ВР повторно провалила законопроект о контроле загрязнения от промышленной деятельности

Верховная Рада отклонила законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности.

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За принятие законопроекта на внеочередном заседании ВРУ проголосовали только 193 народных депутата при необходимых 226.

Так как это было уже повторное первое чтение проекта закона, его нельзя было отправить на доработку.

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