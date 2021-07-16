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Вторую ночь подряд в Киеве фиксируют температурный рекорд

Вторую ночь подряд в Киеве фиксируют температурный рекорд

Прошлая ночь в столице стала самой жаркой за 141 год. Предыдущий температурный рекорд был побит накануне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, ночь на 16 июля в Киеве оказалась самой теплой за 141 год. Минимальная температура сегодня не опустилась ниже 24,4 ° С, что на 2,4°С теплее, чем это было в 2001 году", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 140 лет такого не было: в Киеве зафиксировали рекордно теплую ночь

Киев (25649) погода (2819)


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Топ комментарии
+3
16й этаж панельной многоэтажки на борщаге это просто вешалка в таких условиях.
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16.07.2021 12:53
+2
Вторую ночь подряд в Киеве фиксируют температурный рекорд - Цензор.НЕТ 2748
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16.07.2021 13:34
+1
такими темпами, к 50 году у нас будет пустіня....
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16.07.2021 12:49
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такими темпами, к 50 году у нас будет пустіня....
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16.07.2021 12:49 Ответить
Вторую ночь подряд в Киеве фиксируют температурный рекорд - Цензор.НЕТ 2748
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16.07.2021 13:34 Ответить
Лісостеп, як мінімум.
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16.07.2021 13:52 Ответить
лісостеп вже давно витіснив степ... посушливий, жорстокий степ...
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16.07.2021 21:38 Ответить
Ну незнаю, у меня кондей
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16.07.2021 12:50 Ответить
природа защищается, выжигает зеленую мошкару
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16.07.2021 12:51 Ответить
16й этаж панельной многоэтажки на борщаге это просто вешалка в таких условиях.
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16.07.2021 12:53 Ответить
А днем +26
Это норма.
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16.07.2021 12:54 Ответить
Странна, аднака. У нас о 6 ранку знов було +19, і це південніше Києва.
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16.07.2021 12:56 Ответить
Вовочка никогда не любил точные науки, поэтому стал синоптиком (с)
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16.07.2021 13:02 Ответить
А наш Вовочка вміє тільки кривлятись і став празидентом.
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16.07.2021 13:30 Ответить
ну вы даете... 24С бойтисеь? у нас в Тбилиси 50С и все в норме.
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16.07.2021 13:08 Ответить
Ночью?
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16.07.2021 13:22 Ответить
После реформ Сакаашвили в Грузии ночей не бывает.
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16.07.2021 13:29 Ответить
Речь идет о ночных температурах, днем +35
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16.07.2021 13:47 Ответить
Куди подівалися апологети відсутності глобального потепління?
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16.07.2021 13:59 Ответить
Щось таке ж було у 2010 році.
Причому у серпні тоді було навіть дещо більше.
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16.07.2021 16:08 Ответить
Представьте как мі на юге мучаемся, еще и море топлое...
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16.07.2021 17:48 Ответить
 
 