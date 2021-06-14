Бюджетная декларация Минфина противоречит Национальной экономической стратегии, - эксперты

Недавно представленная Министерством финансов бюджетная декларация на 2022–2024 годы противоречит основным принципам Национальной экономической стратегии до 2030 года.

Об этом пишет Delo, ссылаясь на экономистов и экспертов по вопросам налогообложения, передает РБК Украина.

Так, вместо снижения налогов и создания льгот для инвесторов, как предусмотрено Национальной экономической стратегией (НЭС-2030), в декларацию заложен рост ряда акцизных налогов и поэтапное увеличение минимальной зарплаты, что скажется на росте единого социального взноса (ЕСВ). Декларация также не упоминает налог на выведенный капитал, который планировалось принять вместо налога на прибыль предприятий.

Эксперты считают, что игнорирование Минфином НЭС-2030 говорит о непонимании чиновниками роли фискальной политики, как старые подходы порядок вещей.

"Там (в НЭС-2030, - ред.) прямо прописано - до 2030 года ставки налогов не должны повышаться, чтобы обеспечить экономическую стабильность. В Бюджетной декларации об этом уже ничего не сказано. Более того, некоторые налоги, исчисляющиеся в абсолютном выражении (например, акцизный), подстраиваются под инфляционные процессы. Проще говоря, увеличиваются", - считает Александр Кучеренко, глава аналитического центра "Совет институциональных реформ".

Эксперт считает, что Украине нужно провести полноценную реформу налоговой службы и всей системы администрирования налогов. Необходимость этого подтверждают низкие позиции Украины в мировых рейтингах. Например, в рейтинге Doing Business мы занимаем 65 место, а по ситуации с НДС - ниже 170 места из 190 возможных. Экономическая стратегия на 2030 год, принятая в марте, могла бы исправить ситуацию, но пока не видно, что она учитывается тем же Минфином. "Я опасаюсь, что кроме декларативного характера никакой ценности у НЭС-2030 по итогу не будет. Как минимум, мы это видим на примере Бюджетной декларации", - резюмировал Кучеренко.

Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин также высказал удивление, что Бюджетная декларация не базируется на идеях Национальной экономической стратегии.

"Минфин делал свой документ и не читал стратегию, хоть она является для него верхнеуровневым документом. Получается, что стратегия Кабмина отдельно - действия Минфина отдельно. В нормальной, эффективной системе так быть не может. Бюджетная декларация и все документы второго уровня должны базироваться и учитывать все постулаты НЭС-2030", - заявил Амелин.

Напомним, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что будет с курсом доллара после принятия Бюджетной декларации.