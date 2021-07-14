На зниження викидів до 35% потрібно 100 млрд євро, - Шмигаль

Формування Українського зеленого курсу на основі Європейського Green Deal - амбітна мета, яка включає в себе перебудову економічної моделі і залучення масштабних інвестицій для модернізації енергетики України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на 12-му Міжнародному українському енергетичному форумі 14 липня.

Глава Уряду зауважив, що останніми роками головним світовим трендом в галузі енергетики стала декарбонізація. Він додав, що Україна однією з перших ратифікувала Паризьку угоду, але тільки в останній рік активно включилася у формування Українського зеленого курсу.

"Це дійсно амбітна мета, яка включає в себе перебудову економічної моделі та залучення масштабних інвестицій для модернізації нашої енергетики. Щоб зменшити викиди до 35% від рівня 1990 року, за підрахунками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, нам знадобиться 102 млрд євро капітальних інвестицій протягом 10 років", — відзначив Денис Шмигаль.

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Прем’єр-міністр додав, що паралельно із декарбонізацією Уряд працює над зменшенням енергоємності економіки, встановленням ринкових правил і справедливих ринків та збільшенням власного видобутку.