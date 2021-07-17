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В Киеве открылся Инновационный центр хирургии сердца и сосудов "Добробут"

В Киеве открылся Инновационный центр хирургии сердца и сосудов

15 июля состоялось торжественное открытие Инновационного центра хирургии сердца и сосудов Медицинской сети "Добробут", который находится по адресу: Киев, Воздухофлотский проспект, 54.

В центре собрались партнеры сети, уважаемое медицинское сообщество и журналисты. Торжественное мероприятие открыл официальной речью Киевский городской голова.

"Очень приятно, что в нашем городе открываются такие современные медицинские центры. Сегодня главная задача – чтобы киевляне могли получить квалифицированную, качественную медицинскую помощь как в государственных медицинских учреждениях, так и в частных. Открытие этого центра – очередной пример успешного сотрудничества. Киев сегодня – это город, который дает много возможностей для развития бизнеса по простым и прозрачным правилам. И мы готовы к сотрудничеству с предпринимателями. Мы вместе делаем Киев более комфортным и привлекательным для жизни. Делаем действительно европейской столицей", – подчеркнул Кличко.

Гости мероприятия увидели все возможности центра и убедились в его высокой технологичности. Специалисты МС "Добробут" провели интересную экскурсию и подробно рассказали о каждом подразделении. В это время представители СМИ соревновались в захватывающем иммерсионном квесте, созданном специально, чтобы на собственном опыте понять специфику работы медицинских специалистов в центре.

"Мы хотели, чтобы для представителей СМИ знакомство с центром стало увлекательным и полезным. В рамках нашего квеста участники впервые смогли попробовать себя в роли хирурга, сосудистого хирурга и побыть на посту старшей медицинской сестры. Это было интересное путешествие в мир медицины. Мы верим, что приобретенный опыт станет полезным для журналистов", – рассказывает об идее реализации маркетинг-директор Медицинской сети "Добробут" Елена Николаенко.

Атмосфера мероприятия была динамичной и непринужденной, ведь ее создавали ведущий Никита Добрынин, а также известный композитор и пианист Евгений Хмара.

Каждый раз, когда команда "Добробут" представляет свои новые достижения – это становится выдающимся событием. Ведь открытие инновационной клиники – это прежде всего доступ к медицинскому сервису высокого уровня для всех украинцев. Генеральный директор МС "Добробут" Калашников Олег Владимирович дал комментарий по случаю открытия:

"Инновационный центр хирургии сердца и сосудов – это 9 этажей и 10 000 кв. м, оборудованных в соответствии с мировыми требованиями предоставления медицинского сервиса. Мощность центра позволяет разместить 71 пациента на стационарное лечение, где в комфортных условиях они смогут получить качественную и своевременную помощь. Поликлиническое отделение будет принимать до 500 пациентов в день. Передовые технологии в диагностике и лечении – важное достижение Медицинской сети "Добробут". Инновационный центр оснащен самым современным медицинским оборудованием, среди которых ангиограф Siemens Artis Q и томограф Siemens Somatom X последнего поколения".

Заведующий отделением кардиохирургии с блоком интенсивной терапии, доктор медицинских наук, врач-хирург Бабляк Александр Дмитриевич, рассказал о новых проектах и создании благотворительного фонда:

"Одним из главных ресурсов МС "Добробут" являются люди. Мы набираем персонал согласно ценностям и профессионализму. Для нас пациент всегда остается пациентом, а не клиентом. Мы относимся к пациентам как к самим себе. Стараемся эффективно решить их медицинскую проблему, и это увеличивает доверие к медицине.

Сейчас миниинвазивные операции на сердце – это уникальные методики, которые позволяют сократить время на реабилитацию пациента. На сегодня Инновационный центр хирургии сердца и сосудов – единственный центр кардиохирургии в Украине и один из немногих в мире, в котором кардиохирургические операции проводятся миниинвазивно в более чем 80% всех "открытых" операций на сердце. Это стало возможным благодаря внедрению инновационной методики миниинвазивного многососудистого коронарного шунтирования, автором которой являюсь я.

Также с гордостью заявляем, что сеть "Добробут" по инициативе кардиохирургической команды врачей запускает благотворительный проект всеукраинского масштаба "Большое будущее маленьких сердец". Отныне дети с врожденными пороками сердца, которым показаны миниинвазивные операции, смогут получить их бесплатно.

Подобные миниинвазивные операции при сложных врожденных пороках сердца является самым современным достижениям мировой кардиохирургии. Учитывая, что наша команда обладает этими методиками, мы решили сделать их доступными для детей в Украине независимо от уровня социального обеспечения семей.

Мы планируем проводить 50 операций в год. Финансирование проекта взяли на себя американский благотворительный фонд "Украинский Дар Жизни", а также благотворительный фонд "Добробут". Операции будут проводить в Инновационном центре хирургии сердца и сосудов".

Также среди спикеров конференции присутствовал заместитель медицинского директора по хирургии, врач-хирург Щербина Максим Владимирович. Он отметил, что в борьбе с инсультом самое главное – это время: "Жизненно важна каждая минута. Инсультный центр – это координационная часть цепи, откуда начинается диагностика и оказание пациенту срочной помощи. Далее – хирургическое отделение, стационар и домашний уход. Реабилитация пациента после выписки также проходит под контролем, поэтому можно сказать, что мы предоставляем круглосуточную помощь нашим пациентам".

Справка: Медицинская сеть "Добробут" – частная многопрофильная больница, которая успешно работает в Киеве с 2001 года и предоставляет широкий спектр медицинской помощи как на первичном уровне, так и на уровне высокоспециализированной медицины. Сеть объединяет медицинские центры и стационары для взрослых и детей, службу неотложной помощи, стационар для взрослых с Центром неврологии, Центр кардиохирургии, Клинический центр онкологии, Центр вертебрологии, стоматологию, Центр дерматологии и косметологии, собственную сеть аптек и Инновационный центр хирургии сердца и сосудов. Больше информации на сайте www.dobrobut.com.

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Автор: 

здоровье (1387) Киев (25660) медицина (2525)


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Топ комментарии
+8
Если с чем он и ассоциируется, то с высокой пропускной способностью кассового аппарата.
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17.07.2021 11:42
+5
так це ж приватна контора. Де більше бабла там і відкриває. Було б більше бабла в вінниці відкрили би там а не в києві
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17.07.2021 11:53
+4
так то вони на власний добробут натякають?
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17.07.2021 11:45
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а в когось ще асоціюється добробут із хірургією серця?
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17.07.2021 11:29 Ответить
Если с чем он и ассоциируется, то с высокой пропускной способностью кассового аппарата.
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17.07.2021 11:42 Ответить
так то вони на власний добробут натякають?
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17.07.2021 11:45 Ответить
А на чей?
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17.07.2021 11:48 Ответить
так це ж приватна контора. Де більше бабла там і відкриває. Було б більше бабла в вінниці відкрили би там а не в києві
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17.07.2021 11:53 Ответить
Так Кличко ж небедный человек
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17.07.2021 12:05 Ответить
Угу ... У Києві багато небідних людей.
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17.07.2021 13:09 Ответить
Не переживай, чуваки рубят бабло, поэтому вскоре, ожидай закрытия государственных кардиохирургических отделений во всех областных центрах и переходу хирургов на работу в "частную клинику Добробут"! Будете и вы за большие деньги оперироваться.
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17.07.2021 12:01 Ответить
переживать надо...вот я живу в Борисполе. у нас есть больница,хорошая кстати,и до "великого крадівництва" был роддом! теперь роддома нет...здание продали частному бизнесу,а рожать надо ехать либо в Бровары,либо в Киев.
жаль что в 2014-15,не довели дело до конца,не пересажали всех кого надо было.
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17.07.2021 12:24 Ответить
Понимаешь, ломать легко, сажать и рубить шашками-с 1917-го, как показала практика тоже не сложно, сложно строить общество хоть немного походящее на цивилизованное. И тут возникает проблема не в количестве посаженых( на их место придут такие же, из "сажавших"), а формировании гражданского общества. Те корые сидят в креслах и "оптимизируют"больницы в угоду частным медцентрам, такие же, как и все мы, поменяй нас местами с теми кто у власти-НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ, пока сами граждане не станут менятся.
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17.07.2021 16:58 Ответить
вони приймають усіх з усієї України і іноземців в тому числі. Як майже усі лікувальні заклади, що знаходять в Києві, окрім районних поліклінік і лікарень. Хоча я Добробут не рекомендую - за немалі гроші можуть ще й нашкодити. Шукайте толкових лікарів, а не клініку.
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17.07.2021 14:11 Ответить
Навпроти через дорогу - інститут кардіології Стражеска. Будуть перетягувати звідти спеціалістів? Бо лікарня навіть з ************* обладнням без спеціалістів з багаторічним доствідом - це ніщо.
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17.07.2021 14:14 Ответить
Батькові мого друга вони врятували життя,замінивши серцевий клапан.Всі решта відмовились,навіть в Амосова,ситуація була сильно запущена.Взяли за операцію правда,в 2 рази більше всіх.Але хоч зробили.
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17.07.2021 17:42 Ответить
 
 