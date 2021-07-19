Заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции состоится 21 июля

21 июля в режиме видеоконференции состоится заседание Трехсторонней контактной группы, в ходе которого, в частности, будут рассмотрены вопросы о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ; совершенствования контрольного механизма; имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита и другие.

Об этом говорится в сообщении украинской делегации для участия в ТКГ в Телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику:

20 июля - видеоконференции Рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Консультации политической рабочей группы ТКГ вновь не состоялись из-за присутствия террористки Пироговой, - Гармаш

21 июля - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

В повестке дня:

- вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ; совершенствование контрольного механизма,

- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;

- продолжение разработки плана совместных шагов;

- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные териториии,

- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Также читайте: Новое место переговоров по Донбассу должно быть для всех участников в 2-2,5 часах перелета, - Резников

"В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики", - сказано в сообщении.