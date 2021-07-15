Рада направила средства на ремонт памятников культуры (обновлено)

Депутаты внесли изменения в бюджет на 2021 год, направив средства на ремонт и восстановление памятников культурного наследия.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Такое решение поддержали 263 присутствующих в зале.

Перед голосованием парламентарии отклонили большинство поправок оппозиционных фракций.

Также свою поправку предлагал нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский. Выступая в парламенте, он призвал коллег поддержать малый бизнес и отменить для него языковые штрафы. "Ганьба!", - скандировали во время его выступления оппозиционеры. Поправку депутаты не поддержали.

Читайте: Рада провалила в первом чтении законопроект о промвыбросах

Ранее "Слуги народа" хотели внести в этот законопроект несколько поправок, которе могли нивелировать действие закона о государственном языке. Однако после публичного скандала свои предложения отозвали Александр Корниенко, Андрей Клочко и Орест Саламаха. Не сделал этого только "слуга народа" Максим Бужанский.