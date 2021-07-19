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Фінський дипломат Кіннунен призначений спецпредставником голови ОБСЄ в Україні

Фінський дипломат Кіннунен призначений спецпредставником голови ОБСЄ в Україні

Голова ОБСЄ Анн Лінде призначила на посаду спецпредставника організації в Україні і ТКГ фінського дипломата Мікко Кіннунена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Фінляндії.

"Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, яка є чинним головою ОБСЄ в 2021 році, призначила посла Мікко Кіннунена спеціальним представником чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі. Кіннунен приступить до виконання своїх обов'язків 1 серпня", - вказується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час головування в ОБСЄ Польща приділятиме велику увагу конфлікту на Донбасі, - Рау

Автор: 

ОБСЄ (3510) Фінляндія (1328) Тристороння контактна група (827)


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Финны знают, что такое кацапская агрессия и оккупация...
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19.07.2021 16:20 Відповісти
Посмотрим. Немцы вроде тоже должны знать, что такое кацапы - а вон как подмахивают )(уйлу.
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19.07.2021 16:33 Відповісти
Почитай про "Зимнюю войну". Очень интересная и поучительная история.
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19.07.2021 16:35 Відповісти
 
 