На стройплощадке в Николаеве нашли более 150 снарядов

Группа пиротехников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области. уничтожила 41 взрывоопасный предмет времен прошлых войн. Из них 40 - калибром 76 мм и 1 - 45 мм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Боеприпасы обнаружили пиротехники во время дополнительного обследования территории на строительной площадке на проспекте Героев Украины в городе Николаев.

В общем на этом месте выявлено 152 снаряды разных калибров, которые уничтожены путем контролируемого подрыва, в специальном месте.





