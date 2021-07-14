РУС
На снижение выбросов до 35% нужно 100 млрд евро, - Шмыгаль

Формирование Украинского зеленого курса на основе Европейского Green Deal - амбициозная цель, которая включает в себя перестройку экономической модели и привлечение масштабных инвестиций для модернизации энергетики Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на 12-м Международном украинском энергетическом форуме 14 июля.

Глава Правительства отметил, что в последние годы главным мировым трендом в области энергетики стала декарбонизация. Он добавил, что Украина одной из первых ратифицировала Парижское соглашение, но только в последний год активно включилась в формирование Украинской зеленого курса.

"Это действительно амбициозная цель, которая включает в себя перестройку экономической модели и привлечения масштабных инвестиций для модернизации нашей энергетики. Чтобы уменьшить выбросы до 35% от уровня 1990 года, по подсчетам Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, нам понадобится 102 млрд евро капитальных инвестиций в течение 10 лет", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что параллельно с декарбонизацией Правительство работает над уменьшением энергоемкости экономики, установлением рыночных правил и справедливых рынков и увеличением собственной добычи.

показать весь комментарий
14.07.2021 12:16 Ответить
С пятнами на Солнце и потеплением бароцца нада! И маловата 100 млрд - проси 200 - дадут 150.
показать весь комментарий
14.07.2021 12:17 Ответить
А путен сказал что мы браття - значит армия нафиг не нужна...
показать весь комментарий
14.07.2021 12:18 Ответить
Зебобики, намёк очевиден или требует пояснений?
показать весь комментарий
14.07.2021 12:18 Ответить
шмыгалю нужны деньги.. точнее - его хозяевам, друзьям и кумовьям зеленского.
каких-то 100 млрд.долл "спасут зеленского и Ко".. но так как кредитов не дадут - остается взять их у зебилов...
показать весь комментарий
14.07.2021 12:46 Ответить
Берите, нам не жалко. Выбрасывать так выбрасывать.
показать весь комментарий
14.07.2021 12:19 Ответить
Якщо не дадуть бабла, то будемо метаніровать і далі.
показать весь комментарий
14.07.2021 12:23 Ответить
Поскребите по офшорам,там много этой зелени.
показать весь комментарий
14.07.2021 12:22 Ответить
Вы сразу просите наличкой у тех кто уже решил вам отвалить безвозмездно
показать весь комментарий
14.07.2021 12:22 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2021 12:27 Ответить
у китайцев будут просить?
показать весь комментарий
14.07.2021 12:33 Ответить
пусть прихватизаторы раскошэляться
показать весь комментарий
14.07.2021 12:24 Ответить
- А можно не деньги давать, а просто РАССТРЕЛИВАТЬ?!
- Нет, нельзя! Ведь это очень уважаемые бизнесмены!
показать весь комментарий
14.07.2021 12:26 Ответить
ДА ОН СЧЕТОВОД ОТ БОГА!

Или от Ахметова?
показать весь комментарий
14.07.2021 12:26 Ответить
Ко ко ко и что это хазаин шмыгаля охметка будет так тратиться в УКраине если будет жить где в европах в замках
показать весь комментарий
14.07.2021 12:27 Ответить
Из государственных у нас остались только АЭС и ГЭС - которые и так никаких "карбонов" в атмосферу НЕ ВЫБРАСЫВАЮТ!
А выбросы делают ТЭС 30 лет назад "купленные" олигархами за копейки и все 30 лет сосавшие из нас и из бюджета деньги на "амортизацию", "модернизацию" и "дотацию"...
Так кому Шмыгать хочет подарить эти 100 миллиардов евро?
показать весь комментарий
14.07.2021 12:40 Ответить
Глибоко копає. Круче Азірова.
показать весь комментарий
14.07.2021 12:41 Ответить
і вертольот?
показать весь комментарий
14.07.2021 12:44 Ответить
та нет вертолёт не потянет такую "колету" к Илону Маску космолёт арендовать что б НАБУ в стратосфере не смогло подозрение вручить
показать весь комментарий
14.07.2021 12:48 Ответить
деньги выделят-шмыгалям на офшоры
показать весь комментарий
14.07.2021 12:45 Ответить
- Денис , с таким небритым , лицом вам денег никто не даст
показать весь комментарий
14.07.2021 12:49 Ответить
Перевод:
Если вы нам (олигархам) подарите за 10 лет 100 млрд, мы спокойно закроем заводы и свалим из этой страны. И тогда упадут на 35% выбросы по сравнению с 1990 годом, когда нас еще не было.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:38 Ответить
Неее, не хватит. Надо 10000 млрд...
показать весь комментарий
14.07.2021 13:41 Ответить
Почему 100 млрд?
А почему не 300 или трлн?
Всё равно нет и столько.
показать весь комментарий
14.07.2021 16:11 Ответить
 
 