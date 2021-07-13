РУС
Двое братьев 10 и 14 лет утонули в пруду на Черниговщине

Двое братьев 10 и 14 лет утонули в пруду на Черниговщине

Дети вдвоем пошли купаться на пруд. Прибежавший искать их отец нашел на берегу только одежду.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла в с с. Слободка Черниговской области.

"Ребята без разрешения родителей пошли к местному водоему искупаться. Детей долгое время не было дома, поэтому отец пошел их искать и обнаружил вещи мальчиков на берегу водоема. Мужчина позвонил в экстренные службы и пытался отыскать детей в воде самостоятельно", - сказано в сообщении.

Смотрите: Раненого в Новоград-Волынском 9-летнего мальчика вертолетом доставили в Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Еще до приезда спасателей тела погибших детей достали из пруда полицейские.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

дети (6692) смерть (9286) Черниговщина (1486) ГСЧС (5112)
13.07.2021 23:03 Ответить
не знаю , но в этом году лучше не купаться в пруду !
13.07.2021 23:05 Ответить
Господи, яке страшне горе для батьків, хлопчиків само собою шкода.
13.07.2021 23:18 Ответить
не дай Бог! велике горе!
13.07.2021 23:45 Ответить
один начал тонуть и другого утянул с собой, так бывает
очень жать
13.07.2021 23:24 Ответить
Жах…Навіть не уявляю як зараз батькам… Напевно малий почав тонути а старший пробував його рятувати..
13.07.2021 23:26 Ответить
Нема слів.
13.07.2021 23:34 Ответить
та ******
14.07.2021 01:25 Ответить
в каждом озере или пруду кто-то когда-то тонул
