы посчитаем вам изначальные нормы которые действовали еще хрен знает когда (что незаконно кстати, так как считать можно только со времени "отмены" постановы). Но правоохранительные органы у нас не сильно любят бороться с олигархами, поэтому "прокатило".
3) Долги облгазов перед УТГ и ОГТСУ.
Цифры будут уточняться, НО ПРИМЕРНО, общая сумма списания долгов будет более 100 млрд грн (эстимейты ходят от 120 до 140 млрд)!! (примерно годовой бюджет армии). На Фирташа "приходится" примерно 55 млрд. Из них около 25 ему спишут "сразу", 35 млрд - реструктуризируют. Но тут нужно добавить что "реструктуризация" убирает все штрафные % иииии НА ДОЛГ НЕ НАЧИСЛЯЕТСЯ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ПРОЦЕНТ То есть чем дальше, тем больше этих долгов будет просто "испарятся в воздухе".
Учитывая что Законопроект НИЧЕГО не предусматривает в изменении работы рынка газа - то скорее всего, через 5 лет, те кто унаследует империю Фирташа (если он таки отъедет в США) также нихрена никому ничего не заплатят (зачем платить? долги постоянно прощают).
Теперь давайте перейдем к тому "что делала Д7 все это время". До сих пор помню свой первый пост на тему температурных коэффициентов. 16 марта 2019 года. 1.7К лайков и 1.8К репостов (репостов было больше, мы не понимали как такое вообще возможно) - https://www.facebook.com/sokyra.space/posts/639423529856263?__cft__[0]=AZWXfvtXXFyodUF-7eto1vG4rw62IA4iMBNwEpqH7AsuJRmxT2E-****************************************************************-4qt-GYD_5diB3jJC8E8LSOWlmaWLzuRts6qNQeuoqTuDRr22g9KXAkARQ&__tn__=-UK-y-R https://www.facebook.com/sokyra.space/posts/639423529856263
Мы призывали отправлять жалобы на НКРЕКП. Куча людей их отправила. НКРЕКП насчитало миллионы грн штрафов (больше не могла) облгазам Фирташа.
Затем мы вместе с https://www.facebook.com/yegor.paskhalov?__cft__[0]=AZWXfvtXXFyodUF-7eto1vG4rw62IA4iMBNwEpqH7AsuJRmxT2E-****************************************************************-4qt-GYD_5diB3jJC8E8LSOWlmaWLzuRts6qNQeuoqTuDRr22g9KXAkARQ&__tn__=-]K-y-R Yehor Paskhalov составили иск по температурным коэффициентам, который дошел до верховного суда. Дошел в прошлом году..... и все... и там все подвисло. Потому что Фирташ стал договариваться.
Вот судьи большой палаты Верховного Суда которые рассматривали это дело (все кого смогли найти в фб):
*https://www.facebook.com/dmytro.hudyma?__cft__[0]=AZWXfvtXXFyodUF-7eto1vG4rw62IA4iMBNwEpqH7AsuJRmxT2E-****************************************************************-4qt-GYD_5diB3jJC8E8LSOWlmaWLzuRts6qNQeuoqTuDRr22g9KXAkARQ&__tn__=-]K-y-R Dmytro Hudyma
*https://www.facebook.com/galina.kret?__cft__[0]=AZWXfvtXXFyodUF-7eto1vG4rw62IA4iMBNwEpqH7AsuJRmxT2E-****************************************************************-4qt-GYD_5diB3jJC8E8LSOWlmaWLzuRts6qNQeuoqTuDRr22g9KXAkARQ&__tn__=-]K-y-R Galina Kret
*https://www.facebook.com/loboykolm?__cft__[0]=AZWXfvtXXFyodUF-7eto1vG4rw62IA4iMBNwEpqH7AsuJRmxT2E-****************************************************************-4qt-GYD_5diB3jJC8E8LSOWlmaWLzuRts6qNQeuoqTuDRr22g9KXAkARQ&__tn__=-]K-y-R Леонід Миколайович Лобойко
Они год не могли понять "законны темп.коэф. или нет". Теперь уже похер, законны они или нет. 3508-Д говорит "списать их".
"Спасибо" вам Дмитрий, Галина и Леонид, за то что вы ничего не делали 12 месяцев.
Мы провели самую большую маркетинговую компанию против Фирташа в стране. Сотни тысяч охватов на наших постах (на протяжении трех лет). Это вышло в то что когда кабмин вместе с Витренко "уровнял" цену газа для всех, и $ смысла переходить от газ.сбытов Фирташа больше не было, около 1000 клиентов в день ВСЕ РАВНО уходило от Фирташа. Нафтогаз спрашивал "почему" и люди в комментах отвечали "не хотим платить деньги Фирташу".
Недавно я писал как мы открыли дело против Фирташа во Львове. Мой хороший друг https://www.facebook.com/profile.php?id=100055423356162&__cft__[0]=AZWXfvtXXFyodUF-7eto1vG4rw62IA4iMBNwEpqH7AsuJRmxT2E-****************************************************************-4qt-GYD_5diB3jJC8E8LSOWlmaWLzuRts6qNQeuoqTuDRr22g9KXAkARQ&__tn__=-]K-y-R Марк Савчук написал на это лонгрид -> https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=315642763626500&id=100055423356162&__cft__[0]=AZWXfvtXXFyodUF-7eto1vG4rw62IA4iMBNwEpqH7AsuJRmxT2E-****************************************************************-4qt-GYD_5diB3jJC8E8LSOWlmaWLzuRts6qNQeuoqTuDRr22g9KXAkARQ&__tn__=-UK-y-R https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=315642763626500&id=100055423356162
В такие моменты, на самом деле у меня только один вопрос в голове - А ГДЕ ДРУГИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СИЛЫ?
А ГДЕ ВАШИ АКЦИИ?
А ГДЕ ВАШИ ЖАЛОБЫ?
А ГДЕ ВАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ В ВР ПРОТИВ ФИРТАША?
Ведь это И ЕСТЬ пример "большой коррупции" из-за которой Украина - самая бедная страна Европы. Плохие дороги, разбитые больницы, слабая армия (из-за чего мы не смогли дать отпор врагу и потеряли часть территории) ВЕДЬ ЭТО И ЕСТЬ СЛЕДСТВИЕ ЭТОЙ БОЛЬШОЙ КОРРУПЦИИ.
Вы заметьте как тихо сегодня в новостях. МЫ ТОЛЬКО ЧТО ПРОСТИЛИ ФИРТАШУ ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ И ХОТЬ КТО БЫ ОБ ЭТОМ НАПИСАЛ.
В такие моменты очень тяжело морально. Думаешь "нахер я вообще все это делаю?". Но потом я вспоминаю наши акции которые мы провели от Харькова до Львова. Я знаю что в Украине достаточно патриотов которым не похер. И мне все равно сколько встречь и сколько времени займет всех их обойти и поднять на войну. Я знаю что вы есть, я знаю что вас ТОЧНО до