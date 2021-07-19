Финский дипломат Киннунен назначен спецпредставителем председателя ОБСЕ в Украине
Председатель ОБСЕ Анн Линде назначила на должность спецпредставителя организации в Украине и ТКГ финского дипломата Микко Киннунена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Финляндии.
"Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая является действующим председателем ОБСЕ в 2021 году, назначила посла Микко Киннунена специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе. Киннунен приступит к исполнению своих обязанностей 1 августа", - указывается в сообщении.
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Valery Greff
показать весь комментарий19.07.2021 16:20 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Серая Лиса
показать весь комментарий19.07.2021 16:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Valery Greff
показать весь комментарий19.07.2021 16:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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