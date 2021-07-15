РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12593 посетителя онлайн
Новости
4 181 17

Телеканалу "Интер" назначили проверку из-за фильмов с актерами из "черного списка"

Телеканалу

В июне и июле на "Интере" показали 11 фильмов с участием лиц, которые являются угрозой для национальной безопасности Украины.

Решение о проверке принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Зафиксировано, что в июне и июле телеканал демонстрировал кино с участием лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

"Перечень составляет 11 фильмов, которые транслировались в эти даты в разные временные промежутки. Признаком нарушения являются требования закона Украины о телевидении и радиовещании, абзаца 10 части второй статьи 6 и пункта А части первой статьи 5", - сказал член Нацсовета Максим Оноприенко.

Читайте: Нацсовет по ТРВ оштрафовал "1+1" на 71,4 тыс. грн за трансляцию российского сериала на не государственном языке

Как сообщалось, перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности составляет Министерство культуры и информационной политики на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны.

Автор: 

актер (297) Интер (481) Нацсовет ТРВ (572) проверка (821) черный список (107)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Мене цей канал вивертає, як не повалій то все пов'язане з рашкою показують
показать весь комментарий
15.07.2021 15:49
+2
криворогатая шобла наехала на район и страну - нада шо то делать, киевляне....
показать весь комментарий
15.07.2021 15:58
+2
Заберите лицензию. Путлер, на которого они молятся, сделал бы так.
показать весь комментарий
15.07.2021 16:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сама мысль, шо такая арахимическая широкожопая тварь живет в Киеве?
рушит все мое детство.....
показать весь комментарий
15.07.2021 15:48 Ответить
Мене цей канал вивертає, як не повалій то все пов'язане з рашкою показують
показать весь комментарий
15.07.2021 15:49 Ответить
криворогатая шобла наехала на район и страну - нада шо то делать, киевляне....
показать весь комментарий
15.07.2021 15:58 Ответить
Приезжай - поможешь.
показать весь комментарий
15.07.2021 16:22 Ответить
2 недели в козлятнике отстойнике жить? - у меня нет стока временеи...
показать весь комментарий
15.07.2021 16:24 Ответить
Ну тогда оставь свои советы при себе, морда рязанская.
показать весь комментарий
15.07.2021 16:40 Ответить
ну тогда и ты тоже, псковская тварь, на цырлах сиди
показать весь комментарий
15.07.2021 16:42 Ответить
Твой путин - *****. И ты такой же.
показать весь комментарий
15.07.2021 16:44 Ответить
ты дебил безсловесный?
показать весь комментарий
15.07.2021 16:46 Ответить
Кацап, иди домой. Тут водки нет.
показать весь комментарий
15.07.2021 17:25 Ответить
ты славный зеленый овец - отблеялся вроде,,,,
показать весь комментарий
16.07.2021 00:38 Ответить
и заруби себе на своем курносом носу - на хамство? всегда будет хамство 2
показать весь комментарий
15.07.2021 16:45 Ответить
ну если нихто, давай хоть я тебя, казла, лаыкми
показать весь комментарий
15.07.2021 17:45 Ответить
сам по себе наркоман ето не пропасть.
пропасть - когда его отбулавили
показать весь комментарий
15.07.2021 16:04 Ответить
Заберите лицензию. Путлер, на которого они молятся, сделал бы так.
показать весь комментарий
15.07.2021 16:05 Ответить
 
 