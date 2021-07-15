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Рада направила средства на ремонт памятников культуры (обновлено)

Рада направила средства на ремонт памятников культуры (обновлено)

Депутаты внесли изменения в бюджет на 2021 год, направив средства на ремонт и восстановление памятников культурного наследия.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Такое решение поддержали 263 присутствующих в зале.

Перед голосованием парламентарии отклонили большинство поправок оппозиционных фракций.

Также свою поправку предлагал нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский. Выступая в парламенте, он призвал коллег поддержать малый бизнес и отменить для него языковые штрафы. "Ганьба!", - скандировали во время его выступления оппозиционеры. Поправку депутаты не поддержали.

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Ранее "Слуги народа" хотели внести в этот законопроект несколько поправок, которе могли нивелировать действие закона о государственном языке. Однако после публичного скандала свои предложения отозвали Александр Корниенко, Андрей Клочко и Орест Саламаха. Не сделал этого только "слуга народа" Максим Бужанский.

Автор: 

бюджет (4838) ВР (29271) памятник (2242) ремонт (1181)


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А разве у нас под наркотой управлять государством можно?!
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15.07.2021 18:55 Ответить
Ващет это необходимое качество, иначе не понять шо за бред они творят
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15.07.2021 19:15 Ответить
Конституция не запрещает. Этим и пользуются
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15.07.2021 19:18 Ответить
 
 