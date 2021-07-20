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Новости Агрессия России против Украины
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За выходные спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 741 нарушение "тишины"

За выходные спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 741 нарушение

Спецмиссия ОБСЕ за выходные зафиксировала на Донбассе 741 нарушение режима "тишины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в отчете спецмиссии ОБСЕ за 19 июля.

В Донецкой области с вечера 16 по вечер 18 июля СММ зафиксировала 608 нарушений режима прекращения огня, в том числе 64 взрыва (11 разрывов, 9 взрывов в воздухе, 10 выстрелов и 34 взрыва неопределенного происхождения). Большинство нарушений произошло в районе к востоку от н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка) в ночь с 16 на 17 и с 17 на 18 июля. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 286 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области с вечера 16 по вечер 18 июля Миссия зафиксировала 133 нарушения режима прекращения огня, в том числе 21 взрыв неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошло на участке разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) и возле него в ночь с 16 на 17 июля (см. ниже). За предыдущий отчетный период в этой области
зафиксировано 53 нарушения режима прекращения огня. 

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После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода СММ зафиксировала не менее 45 782 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 13 431 взрыв, 8 572 пролетевших неопределенных боеприпаса, 262 вспышки дульного пламени, 160 осветительных ракет, а также не менее 23 357 очередей и выстрелов)

ОБСЕ (4883) обстрел (27784) Донбасс (26957)


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За выходные спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 741 нарушение "тишины" - Цензор.НЕТ 2132
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20.07.2021 07:26 Ответить
Гебнявые купили всех , а ОБСЕ , вообще 💩 ,мало того, что от них толку никагкого нет , так они ещё УБИЙЦАМ ПУТЛЕРАСТА ПОДИГРЫВАЮТ ( на свадьбах пляшут, водку жрут))
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20.07.2021 07:52 Ответить
ОБСЕ, бесполезная организация, на содержание которой, скидывается вся Европа. Чем они помогли в Приднестровье, Грузии, Армении. Наблюдать в бинокль, может и обезьяна из зоопарка, дальше, что?
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20.07.2021 11:57 Ответить
 
 