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Новости Борьба с коронавирусом
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Ляшко о темпах вакцинации в Украине: "Мне еще нужно поднапрячься"

Ляшко о темпах вакцинации в Украине:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал темпы вакцинации в Украине и пообещал со следующей недели прививать еще больше украинцев.

Об этом министр заявил в эфире "Сніданку з 1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

"Мне еще нужно поднапрячься и увеличить темпы охвата прививок, чтобы выполнить задекларированные 10 млн прививок за 100 дней работы. Мы движемся в этом направлении. Со следующей недели будет еще больше ... На сегодняшний день мы провакцинировали одной дозой 17% взрослого населения страны", - сообщил глава Минздрава.

Он отметил, что, например, в Британии одну дозу получили более 50% взрослого населения, но там регистрируют и большое инфицирования. Но есть плюс: среди вакцинированных достаточно малое количество заболевших, а среди инфицированных вакцинированных - небольшое количество тех, кто попадает в больницу. Среди заболевших примерно до 20% было тех, кто получил одну прививку и гораздо меньше тех, кто имел две прививки. Среди всех госпитализированных процент тех, кто был вакцинирован, не превысил 8%.

Министр добавил, что сейчас вакцинация в Украине добровольная и безвозмездная и работодатели не могут требовать от своих сотрудников делать прививки.

"Каждый, кто из работодателей устанавливает требования, должен согласовывать в коллективном договоре с сотрудниками. С одной стороны, мы поддерживаем такие инициативы, потому что они позволяют вакцинироваться и предотвратить вспышки. С другой стороны - мы правовое государство и должны двигаться в рамках того законодательства, которое действует в Украине сейчас", - подчеркнул Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ляшко объяснил, как получить свидетельство о вакцинации от COVID-19: Предусмотрены две точки выдачи

Автор: 

вакцина (3815) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+4
Смотри не обосрись от напряжения..😀
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16.07.2021 12:39
+3
Не надо. Ну его нафиг...
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16.07.2021 12:33
+2
Смотри обсеришься
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16.07.2021 15:46
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Не надо. Ну его нафиг...
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16.07.2021 12:33 Ответить
Смотри обсеришься
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16.07.2021 15:46 Ответить
Ішшо чуть-чуть і Зеліна обіцянка вакцинувати більшість населення буде виконана.
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16.07.2021 12:35 Ответить
Смотри не обосрись от напряжения..😀
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16.07.2021 12:39 Ответить
А Квартал все шутит...Напряжется и серанет как обычнооо.
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16.07.2021 12:41 Ответить
и так обосрался, куда еще напрягаться то?
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16.07.2021 12:43 Ответить
дивися не обісри ляшкі ))
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16.07.2021 12:44 Ответить
зачем так усераться..
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16.07.2021 12:50 Ответить
шо, еще на куртку не наколбасил?)
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16.07.2021 12:57 Ответить
 
 