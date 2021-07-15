Лікарка розповіла про стан здоров’я найвідомішого футбольного вболівальника Парамона

У Сергія Заборовського, відомого під псевдонімом "Парамон", проблеми із зором, проте їх вирішення можливе лише після повної діагностики мозку.

Відомий український вболівальник Парамон втратив зір після падіння, і попередньо лікарі поставили йому діагноз - катаракта.

Йому потрібне широке медичне обстеження, за підсумками якого далі вже будуть прийматися рішення. Про це розповіла головний лікар медичного центру "Медспорт Україна" Антоніна Кравченко.

За її словами, обстеженням і підготовкою до операції Сергія Заборовського займається Українська асоціація футболу.

"З початку цього тижня Сергій Анатолійович пройшов дообстеження в медичному центрі "Медспорт Україна". Зокрема, він пройшов і МРТ головного мозку, консультацію офтальмолога, консультацію невропатолога, здав лабораторні аналізи.

В результаті було виявлено, що порушення з боку органів зору можуть бути наслідком патологій в головному мозку. А це вимагає більш поглибленого дообстеження, чим ми зараз і займаємося", - розповіла вона.

Кравченко додала, що після проведення лабораторних та інструментальних методів дообстеження відбудеться консиліум лікарів, який визначить необхідність проведення оперативного втручання Сергію Заборовському.

"Я особисто його бачила, відчуває він себе прекрасно. Стан його здоров'я задовільний", - поінформувала лікар.

Першим про погіршення стану здоров’я Парамона розповів спортивний журналист Руслан Свірін. На сторінці Facebook він писав, що вболівальнику потрібна фінансова підтримка для проведення операції на очах.

Згодом, у понеділок, Свірін повідомив, що на прохання про допомогу Парамону відгукнувся президент УАФ Адрій Павекло. Він взяв на себе фінансові витрати, а Асоціація – організацію власне самого обстеження та лікування вболівальника.





