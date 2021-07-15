РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9621 посетитель онлайн
Новости
1 201 8

Рада приняла за основу законопроект о защите лесов

Рада приняла за основу законопроект о защите лесов

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по сохранению лесов.

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение на внеочередном заседании ВРУ проголосовали 301 народный депутат.

Перед голосованием народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко напомнила про инициативу президента Владимира Зеленского о высадке одного миллиарда деревьев.

"Он брякнул и забыл о ней", - подчеркнула нардеп. Геращенко пригласила коллег из фракции "Слуга народа" вместе высаживать деревья в разных областях Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров"

Автор: 

Геращенко Ирина (1630) лес (632) экология (1609)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо?! Тока сохранению?!!! А миллиард деревьев уже садить не будут?
показать весь комментарий
15.07.2021 17:49 Ответить
Приятно что 300 депутатов заботятся о деревьях , бо лозунг « москаляку на Гиляку» пока очень актуален 😀😀😜
показать весь комментарий
15.07.2021 17:51 Ответить
А можно увидеть график и карту посадки миллиарда деревьев? А то только вчерась тут ходил, а оно -- бац и уже лес растет
показать весь комментарий
15.07.2021 17:54 Ответить
Уже пора составлять график посадки моносброда во главе с потерпевшим вiслюком...
показать весь комментарий
15.07.2021 17:56 Ответить
Можна. Ожидайте анонса E-лес от Е-банатов.
показать весь комментарий
15.07.2021 18:50 Ответить
Дебати. Питання № 9. "Куди поділися наші карпатські ліси?"

2020 рік.
"У минулому році обсяги незаконної вирубки лісу виросли до 118 тисяч кубометрів, в порівнянні з 17,7 тисячі кубометрів роком раніше."
показать весь комментарий
15.07.2021 18:13 Ответить
можно подумать его кто-то будет соблюдать
показать весь комментарий
15.07.2021 18:21 Ответить
а нахіба нам потрібен цей закон?
після мільярду дерев ми будемо жити в суцільному лісі
показать весь комментарий
15.07.2021 18:24 Ответить
 
 