Телеканалу "Интер" назначили проверку из-за фильмов с актерами из "черного списка"

В июне и июле на "Интере" показали 11 фильмов с участием лиц, которые являются угрозой для национальной безопасности Украины.

Решение о проверке принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Зафиксировано, что в июне и июле телеканал демонстрировал кино с участием лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

"Перечень составляет 11 фильмов, которые транслировались в эти даты в разные временные промежутки. Признаком нарушения являются требования закона Украины о телевидении и радиовещании, абзаца 10 части второй статьи 6 и пункта А части первой статьи 5", - сказал член Нацсовета Максим Оноприенко.

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Как сообщалось, перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности составляет Министерство культуры и информационной политики на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны.