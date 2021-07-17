На будмайданчику в Миколаєві знайшли понад 150 снарядів
Група піротехніків Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області знищила 41 вибухонебезпечний предмет часів минулих воєн. З них 40 - калібру 76 мм та 1 - калібру 45 мм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Боєприпаси виявили піротехніки під час додаткового обстеження території на будівельному майданчику на проспекті Героїв України в місті Миколаїв.
Загалом на цьому місці виявлено 152 снаряди різних калібрів, які знищено шляхом контрольованого підриву в спеціальному місці.
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