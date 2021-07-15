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ВР повторно провалила законопроект о контроле загрязнения от промышленной деятельности

ВР повторно провалила законопроект о контроле загрязнения от промышленной деятельности

Верховная Рада отклонила законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности.

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За принятие законопроекта на внеочередном заседании ВРУ проголосовали только 193 народных депутата при необходимых 226.

Так как это было уже повторное первое чтение проекта закона, его нельзя было отправить на доработку.

Читайте также: Рада отправила на доработку законопроект о контроле загрязнения от промышленной деятельности

Автор: 

ВР (29272) загрязнение (256) промышленность (297) экология (1609) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (75)


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15.07.2021 17:31 Ответить
За этот закон не заплачено прислуге Зеублюдка
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15.07.2021 17:35 Ответить
Олигархическое лобби победило?
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15.07.2021 17:38 Ответить
Мафія безсмертна.
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15.07.2021 18:07 Ответить
Кто девушку кормит, тот ее и танцует.
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15.07.2021 17:54 Ответить
Бордель обслуговує, голосує за те, що наказують сутенери.

https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__cft__[0]=AZVxQb0j4tYmSHWhq4cgr8RfcezUXjZMxJopjlQilwgzxL65lz_pc3Lgq8MrJgnslcX8_-3Q_ESKwx7XOZL2R68wHL1cI2Y1EGz55iWTSYcAYSoKj4d6sLtp-Ocuiv0I9RU&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Omelyan

Поки шуміли баталії на вулиці, обговорювали відставки, святкували рішення Верховного і Конституційного судів, билися за мову - в парламенті слуги народу і дружні їм партії тихо, без «шуму і пилюки» проголосували законопроект 3508-Д.

303 голоси друзів Фірташа. І, звісно, в рамках «лютої деолігархизації» Зеленського.

Цим документом платники податків заплатять Фірташу і друзям 100-140 млрд грн за борги зі споживання газу.

І, о дивовижне співпадіння, Фірташ отримає від 55 млрд грн, адже понад 70% облгазів - його.

Ніхто, крім Фірташа, не знає, скільки з цих боргів справжні, а скільки - фіктивні.

Одним законом Верховна Рада витягнула з кишень держави понад 100 млрд грн і віддала їх олігархам.

Чому Великий Газ має приносити менші прибутки Зеленському, аніж Велике Будівництво?
А те, що Фірташ під слідством в Австрії і санкціями США - так Коломойський теж під санкціями, і нічого, живе-процвітає.
Дружба з Президентом України і корупційний кеш йому в кишеню - поза санкціями.

Найкумедніше, що це не одноразова акція.

Ті самі схеми продовжують свою роботу.
Через декілька років кожен українець знову витягне з власної кишені 3500 грн і віддасть Фірташу та Зеленському.
Просто так, щоб вони не бідували.
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15.07.2021 18:00 Ответить
Хтось очікував, що бджоли проти меду проголосують?
Що важливіше, легені наріду, чи конверти від бені та ахметки?
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15.07.2021 18:03 Ответить
А в это время в программе UNDP-GEF Dnipro Basin Environment Programme (под эгидой Организации ООН по экологической политике (UNEP) сказано: "Процессы деградации природного комплекса бассейна реки Днепр сопровождаются значительными, а в ряде случаев необратимыми его изменениями, что приводит к ухудшению среды обитания и условий жизнедеятельности населения". Мhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80 аркиза де Помпаду р произнесла фразу : "После нас хоть потоп". Наших Помпадуров кто-то считал?
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15.07.2021 22:18 Ответить
 
 