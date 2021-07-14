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Новини
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На зниження викидів до 35% потрібно 100 млрд євро, - Шмигаль

На зниження викидів до 35% потрібно 100 млрд євро, - Шмигаль

Формування Українського зеленого курсу на основі Європейського Green Deal - амбітна мета, яка включає в себе перебудову економічної моделі і залучення масштабних інвестицій для модернізації енергетики України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на 12-му Міжнародному українському енергетичному форумі 14 липня.

Глава Уряду зауважив, що останніми роками головним світовим трендом в галузі енергетики стала декарбонізація. Він додав, що Україна однією з перших ратифікувала Паризьку угоду, але тільки в останній рік активно включилася у формування Українського зеленого курсу.

"Це дійсно амбітна мета, яка включає в себе перебудову економічної моделі та залучення масштабних інвестицій для модернізації нашої енергетики. Щоб зменшити викиди до 35% від рівня 1990 року, за підрахунками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, нам знадобиться 102 млрд євро капітальних інвестицій протягом 10 років", — відзначив Денис Шмигаль.

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Прем’єр-міністр додав, що паралельно із декарбонізацією Уряд працює над зменшенням енергоємності економіки, встановленням ринкових правил і справедливих ринків та збільшенням власного видобутку.

Автор: 

Кабмін (14134) екологія (1356) Шмигаль Денис (4631)


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Топ коментарі
+3
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14.07.2021 12:16
+2
С пятнами на Солнце и потеплением бароцца нада! И маловата 100 млрд - проси 200 - дадут 150.
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14.07.2021 12:17
+2
А путен сказал что мы браття - значит армия нафиг не нужна...
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14.07.2021 12:18
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14.07.2021 12:16 Відповісти
С пятнами на Солнце и потеплением бароцца нада! И маловата 100 млрд - проси 200 - дадут 150.
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14.07.2021 12:17 Відповісти
А путен сказал что мы браття - значит армия нафиг не нужна...
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14.07.2021 12:18 Відповісти
Зебобики, намёк очевиден или требует пояснений?
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14.07.2021 12:18 Відповісти
шмыгалю нужны деньги.. точнее - его хозяевам, друзьям и кумовьям зеленского.
каких-то 100 млрд.долл "спасут зеленского и Ко".. но так как кредитов не дадут - остается взять их у зебилов...
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14.07.2021 12:46 Відповісти
Берите, нам не жалко. Выбрасывать так выбрасывать.
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14.07.2021 12:19 Відповісти
Якщо не дадуть бабла, то будемо метаніровать і далі.
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14.07.2021 12:23 Відповісти
Поскребите по офшорам,там много этой зелени.
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14.07.2021 12:22 Відповісти
Вы сразу просите наличкой у тех кто уже решил вам отвалить безвозмездно
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14.07.2021 12:22 Відповісти
На снижение выбросов до 35% нужно 100 млрд евро, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8350
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14.07.2021 12:27 Відповісти
у китайцев будут просить?
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14.07.2021 12:33 Відповісти
пусть прихватизаторы раскошэляться
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14.07.2021 12:24 Відповісти
- А можно не деньги давать, а просто РАССТРЕЛИВАТЬ?!
- Нет, нельзя! Ведь это очень уважаемые бизнесмены!
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14.07.2021 12:26 Відповісти
ДА ОН СЧЕТОВОД ОТ БОГА!

Или от Ахметова?
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14.07.2021 12:26 Відповісти
Ко ко ко и что это хазаин шмыгаля охметка будет так тратиться в УКраине если будет жить где в европах в замках
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14.07.2021 12:27 Відповісти
Из государственных у нас остались только АЭС и ГЭС - которые и так никаких "карбонов" в атмосферу НЕ ВЫБРАСЫВАЮТ!
А выбросы делают ТЭС 30 лет назад "купленные" олигархами за копейки и все 30 лет сосавшие из нас и из бюджета деньги на "амортизацию", "модернизацию" и "дотацию"...
Так кому Шмыгать хочет подарить эти 100 миллиардов евро?
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14.07.2021 12:40 Відповісти
Глибоко копає. Круче Азірова.
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14.07.2021 12:41 Відповісти
і вертольот?
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14.07.2021 12:44 Відповісти
та нет вертолёт не потянет такую "колету" к Илону Маску космолёт арендовать что б НАБУ в стратосфере не смогло подозрение вручить
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14.07.2021 12:48 Відповісти
деньги выделят-шмыгалям на офшоры
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14.07.2021 12:45 Відповісти
- Денис , с таким небритым , лицом вам денег никто не даст
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14.07.2021 12:49 Відповісти
Перевод:
Если вы нам (олигархам) подарите за 10 лет 100 млрд, мы спокойно закроем заводы и свалим из этой страны. И тогда упадут на 35% выбросы по сравнению с 1990 годом, когда нас еще не было.
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14.07.2021 13:38 Відповісти
Неее, не хватит. Надо 10000 млрд...
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14.07.2021 13:41 Відповісти
Почему 100 млрд?
А почему не 300 или трлн?
Всё равно нет и столько.
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14.07.2021 16:11 Відповісти
 
 