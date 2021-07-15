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Рада провалила в первом чтении законопроект о промвыбросах

Рада провалила в первом чтении законопроект о промвыбросах

Проект закона № 4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности" в третий раз не поддержали в первом чтении депутаты Верховной Рады на внеочередном пленарном заседании в четверг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 193 народных депутатов при необходимых 226, воздержались – 48, против – 1. Ранее данный законопроект уже дважды был отправлен парламентом на доработку.

Законопроект зарегистрирован в парламенте в сентябре 2020 года. Его цель заключается во включении в украинское законодательство положения Директивы 2010/75/ЕС о промышленных выбросах.

Однако бизнес и экологические организации в один голос критиковали документ за невыполнимые сроки по модернизации предприятий, а также за существенно завышенные обязательства, которые Украина не сможет выполнить.

Напомним, законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения" был раскритикован международными организациями и профильными украинскими ассоциациями, и был отправлен депутатами на доработку. Так, по расчетам Европейской бизнес ассоциации, на внедрение европейских технологических норм, предусмотренных проектом №4167, Украине нужны минимум 10 миллиардов долларов, но закон не указывает, из каких источников будет профинансирована экомодернизация. Это может означать, что нормы закона так и останутся невыполненными.

Были у ЕВА замечания и к проекту об экологическом контроле: там указывали, что Украина дает экоинспекции чрезвычайные полномочия, которые могут привести к повышению давления на бизнес, и значительному росту коррупционных рисков.

Ранее Хорст Визингер, президент консалтинговой компании Horst Wiesinger Consulting (Австрия), заявил, что Украина, как развивающаяся страна, должна разработать свою собственную формулу декарбонизации, и достичь полной консолидации позиций внутри страны, иначе цель по сокращению выбросов не будет достигнута.

Автор: 

ВР (29271) загрязнение (256) экология (1609)


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Топ комментарии
+3
А оно Ахметову, Пинчуку и Бене надо ?
Лучше накупить обезьян в футбольную команду, замков в Англии и недвижимости в Швейцарии, чем вкладывать в экологию страны, где ты рубаешь бабло !
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15.07.2021 18:40
+3
Не для того олигархи лохоторакт окучивали и разводили сериальчиком "слуга нарида" что-бы убытки нести а лох не мамонт он не вымрет!
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15.07.2021 18:43
+2
А то рыжому гудку придется ставить новое оборудование на сосковые заводы , которые он сп...ил и не хватит на очередную виллу.
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15.07.2021 18:37
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А то рыжому гудку придется ставить новое оборудование на сосковые заводы , которые он сп...ил и не хватит на очередную виллу.
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15.07.2021 18:37 Ответить
Шановнi дихайте глубже.
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15.07.2021 18:37 Ответить
А будет при зеленых вот что -
Рада провалила в первом чтении законопроект о промвыбросах - Цензор.НЕТ 7095
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15.07.2021 19:55 Ответить
А оно Ахметову, Пинчуку и Бене надо ?
Лучше накупить обезьян в футбольную команду, замков в Англии и недвижимости в Швейцарии, чем вкладывать в экологию страны, где ты рубаешь бабло !
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15.07.2021 18:40 Ответить
При цьому індуси на Криворіжсталі дійсно вкладаються в екологію і ставлять очисні споруди, а зелені шманають саме Криворіжсталь, а не олігархів!
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15.07.2021 18:45 Ответить
Тому що індуси зеленим не платят і тому вони зелені від індусів не залежать!
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15.07.2021 18:50 Ответить
Не для того олигархи лохоторакт окучивали и разводили сериальчиком "слуга нарида" что-бы убытки нести а лох не мамонт он не вымрет!
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15.07.2021 18:43 Ответить
А якщо і вимре, то какаяразніца. Те що він повинен був зробити у 2019 році, він зробив .
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15.07.2021 18:50 Ответить
Ні не вимре вони ще з Усть-Зажопінсків і с сраней Рязаней завезуть!
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15.07.2021 18:53 Ответить
а шо ж тоді там турбомонобільшість? Під рижою мраззю.
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15.07.2021 18:46 Ответить
Маєшь гроші маєшь турбобільшість! Чим більше грошей тім більша турбобільшість!
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15.07.2021 18:52 Ответить
Чому Рада завжди щось приймає щоб із підприємств викачати гроші але нічого даже в поекті нема щоб надати пільгове оподаткування за яке зобовязати підприємства зробити очисні споруди та фільтри а вже потім штрафувати ла лімітувати викиди.
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15.07.2021 19:04 Ответить
P.S.Підприємство це не тільки туба із викидами а і зайнятісь робітників які забезпечують свої сімї,підприємство це податки які надходять як в місцеві так і в державний бюджети.А закривати та штрафувати підприємства мамим нічого не роблячи це злочин.
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15.07.2021 19:07 Ответить
А маєтки купувати по 200 000 000$ не злочин, в той час, як робітники і їх сім'ї не мають можливості дихати чистим повітрям?
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15.07.2021 19:14 Ответить
Я це розумію але залишившись без зарлат їхні сімї будуть помирати з голоду на чистім повітрі.Ось чому я говорю про пільгове цілеве оподаткування щоб власники не мали відмовок про збитковість підприємств.Спочатку треба надати можливість а всже потім щось требувати від них.А якщо умови не виконають то відбирати підприємства у державну власність.
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15.07.2021 19:31 Ответить
Нужно провести выездное заседание, где нибудь возле Азовстали, или на криворожских отвалах. Глядишь и голосов прибавится.
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15.07.2021 19:09 Ответить
Опять ахметов проплатил зеленым прислугам, чтобы провалили закон. Это еще раз подтверждает один единственный тезис: пока ахметова, каломойше, фирташа и пинчука не люстрируют автоматной очередью, в этой стране порядка не будет.
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15.07.2021 19:13 Ответить
Ті, хто голосував проти закону, фактично визнали, що знаходяться на утриманні олігархів.
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15.07.2021 20:53 Ответить
 
 