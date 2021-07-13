Двое братьев 10 и 14 лет утонули в пруду на Черниговщине

Дети вдвоем пошли купаться на пруд. Прибежавший искать их отец нашел на берегу только одежду.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла в с с. Слободка Черниговской области.

"Ребята без разрешения родителей пошли к местному водоему искупаться. Детей долгое время не было дома, поэтому отец пошел их искать и обнаружил вещи мальчиков на берегу водоема. Мужчина позвонил в экстренные службы и пытался отыскать детей в воде самостоятельно", - сказано в сообщении.

Еще до приезда спасателей тела погибших детей достали из пруда полицейские.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.