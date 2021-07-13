Двоє братів 10 і 14 років потонули в ставку на Чернігівщині

Діти удвох пішли купатися на ставок. Батько, який прибіг шукати їх, знайшов на березі лише одяг.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Трагедія сталася в с. Слобідка Чернігівської області.

"Хлопці без дозволу батьків пішли до місцевої водойми скупатися. Дітей тривалий час не було вдома, тож батько пішов їх шукати та виявив речі хлопчиків на березі водойми. Чоловік зателефонував до екстрених служб та намагався відшукати дітей у воді самотужки", - йдеться в повідомленні.



Ще до приїзду рятувальників тіла загиблих дітей дістали зі ставка поліцейські.

Нині слідчі з'ясовують всі обставини інциденту.