С начала текущей недели утонул 51 человек, - ГСЧС

С понедельника 12 июля в украинских водоемах утонул 51 человек, за последние сутки – 19 человек, среди них один ребенок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В частности, в Киеве 14 июля в Днепре утонул мужчина 1988 года рождения, его тело спасатели нашли в 20 метрах от берега на глубине шести метров. Причину смерти устанавливают правоохранители.



"В Лисичанске Луганской области на реке Северский Донец во время купания в необорудованном месте утонула девочка 2011 года рождения. Поиски погибшей результатов не дали, они будут продолжены спасателями 15 июля", – отметили в ГСЧС.



Случаи утопления также зафиксированы в Одесской и Сумской областях.

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