Арахамия: Аваков может осенью вернуться в Кабмин на должность вице-премьера. ВИДЕО

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков осенью может опять войти в состав правительства.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть предложение: осенью, когда начнется политический сезон, увидеть его (Авакова. - ред.) в какой-то ипостаси в команде... Он же опытный человек, и такая опция существует. Это будет по договоренности сторон решаться в сентябре", - сказал Арахамия.

На вопрос журналиста, какая это может быть должность, политик ответил, что она не будет ниже по рангу той, которую уже занимал Аваков.

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"У нас есть много должностей в правительстве, у нас есть 3-4 вице-премьера, например. Это тоже опция. Но мы ему еще ничего не предлагали. Сначала посмотрим, что мы предложим. И потом он решит, соглашаться или не соглашаться", - подытожил Арахамия.