Врач рассказала о состоянии здоровья известного футбольного болельщика Парамона

У Сергея Заборовского, известного под псевдонимом Парамон, проблемы со зрением, однако их решение возможно только после полной диагностики мозга.

Известный украинский болельщик Парамон потерял зрение после падения, и предварительно врачи поставили ему диагноз - катаракта.



Ему нужно широкое медицинское обследование, по итогам которого дальше уже будут приниматься решения. Об этом рассказала главный врач медицинского центра "Медспорт Украины" Антонина Кравченко.

По ее словам, обследованием и подготовкой к операции Сергея Заборовского занимается Украинская ассоциация футбола.

"С начала этой недели Сергей Анатольевич прошел дообследование в медицинском центре" Медспорт Украина ". В частности, он прошел и МРТ головного мозга, консультацию офтальмолога, консультацию невропатолога, сдал лабораторные анализы.

В результате было выявлено, что нарушения со стороны органов зрения могут быть следствием патологии в головном мозге. А это требует более углубленного дообследования, чем мы сейчас и занимаемся ", - рассказала она.



Кравченко добавила, что после проведения лабораторных и инструментальных методов дообследования состоится консилиум врачей, который определит необходимость проведения оперативного вмешательства Сергею Заборовскому.

"Я лично видела, чувствует он себя прекрасно. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сообщила врач.

Первым об ухудшении состояния здоровья Парамона рассказал спортивный журналист Руслан Свирин. На странице Facebook он писал, что болельщику нужна финансовая поддержка для проведения операции на глазах.

Впоследствии, в понедельник, Свирин сообщил, что на просьбу о помощи Парамону отозвался президент УАФ Адрей Павекло. Он взял на себя финансовые расходы, а Ассоциация - организацию собственно самого обследования и лечения болельщика.





