Рада приняла за основу законопроект о защите лесов

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по сохранению лесов.

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение на внеочередном заседании ВРУ проголосовали 301 народный депутат.

Перед голосованием народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко напомнила про инициативу президента Владимира Зеленского о высадке одного миллиарда деревьев.

"Он брякнул и забыл о ней", - подчеркнула нардеп. Геращенко пригласила коллег из фракции "Слуга народа" вместе высаживать деревья в разных областях Украины.

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