Бюджетна декларація Мінфіну суперечить Національній економічній стратегії, - експерти

Нещодавно представлена ​​Міністерством фінансів бюджетна декларація на 2022-2024 роки суперечить основним принципам Національної економічної стратегії до 2030 року.

Про це пише Delo, посилаючись на економістів та експертів з питань оподаткування, передає РБК-Україна.

Так, замість зниження податків і створення пільг для інвесторів, як передбачено Національною економічною стратегією (НЕС-2030), в декларацію закладено зростання низки акцизних податків і поетапне збільшення мінімальної зарплати, що позначиться на зростанні єдиного соціального внеску (ЄСВ). Декларація також не згадує податок на виведений капітал, який планувалося ухвалити замість податку на прибуток підприємств.

Експерти вважають, що ігнорування Мінфіном НЕС-2030 свідчить про нерозуміння чиновниками ролі фіскальної політики, як старі підходи.

"Там (у НЕС-2030, - ред.) прямо прописано - до 2030 року ставки податків не повинні підвищуватися, щоб забезпечити економічну стабільність. У бюджетній декларації про це вже нічого не сказано. Більш того, деякі податки, що обчислюються в абсолютному вираженні (наприклад, акцизний), підлаштовуються під інфляційні процеси. Простіше кажучи, збільшуються", - вважає Олександр Кучеренко, голова аналітичного центру "Рада інституційних реформ".

Експерт вважає, що Україні потрібно провести повноцінну реформу податкової служби і всієї системи адміністрування податків. Необхідність цього підтверджують низькі позиції України у світових рейтингах. Наприклад, у рейтингу Doing Business ми посідаємо 65 місце, а щодо ситуації з ПДВ - нижче 170 місця зі 190 можливих. Економічна стратегія на 2030 рік, ухвалена в березні, могла б виправити ситуацію, але поки не видно, що вона враховується тим же Мінфіном. "Я побоююся, що крім декларативного характеру жодної цінності у НЕС-2030 за підсумком не буде. Як мінімум, ми це бачимо на прикладі бюджетної декларації", - резюмував Кучеренко.

Директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін також висловив здивування, що бюджетна декларація не базується на ідеях національної економічної стратегії.

"Мінфін робив свій документ і не читав стратегію, хоч вона є для нього верхньорівневим документом. Виходить, що стратегія Кабміну окремо - дії Мінфіну окремо. У нормальній, ефективній системі так бути не може. Бюджетна декларація і всі документи другого рівня повинні базуватися і враховувати всі постулати НЕС-2030", - заявив Амелін.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що буде з курсом долара після ухвалення бюджетної декларації.