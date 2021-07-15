Телеканалу "Інтер" призначили перевірку через фільми з акторами з "чорного списку"

У червні і липні на "Інтері" показали 11 фільмів за участю осіб, які є загрозою для національної безпеки України.

Рішення про перевірку прийняла Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Працівниками Державтоінспекції зафіксовано, що в червні і липні телеканал демонстрував кіно за участю осіб, які являють загрозу національній безпеці.

"Перелік становить 11 фільмів, які транслювалися в ці дати в різні часові проміжки. Ознакою порушення є вимоги закону України про телебачення і радіомовлення, абзацу 10 частини другої статті 6 та пункту А частини першої статті 5", - сказав член Нацради Максим Онопрієнко.

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Як повідомлялося, перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, укладає Міністерство культури і інформаційної політики на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони.