Двоє братів 10 і 14 років потонули в ставку на Чернігівщині

Двоє братів 10 і 14 років потонули в ставку на Чернігівщині

Діти удвох пішли купатися на ставок. Батько, який прибіг шукати їх, знайшов на березі лише одяг.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Трагедія сталася в с. Слобідка Чернігівської області.

"Хлопці без дозволу батьків пішли до місцевої водойми скупатися. Дітей тривалий час не було вдома, тож батько пішов їх шукати та виявив речі хлопчиків на березі водойми. Чоловік зателефонував до екстрених служб та намагався відшукати дітей у воді самотужки", - йдеться в повідомленні.

Ще до приїзду рятувальників тіла загиблих дітей дістали зі ставка поліцейські.

Нині слідчі з'ясовують всі обставини інциденту.

Двое братьев 10 и 14 лет утонули в пруду на Черниговщине - Цензор.НЕТ 6453

...
13.07.2021 23:03 Відповісти
13.07.2021 23:03 Відповісти
не знаю , но в этом году лучше не купаться в пруду !
13.07.2021 23:05 Відповісти
13.07.2021 23:05 Відповісти
Господи, яке страшне горе для батьків, хлопчиків само собою шкода.
13.07.2021 23:18 Відповісти
13.07.2021 23:18 Відповісти
не дай Бог! велике горе!
13.07.2021 23:45 Відповісти
13.07.2021 23:45 Відповісти
один начал тонуть и другого утянул с собой, так бывает
очень жать
13.07.2021 23:24 Відповісти
13.07.2021 23:24 Відповісти
Жах…Навіть не уявляю як зараз батькам… Напевно малий почав тонути а старший пробував його рятувати..
13.07.2021 23:26 Відповісти
13.07.2021 23:26 Відповісти
Нема слів.
13.07.2021 23:34 Відповісти
13.07.2021 23:34 Відповісти
та ******
14.07.2021 01:25 Відповісти
14.07.2021 01:25 Відповісти
в каждом озере или пруду кто-то когда-то тонул
14.07.2021 10:24 Відповісти
14.07.2021 10:24 Відповісти
 
 