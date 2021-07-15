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Новини
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Телеканалу "Інтер" призначили перевірку через фільми з акторами з "чорного списку"

Телеканалу

У червні і липні на "Інтері" показали 11 фільмів за участю осіб, які є загрозою для національної безпеки України.

Рішення про перевірку прийняла Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Працівниками Державтоінспекції зафіксовано, що в червні і липні телеканал демонстрував кіно за участю осіб, які являють загрозу національній безпеці.

"Перелік становить 11 фільмів, які транслювалися в ці дати в різні часові проміжки. Ознакою порушення є вимоги закону України про телебачення і радіомовлення, абзацу 10 частини другої статті 6 та пункту А частини першої статті 5", - сказав член Нацради Максим Онопрієнко.

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Як повідомлялося, перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, укладає Міністерство культури і інформаційної політики на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони.

Автор: 

актор (144) Інтер (235) Нацрада ТРМ (458) перевірка (1240) чорний список (86)


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Топ коментарі
+5
Мене цей канал вивертає, як не повалій то все пов'язане з рашкою показують
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15.07.2021 15:49
+2
криворогатая шобла наехала на район и страну - нада шо то делать, киевляне....
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15.07.2021 15:58
+2
Заберите лицензию. Путлер, на которого они молятся, сделал бы так.
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15.07.2021 16:05
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сама мысль, шо такая арахимическая широкожопая тварь живет в Киеве?
рушит все мое детство.....
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15.07.2021 15:48 Відповісти
Мене цей канал вивертає, як не повалій то все пов'язане з рашкою показують
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15.07.2021 15:49 Відповісти
криворогатая шобла наехала на район и страну - нада шо то делать, киевляне....
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15.07.2021 15:58 Відповісти
Приезжай - поможешь.
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15.07.2021 16:22 Відповісти
2 недели в козлятнике отстойнике жить? - у меня нет стока временеи...
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15.07.2021 16:24 Відповісти
Ну тогда оставь свои советы при себе, морда рязанская.
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15.07.2021 16:40 Відповісти
ну тогда и ты тоже, псковская тварь, на цырлах сиди
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15.07.2021 16:42 Відповісти
Твой путин - *****. И ты такой же.
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15.07.2021 16:44 Відповісти
ты дебил безсловесный?
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15.07.2021 16:46 Відповісти
Кацап, иди домой. Тут водки нет.
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15.07.2021 17:25 Відповісти
ты славный зеленый овец - отблеялся вроде,,,,
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16.07.2021 00:38 Відповісти
и заруби себе на своем курносом носу - на хамство? всегда будет хамство 2
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15.07.2021 16:45 Відповісти
ну если нихто, давай хоть я тебя, казла, лаыкми
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15.07.2021 17:45 Відповісти
сам по себе наркоман ето не пропасть.
пропасть - когда его отбулавили
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15.07.2021 16:04 Відповісти
Заберите лицензию. Путлер, на которого они молятся, сделал бы так.
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15.07.2021 16:05 Відповісти
 
 