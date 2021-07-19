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Финский дипломат Киннунен назначен спецпредставителем председателя ОБСЕ в Украине

Финский дипломат Киннунен назначен спецпредставителем председателя ОБСЕ в Украине

Председатель ОБСЕ Анн Линде назначила на должность спецпредставителя организации в Украине и ТКГ финского дипломата Микко Киннунена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Финляндии.

"Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая является действующим председателем ОБСЕ в 2021 году, назначила посла Микко Киннунена специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе. Киннунен приступит к исполнению своих обязанностей 1 августа", - указывается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции состоится 21 июля

Автор: 

ОБСЕ (4883) Финляндия (982) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Финны знают, что такое кацапская агрессия и оккупация...
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19.07.2021 16:20 Ответить
Посмотрим. Немцы вроде тоже должны знать, что такое кацапы - а вон как подмахивают )(уйлу.
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19.07.2021 16:33 Ответить
Почитай про "Зимнюю войну". Очень интересная и поучительная история.
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19.07.2021 16:35 Ответить
 
 