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Новини
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На будмайданчику в Миколаєві знайшли понад 150 снарядів

Група піротехніків Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області знищила 41 вибухонебезпечний предмет часів минулих воєн. З них 40 - калібру 76 мм та 1 - калібру 45 мм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Боєприпаси виявили піротехніки під час додаткового обстеження території на будівельному майданчику на проспекті Героїв України в місті Миколаїв.

Загалом на цьому місці виявлено 152 снаряди різних калібрів, які знищено шляхом контрольованого підриву в спеціальному місці.

На будмайданчику в Миколаєві знайшли понад 150 снарядів 01

Автор: 

Миколаїв (1814) ДСНС (5142)


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сбу не успело пропиариться. беда
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17.07.2021 14:21 Відповісти
СБУ хоть і зебільне, але воно тут нідочого. Це снаряди другої світової.
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17.07.2021 14:27 Відповісти
та ладно, тут з оружейки нічого витягувати не треба. можна було попіарітись
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17.07.2021 14:30 Відповісти
Ну хіба шо перед зебілами...
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17.07.2021 14:31 Відповісти
МО может купить по цене новых
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17.07.2021 19:26 Відповісти
 
 