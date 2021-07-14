На зниження викидів до 35% потрібно 100 млрд євро, - Шмигаль
Формування Українського зеленого курсу на основі Європейського Green Deal - амбітна мета, яка включає в себе перебудову економічної моделі і залучення масштабних інвестицій для модернізації енергетики України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на 12-му Міжнародному українському енергетичному форумі 14 липня.
Глава Уряду зауважив, що останніми роками головним світовим трендом в галузі енергетики стала декарбонізація. Він додав, що Україна однією з перших ратифікувала Паризьку угоду, але тільки в останній рік активно включилася у формування Українського зеленого курсу.
"Це дійсно амбітна мета, яка включає в себе перебудову економічної моделі та залучення масштабних інвестицій для модернізації нашої енергетики. Щоб зменшити викиди до 35% від рівня 1990 року, за підрахунками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, нам знадобиться 102 млрд євро капітальних інвестицій протягом 10 років", — відзначив Денис Шмигаль.
Прем’єр-міністр додав, що паралельно із декарбонізацією Уряд працює над зменшенням енергоємності економіки, встановленням ринкових правил і справедливих ринків та збільшенням власного видобутку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
каких-то 100 млрд.долл "спасут зеленского и Ко".. но так как кредитов не дадут - остается взять их у зебилов...
- Нет, нельзя! Ведь это очень уважаемые бизнесмены!
Или от Ахметова?
А выбросы делают ТЭС 30 лет назад "купленные" олигархами за копейки и все 30 лет сосавшие из нас и из бюджета деньги на "амортизацию", "модернизацию" и "дотацию"...
Так кому Шмыгать хочет подарить эти 100 миллиардов евро?
Если вы нам (олигархам) подарите за 10 лет 100 млрд, мы спокойно закроем заводы и свалим из этой страны. И тогда упадут на 35% выбросы по сравнению с 1990 годом, когда нас еще не было.
А почему не 300 или трлн?
Всё равно нет и столько.