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С начала текущей недели утонул 51 человек, - ГСЧС

С начала текущей недели утонул 51 человек, - ГСЧС

С понедельника 12 июля в украинских водоемах утонул 51 человек, за последние сутки – 19 человек, среди них один ребенок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В частности, в Киеве 14 июля в Днепре утонул мужчина 1988 года рождения, его тело спасатели нашли в 20 метрах от берега на глубине шести метров. Причину смерти устанавливают правоохранители.

"В Лисичанске Луганской области на реке Северский Донец во время купания в необорудованном месте утонула девочка 2011 года рождения. Поиски погибшей результатов не дали, они будут продолжены спасателями 15 июля", – отметили в ГСЧС.

Случаи утопления также зафиксированы в Одесской и Сумской областях.

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Автор: 

ГСЧС (4997) река (111) вода (919)


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Хватит тонуть. Прекратите это немедленно! Вам войны мало?
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15.07.2021 18:48 Ответить
тонут
дети - не умеют плавать
взрослые - бухие
бросайте бухать, ведите детей в бассейн учиться плавать
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15.07.2021 18:54 Ответить
Капец просто... Каждую неделю минус 100...
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15.07.2021 20:55 Ответить
 
 