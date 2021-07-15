ВР повторно провалила законопроект о контроле загрязнения от промышленной деятельности
Верховная Рада отклонила законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности.
Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За принятие законопроекта на внеочередном заседании ВРУ проголосовали только 193 народных депутата при необходимых 226.
Так как это было уже повторное первое чтение проекта закона, его нельзя было отправить на доработку.
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Поки шуміли баталії на вулиці, обговорювали відставки, святкували рішення Верховного і Конституційного судів, билися за мову - в парламенті слуги народу і дружні їм партії тихо, без «шуму і пилюки» проголосували законопроект 3508-Д.
303 голоси друзів Фірташа. І, звісно, в рамках «лютої деолігархизації» Зеленського.
Цим документом платники податків заплатять Фірташу і друзям 100-140 млрд грн за борги зі споживання газу.
І, о дивовижне співпадіння, Фірташ отримає від 55 млрд грн, адже понад 70% облгазів - його.
Ніхто, крім Фірташа, не знає, скільки з цих боргів справжні, а скільки - фіктивні.
Одним законом Верховна Рада витягнула з кишень держави понад 100 млрд грн і віддала їх олігархам.
Чому Великий Газ має приносити менші прибутки Зеленському, аніж Велике Будівництво?
А те, що Фірташ під слідством в Австрії і санкціями США - так Коломойський теж під санкціями, і нічого, живе-процвітає.
Дружба з Президентом України і корупційний кеш йому в кишеню - поза санкціями.
Найкумедніше, що це не одноразова акція.
Ті самі схеми продовжують свою роботу.
Через декілька років кожен українець знову витягне з власної кишені 3500 грн і віддасть Фірташу та Зеленському.
Просто так, щоб вони не бідували.
Що важливіше, легені наріду, чи конверти від бені та ахметки?