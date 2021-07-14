На снижение выбросов до 35% нужно 100 млрд евро, - Шмыгаль
Формирование Украинского зеленого курса на основе Европейского Green Deal - амбициозная цель, которая включает в себя перестройку экономической модели и привлечение масштабных инвестиций для модернизации энергетики Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на 12-м Международном украинском энергетическом форуме 14 июля.
Глава Правительства отметил, что в последние годы главным мировым трендом в области энергетики стала декарбонизация. Он добавил, что Украина одной из первых ратифицировала Парижское соглашение, но только в последний год активно включилась в формирование Украинской зеленого курса.
"Это действительно амбициозная цель, которая включает в себя перестройку экономической модели и привлечения масштабных инвестиций для модернизации нашей энергетики. Чтобы уменьшить выбросы до 35% от уровня 1990 года, по подсчетам Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, нам понадобится 102 млрд евро капитальных инвестиций в течение 10 лет", - отметил Шмыгаль.
Премьер-министр добавил, что параллельно с декарбонизацией Правительство работает над уменьшением энергоемкости экономики, установлением рыночных правил и справедливых рынков и увеличением собственной добычи.
каких-то 100 млрд.долл "спасут зеленского и Ко".. но так как кредитов не дадут - остается взять их у зебилов...
- Нет, нельзя! Ведь это очень уважаемые бизнесмены!
Или от Ахметова?
А выбросы делают ТЭС 30 лет назад "купленные" олигархами за копейки и все 30 лет сосавшие из нас и из бюджета деньги на "амортизацию", "модернизацию" и "дотацию"...
Так кому Шмыгать хочет подарить эти 100 миллиардов евро?
Если вы нам (олигархам) подарите за 10 лет 100 млрд, мы спокойно закроем заводы и свалим из этой страны. И тогда упадут на 35% выбросы по сравнению с 1990 годом, когда нас еще не было.
А почему не 300 или трлн?
Всё равно нет и столько.