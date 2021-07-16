Вторую ночь подряд в Киеве фиксируют температурный рекорд

Прошлая ночь в столице стала самой жаркой за 141 год. Предыдущий температурный рекорд был побит накануне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, ночь на 16 июля в Киеве оказалась самой теплой за 141 год. Минимальная температура сегодня не опустилась ниже 24,4 ° С, что на 2,4°С теплее, чем это было в 2001 году", - сказано в сообщении.

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