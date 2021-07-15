Рада провалила в першому читанні законопроєкт про промвикиди

Проєкт закону №4167 "Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності" втретє не підтримали в першому читанні депутати Верховної Ради на позачерговому пленарному засіданні в четвер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 193 народні депутати за необхідних 226, утрималися - 48, проти - 1. Раніше цей законопроєкт вже двічі парламент відправляв на доопрацювання.

Законопроєкт зареєстровано в парламенті у вересні 2020 року. Його мета полягає у включенні в українське законодавство положення Директиви 2010/75/ ЄС про промислові викиди.

Однак бізнес і екологічні організації в один голос критикували документ за нездійсненні терміни з модернізації підприємств, а також за істотно завищені зобов'язання, які Україна не зможе виконати.

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Нагадаємо, законопроєкт №4167 "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення" був розкритикований міжнародними організаціями та профільними українськими асоціаціями, і був відправлений депутатами на доопрацювання. Так, за розрахунками Європейської бізнес асоціації, на впровадження європейських технологічних норм, передбачених проєктом №4167, Україні потрібні мінімум 10 мільярдів доларів, але закон не вказує, з яких джерел буде профінансована екомодернізація. Це може означати, що норми закону так і залишаться невиконаними.

Були у ЕВА зауваження і до проєкту про екологічний контроль: там вказували, що Україна дає екоінспекції надзвичайні повноваження, які можуть привести до підвищення тиску на бізнес, і значного зростання корупційних ризиків.

Раніше Горст Візінгер, президент консалтингової компанії Horst Wiesinger Consulting (Австрія), заявив, що Україна, як країна, що розвивається, повинна розробити свою власну формулу декарбонізації, і досягти повної консолідації позицій всередині країни, інакше мета зі скорочення викидів не буде досягнута.