Ляшко о темпах вакцинации в Украине: "Мне еще нужно поднапрячься"

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал темпы вакцинации в Украине и пообещал со следующей недели прививать еще больше украинцев.

Об этом министр заявил в эфире "Сніданку з 1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

"Мне еще нужно поднапрячься и увеличить темпы охвата прививок, чтобы выполнить задекларированные 10 млн прививок за 100 дней работы. Мы движемся в этом направлении. Со следующей недели будет еще больше ... На сегодняшний день мы провакцинировали одной дозой 17% взрослого населения страны", - сообщил глава Минздрава.

Он отметил, что, например, в Британии одну дозу получили более 50% взрослого населения, но там регистрируют и большое инфицирования. Но есть плюс: среди вакцинированных достаточно малое количество заболевших, а среди инфицированных вакцинированных - небольшое количество тех, кто попадает в больницу. Среди заболевших примерно до 20% было тех, кто получил одну прививку и гораздо меньше тех, кто имел две прививки. Среди всех госпитализированных процент тех, кто был вакцинирован, не превысил 8%.

Министр добавил, что сейчас вакцинация в Украине добровольная и безвозмездная и работодатели не могут требовать от своих сотрудников делать прививки.

"Каждый, кто из работодателей устанавливает требования, должен согласовывать в коллективном договоре с сотрудниками. С одной стороны, мы поддерживаем такие инициативы, потому что они позволяют вакцинироваться и предотвратить вспышки. С другой стороны - мы правовое государство и должны двигаться в рамках того законодательства, которое действует в Украине сейчас", - подчеркнул Ляшко.

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