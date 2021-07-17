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На стройплощадке в Николаеве нашли более 150 снарядов

Группа пиротехников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области. уничтожила 41 взрывоопасный предмет времен прошлых войн. Из них 40 - калибром 76 мм и 1 - 45 мм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Боеприпасы обнаружили пиротехники во время дополнительного обследования территории на строительной площадке на проспекте Героев Украины в городе Николаев.

В общем на этом месте выявлено 152 снаряды разных калибров, которые уничтожены путем контролируемого подрыва, в специальном месте.

На стройплощадке в Николаеве нашли более 150 снарядов 01

Автор: 

Николаев (2159) ГСЧС (5002)


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сбу не успело пропиариться. беда
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17.07.2021 14:21 Ответить
СБУ хоть і зебільне, але воно тут нідочого. Це снаряди другої світової.
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17.07.2021 14:27 Ответить
та ладно, тут з оружейки нічого витягувати не треба. можна було попіарітись
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17.07.2021 14:30 Ответить
Ну хіба шо перед зебілами...
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17.07.2021 14:31 Ответить
МО может купить по цене новых
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17.07.2021 19:26 Ответить
 
 