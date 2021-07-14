На снижение выбросов до 35% нужно 100 млрд евро, - Шмыгаль

Формирование Украинского зеленого курса на основе Европейского Green Deal - амбициозная цель, которая включает в себя перестройку экономической модели и привлечение масштабных инвестиций для модернизации энергетики Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на 12-м Международном украинском энергетическом форуме 14 июля.

Глава Правительства отметил, что в последние годы главным мировым трендом в области энергетики стала декарбонизация. Он добавил, что Украина одной из первых ратифицировала Парижское соглашение, но только в последний год активно включилась в формирование Украинской зеленого курса.

"Это действительно амбициозная цель, которая включает в себя перестройку экономической модели и привлечения масштабных инвестиций для модернизации нашей энергетики. Чтобы уменьшить выбросы до 35% от уровня 1990 года, по подсчетам Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, нам понадобится 102 млрд евро капитальных инвестиций в течение 10 лет", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что параллельно с декарбонизацией Правительство работает над уменьшением энергоемкости экономики, установлением рыночных правил и справедливых рынков и увеличением собственной добычи.