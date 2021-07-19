Фінський дипломат Кіннунен призначений спецпредставником голови ОБСЄ в Україні

Голова ОБСЄ Анн Лінде призначила на посаду спецпредставника організації в Україні і ТКГ фінського дипломата Мікко Кіннунена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Фінляндії.

"Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, яка є чинним головою ОБСЄ в 2021 році, призначила посла Мікко Кіннунена спеціальним представником чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі. Кіннунен приступить до виконання своїх обов'язків 1 серпня", - вказується в повідомленні.

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