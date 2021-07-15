Рада провалила в первом чтении законопроект о промвыбросах

Проект закона № 4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности" в третий раз не поддержали в первом чтении депутаты Верховной Рады на внеочередном пленарном заседании в четверг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 193 народных депутатов при необходимых 226, воздержались – 48, против – 1. Ранее данный законопроект уже дважды был отправлен парламентом на доработку.

Законопроект зарегистрирован в парламенте в сентябре 2020 года. Его цель заключается во включении в украинское законодательство положения Директивы 2010/75/ЕС о промышленных выбросах.

Однако бизнес и экологические организации в один голос критиковали документ за невыполнимые сроки по модернизации предприятий, а также за существенно завышенные обязательства, которые Украина не сможет выполнить.

Напомним, законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения" был раскритикован международными организациями и профильными украинскими ассоциациями, и был отправлен депутатами на доработку. Так, по расчетам Европейской бизнес ассоциации, на внедрение европейских технологических норм, предусмотренных проектом №4167, Украине нужны минимум 10 миллиардов долларов, но закон не указывает, из каких источников будет профинансирована экомодернизация. Это может означать, что нормы закона так и останутся невыполненными.

Были у ЕВА замечания и к проекту об экологическом контроле: там указывали, что Украина дает экоинспекции чрезвычайные полномочия, которые могут привести к повышению давления на бизнес, и значительному росту коррупционных рисков.

Ранее Хорст Визингер, президент консалтинговой компании Horst Wiesinger Consulting (Австрия), заявил, что Украина, как развивающаяся страна, должна разработать свою собственную формулу декарбонизации, и достичь полной консолидации позиций внутри страны, иначе цель по сокращению выбросов не будет достигнута.