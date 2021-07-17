На стройплощадке в Николаеве нашли более 150 снарядов
Группа пиротехников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области. уничтожила 41 взрывоопасный предмет времен прошлых войн. Из них 40 - калибром 76 мм и 1 - 45 мм.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Боеприпасы обнаружили пиротехники во время дополнительного обследования территории на строительной площадке на проспекте Героев Украины в городе Николаев.
В общем на этом месте выявлено 152 снаряды разных калибров, которые уничтожены путем контролируемого подрыва, в специальном месте.
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акаб акабіч
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Злий Грицько
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Злий Грицько
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Beer Bear
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