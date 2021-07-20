За выходные спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 741 нарушение "тишины"

Спецмиссия ОБСЕ за выходные зафиксировала на Донбассе 741 нарушение режима "тишины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в отчете спецмиссии ОБСЕ за 19 июля.

В Донецкой области с вечера 16 по вечер 18 июля СММ зафиксировала 608 нарушений режима прекращения огня, в том числе 64 взрыва (11 разрывов, 9 взрывов в воздухе, 10 выстрелов и 34 взрыва неопределенного происхождения). Большинство нарушений произошло в районе к востоку от н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка) в ночь с 16 на 17 и с 17 на 18 июля. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 286 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области с вечера 16 по вечер 18 июля Миссия зафиксировала 133 нарушения режима прекращения огня, в том числе 21 взрыв неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошло на участке разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) и возле него в ночь с 16 на 17 июля (см. ниже). За предыдущий отчетный период в этой области

зафиксировано 53 нарушения режима прекращения огня.

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После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода СММ зафиксировала не менее 45 782 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 13 431 взрыв, 8 572 пролетевших неопределенных боеприпаса, 262 вспышки дульного пламени, 160 осветительных ракет, а также не менее 23 357 очередей и выстрелов)