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Рада провалила в першому читанні законопроєкт про промвикиди

Рада провалила в першому читанні законопроєкт про промвикиди

Проєкт закону №4167 "Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності" втретє не підтримали в першому читанні депутати Верховної Ради на позачерговому пленарному засіданні в четвер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 193 народні депутати за необхідних 226, утрималися - 48, проти - 1. Раніше цей законопроєкт вже двічі парламент відправляв на доопрацювання.

Законопроєкт зареєстровано в парламенті у вересні 2020 року. Його мета полягає у включенні в українське законодавство положення Директиви 2010/75/ ЄС про промислові викиди.

Однак бізнес і екологічні організації в один голос критикували документ за нездійсненні терміни з модернізації підприємств, а також за істотно завищені зобов'язання, які Україна не зможе виконати.

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Нагадаємо, законопроєкт №4167 "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення" був розкритикований міжнародними організаціями та профільними українськими асоціаціями, і був відправлений депутатами на доопрацювання. Так, за розрахунками Європейської бізнес асоціації, на впровадження європейських технологічних норм, передбачених проєктом №4167, Україні потрібні мінімум 10 мільярдів доларів, але закон не вказує, з яких джерел буде профінансована екомодернізація. Це може означати, що норми закону так і залишаться невиконаними.

Були у ЕВА зауваження і до проєкту про екологічний контроль: там вказували, що Україна дає екоінспекції надзвичайні повноваження, які можуть привести до підвищення тиску на бізнес, і значного зростання корупційних ризиків.

Раніше Горст Візінгер, президент консалтингової компанії Horst Wiesinger Consulting (Австрія), заявив, що Україна, як країна, що розвивається, повинна розробити свою власну формулу декарбонізації, і досягти повної консолідації позицій всередині країни, інакше мета зі скорочення викидів не буде досягнута.

Автор: 

ВР (15022) забруднення (245) екологія (1356)


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Топ коментарі
+3
А оно Ахметову, Пинчуку и Бене надо ?
Лучше накупить обезьян в футбольную команду, замков в Англии и недвижимости в Швейцарии, чем вкладывать в экологию страны, где ты рубаешь бабло !
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15.07.2021 18:40
+3
Не для того олигархи лохоторакт окучивали и разводили сериальчиком "слуга нарида" что-бы убытки нести а лох не мамонт он не вымрет!
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15.07.2021 18:43
+2
А то рыжому гудку придется ставить новое оборудование на сосковые заводы , которые он сп...ил и не хватит на очередную виллу.
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15.07.2021 18:37
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Правила форума Рада форумчан
А то рыжому гудку придется ставить новое оборудование на сосковые заводы , которые он сп...ил и не хватит на очередную виллу.
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15.07.2021 18:37 Відповісти
Шановнi дихайте глубже.
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15.07.2021 18:37 Відповісти
А будет при зеленых вот что -
Рада провалила в первом чтении законопроект о промвыбросах - Цензор.НЕТ 7095
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15.07.2021 19:55 Відповісти
А оно Ахметову, Пинчуку и Бене надо ?
Лучше накупить обезьян в футбольную команду, замков в Англии и недвижимости в Швейцарии, чем вкладывать в экологию страны, где ты рубаешь бабло !
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15.07.2021 18:40 Відповісти
При цьому індуси на Криворіжсталі дійсно вкладаються в екологію і ставлять очисні споруди, а зелені шманають саме Криворіжсталь, а не олігархів!
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15.07.2021 18:45 Відповісти
Тому що індуси зеленим не платят і тому вони зелені від індусів не залежать!
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15.07.2021 18:50 Відповісти
Не для того олигархи лохоторакт окучивали и разводили сериальчиком "слуга нарида" что-бы убытки нести а лох не мамонт он не вымрет!
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15.07.2021 18:43 Відповісти
А якщо і вимре, то какаяразніца. Те що він повинен був зробити у 2019 році, він зробив .
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15.07.2021 18:50 Відповісти
Ні не вимре вони ще з Усть-Зажопінсків і с сраней Рязаней завезуть!
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15.07.2021 18:53 Відповісти
а шо ж тоді там турбомонобільшість? Під рижою мраззю.
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15.07.2021 18:46 Відповісти
Маєшь гроші маєшь турбобільшість! Чим більше грошей тім більша турбобільшість!
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15.07.2021 18:52 Відповісти
Чому Рада завжди щось приймає щоб із підприємств викачати гроші але нічого даже в поекті нема щоб надати пільгове оподаткування за яке зобовязати підприємства зробити очисні споруди та фільтри а вже потім штрафувати ла лімітувати викиди.
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15.07.2021 19:04 Відповісти
P.S.Підприємство це не тільки туба із викидами а і зайнятісь робітників які забезпечують свої сімї,підприємство це податки які надходять як в місцеві так і в державний бюджети.А закривати та штрафувати підприємства мамим нічого не роблячи це злочин.
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15.07.2021 19:07 Відповісти
А маєтки купувати по 200 000 000$ не злочин, в той час, як робітники і їх сім'ї не мають можливості дихати чистим повітрям?
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15.07.2021 19:14 Відповісти
Я це розумію але залишившись без зарлат їхні сімї будуть помирати з голоду на чистім повітрі.Ось чому я говорю про пільгове цілеве оподаткування щоб власники не мали відмовок про збитковість підприємств.Спочатку треба надати можливість а всже потім щось требувати від них.А якщо умови не виконають то відбирати підприємства у державну власність.
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15.07.2021 19:31 Відповісти
Нужно провести выездное заседание, где нибудь возле Азовстали, или на криворожских отвалах. Глядишь и голосов прибавится.
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15.07.2021 19:09 Відповісти
Опять ахметов проплатил зеленым прислугам, чтобы провалили закон. Это еще раз подтверждает один единственный тезис: пока ахметова, каломойше, фирташа и пинчука не люстрируют автоматной очередью, в этой стране порядка не будет.
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15.07.2021 19:13 Відповісти
Ті, хто голосував проти закону, фактично визнали, що знаходяться на утриманні олігархів.
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15.07.2021 20:53 Відповісти
 
 