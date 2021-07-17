У Києві відкрився Інноваційний центр хірургії серця та судин "Добробут"

15 липня відбулося урочисте відкриття Інноваційного центру хірургії серця та судин Медичної мережі "Добробут", що розташувався за адресою: місто Київ, Повітрофлотський проспект, 54.

Побачити центр на власні очі зібралися партнери мережі, поважна медична спільнота і журналісти. Урочистий захід відкрив офіційною промовою Київський міський голова.

"Дуже приємно, що в нашому місті відкриваються такі сучасні медичні центри. Сьогодні головне завдання – щоб кияни могли отримати кваліфіковану, якісну медичну допомогу як у державних медичних закладах, так і в приватних. Відкриття цього центру – черговий приклад успішної співпраці. Київ сьогодні – це місто, яке дає багато можливостей для розвитку бізнесу за простими та прозорими правилами. І ми готові до співпраці з підприємцями. Ми разом робимо Київ комфортнішим і привабливим для життя. Робимо справді європейською столицею", – наголосив Кличко.

Гості заходу мали нагоду на власні очі побачити усі можливості центру та переконатися у його високій технологічності. Фахівці ММ "Добробут" провели цікаву екскурсію та детально розповіли про кожний підрозділ. У цей час представники ЗМІ змагалися у захопливому імерсійному квесті, створеному спеціально, аби на власному досвіді зрозуміти специфіку роботи медичних фахівців у центрі.

"Ми хотіли, аби для представників ЗМІ знайомство з центром стало захопливим та корисним. В рамках нашого квесту, учасники вперше змогли спробувати себе у ролі хірурга, судинного хірурга та побути на пості старшої медичної сестри. Це була цікава подорож до світу медицини. Ми віримо, що набутий досвід стане корисним для журналістів", – розповідає про ідею реалізації маркетинг-директорка Медичної мережі "Добробут" Олена Ніколаєнко.

Атмосфера заходу була динамічною та невимушеною, адже її створювали ведучий Нікіта Добринін та відомий композитор-піаніст Євген Хмара.

Щоразу, коли команда "Добробут" представляє свої нові досягнення – це стає визначною подією. Адже відкриття інноваційної клініки – передусім доступ до медичного сервісу високого рівня для усіх українців. Генеральний директор ММ "Добробут" Калашніков Олег Володимирович дав коментар з нагоди відкриття:

"Інноваційний центр хірургії серця та судин – це 9 поверхів і 10 000 кв. м, обладнаних відповідно до світових вимог надання медичного сервісу. Потужність центру дозволяє розмістити 71 пацієнта на стаціонарне лікування, де в комфортних умовах вони зможуть отримати якісну і своєчасну допомогу. Поліклінічне відділення прийматиме до 500 пацієнтів на день. Провідні технології у діагностиці та лікуванні – важливе досягнення Медичної мережі "Добробут". Інноваційний центр оснащений найсучаснішим медичним обладнанням, серед яких ангіограф Siemens Artis Q і томограф Siemens Somatom X останнього покоління".

Завідувач відділення кардіохірургії з блоком інтенсивної терапії, доктор медичних наук, лікар-хірург Бабляк Олександр Дмитрович, розповів про нові проєкти та створення благодійного фонду:

"Одним з найголовніших ресурсів ММ "Добробут" є люди. Ми набираємо персонал згідно з цінностями та професіоналізмом. Для нас пацієнт завжди залишається пацієнтом, а не клієнтом. Ми ставимося до пацієнтів як до самих себе. Намагаємось ефективно розв'язати їхню медичну проблему, і це збільшує довіру до медицини.

Наразі мініінвазивні операції на серці – це унікальні методики, які дозволяють скоротити час на реабілітацію пацієнта. На сьогодні Інноваційний центр хірургії серця та судин – це єдиний центр кардіохірургії в Україні та один з небагатьох у світі, у якому кардіохірургічні операції проводяться мініінвазивно у понад 80% всіх "відкритих" операцій на серці. Це стало можливим завдяки впровадженню інноваційної методики мініінвазивного багатосудинного коронарного шунтування, автором якої є я.

Також з гордістю заявляємо, що мережа "Добробут" за ініціативи кардіохірургічної команди лікарів запускає благодійний проєкт всеукраїнського масштабу "Велике майбутнє маленьких сердець". Відтепер діти з вродженими вадами серця, яким показані мініінвазивні операції, зможуть отримати їх безоплатно.

Подібні мініінвазивні операції при складних вроджених вадах серця є найсучаснішим досягненням світової кардіохірургії. Враховуючи, що наша команда володіє цими методиками, ми вирішили зробити їх доступними для дітей в Україні незалежно від рівня соціального забезпечення їхніх сімей.

Ми плануємо проводити 50 операцій на рік. Фінансування проєкту взяли на себе американський благодійний фонд "Український Дар Життя", а також благодійний фонд "Добробут". Операції будуть проводити в Інноваційному центрі хірургії серця та судин".

Також серед спікерів конференції був присутній заступник медичного директора з хірургії, лікар-хірург Щербина Максим Володимирович. Він зазначив, що у боротьбі з інсультом найголовніше – це час: "Життєво важлива кожна хвилина. Інсультний центр – це координаційна частина ланцюга, звідки починається діагностика та надання термінової допомоги пацієнтові. Далі – хірургічне відділення, стаціонар та домашній догляд. Реабілітація пацієнта після виписки також проходить під контролем, тому можна сказати, що ми надаємо цілодобову допомогу нашим пацієнтам".

Довідка: Медична мережа "Добробут" – приватна багатопрофільна лікарня, яка успішно працює в Києві з 2001 року та надає широкий спектр медичної допомоги як на первинному рівні, так і на рівні високоспеціалізованої медицини. Мережа об'єднує медичні центри та стаціонари для дорослих і дітей, службу невідкладної допомоги, стаціонар для дорослих з Центром неврології, Центр кардіохірургії, Клінічний центр онкології, Центр вертебрології, стоматологію, Центр дерматології та косметології, власна мережа аптек та Інноваційний центр хірургії серця та судин. Більше інформації: www.dobrobut.com.

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