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Новости
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Врач рассказала о состоянии здоровья известного футбольного болельщика Парамона

У Сергея Заборовского, известного под псевдонимом Парамон, проблемы со зрением, однако их решение возможно только после полной диагностики мозга.

Известный украинский болельщик Парамон потерял зрение после падения, и предварительно врачи поставили ему диагноз - катаракта.

Ему нужно широкое медицинское обследование, по итогам которого дальше уже будут приниматься решения. Об этом рассказала главный врач медицинского центра "Медспорт Украины" Антонина Кравченко.

По ее словам, обследованием и подготовкой к операции Сергея Заборовского занимается Украинская ассоциация футбола.

"С начала этой недели Сергей Анатольевич прошел дообследование в медицинском центре" Медспорт Украина ". В частности, он прошел и МРТ головного мозга, консультацию офтальмолога, консультацию невропатолога, сдал лабораторные анализы.
В результате было выявлено, что нарушения со стороны органов зрения могут быть следствием патологии в головном мозге. А это требует более углубленного дообследования, чем мы сейчас и занимаемся ", - рассказала она.

Кравченко добавила, что после проведения лабораторных и инструментальных методов дообследования состоится консилиум врачей, который определит необходимость проведения оперативного вмешательства Сергею Заборовскому.

"Я лично видела, чувствует он себя прекрасно. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сообщила врач.

Первым об ухудшении состояния здоровья Парамона рассказал спортивный журналист Руслан Свирин. На странице Facebook он писал, что болельщику нужна финансовая поддержка для проведения операции на глазах.

Впоследствии, в понедельник, Свирин сообщил, что на просьбу о помощи Парамону отозвался президент УАФ Адрей Павекло. Он взял на себя финансовые расходы, а Ассоциация - организацию собственно самого обследования и лечения болельщика. 

Врач рассказала о состоянии здоровья известного футбольного болельщика Парамона 01
Врач рассказала о состоянии здоровья известного футбольного болельщика Парамона 02
Врач рассказала о состоянии здоровья известного футбольного болельщика Парамона 03

Автор: 

болельщики (290) здоровье (1387)


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Парамон - легенда.
Здоровья мужику.
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15.07.2021 17:40 Ответить
Если с нами Парамон - то Динамо - чемпион!
Пусть выздоравливает.
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15.07.2021 17:44 Ответить
В Орде от Ковид-19 умер Петр Мамонов
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15.07.2021 18:04 Ответить
Нет сожаления
https://youtu.be/xymZ1yK1WqI
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15.07.2021 18:08 Ответить
звуки му и хор александрова будет оригинально
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15.07.2021 18:29 Ответить
Лікарка розповіла про стан здоров’я найвідомішого футбольного вболівальника Парамона - Цензор.НЕТ 7239
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15.07.2021 18:20 Ответить
Ему споет кобзон.
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15.07.2021 23:11 Ответить
Парамон-лєгєнда! Але ніщо не вічне....
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15.07.2021 18:49 Ответить
 
 