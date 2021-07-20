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Новости Борьба с коронавирусом
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Великобритания начинает вакцинацию подростков от COVID-19: будут прививать клинически уязвимых детей

Великобритания начинает вакцинацию подростков от COVID-19: будут прививать клинически уязвимых детей

Великобритания начинает вакцинировать от коронавируса подростков от 12 лет. Однако прививку получат не все дети этого возраста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Министр по вакцинам Надхим Захави сообщил депутатам, что Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JVCI) рекомендует прививать от коронавируса клинически уязвимых подростков.

Это означает, что детям в возрасте от 12 до 15 лет с тяжелыми неврологическими расстройствами, синдромом Дауна, иммуносупрессией и множественными или тяжелыми нарушениями обучаемости будет предложена вакцина Pfizer-BioNTech. Также детям того же возраста, которые живут с человеком с ослабленным иммунитетом, также будет предложена вакцина от коронавируса.

При этом отмечается, что JVCI не советует прививать здоровых детей, поэтому правительство этого делать не будет.

JVCI считает, что COVID-19 редко вызывает тяжелые заболевания у детей без сопутствующих заболеваний и минимальная польза для здоровья от предложения детям всеобщей вакцинации против COVID-19 не перевешивает потенциальных рисков.

Однако некоторым здоровым подросткам все же будет предложена вакцина от коронавируса. Это касается тех лиц, к которым осталось менее трех месяцев до 18-летия.

Напомним, что в Великобритании отменили карантинные ограничения. Однако заболеваемость коронавирусом в этой стране высокая.

Ранее сообщалось, что жителей США просят воздержаться от поездок в Великобританию. Это рекомендовали из-за повышенной заболеваемости COVID-19.

вакцина (3815) Великобритания (5023) дети (6569) COVID-19 (18608)


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Это означает, что детям в возрасте от 12 до 15 лет с тяжелыми неврологическими расстройствами, синдромом Дауна, иммуносупрессией и множественными или тяжелыми нарушениями обучаемости будет предложена вакцина Pfizer-BioNTech.

Тобто, люди з таким діагнозом мають ослаблений імунітет ?

При этом отмечается, что JVCI не советует прививать здоровых детей, поэтому правительство этого делать не будет.

В якому смислі =здорові= ? Повністю ? Без алергій, діабетів та будья-яких інших хвороб чи все-таки з ними, але у порівнянні з вищевказаною категорією =здоровіші= і =повноцінніші= ?
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20.07.2021 08:01 Ответить
продам балалайку с дудой - цена договорная
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20.07.2021 08:02 Ответить
Вочевидь, британці різко почали здавати розумово; всі ці дурниці з можливими тяжкими наслідками можна замінити лазерною терапією, яка оздоровлює і оживлює людський організм. Але в Великій Британії лазерна терапія й досі відсутня! Оце вам передова країна!.. В Україні лазерна терапія на найвищому рівні, але МОЗ не бажає її застосовувати через брак мізків і грошову залежність від міжнародного капіталу...
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20.07.2021 08:04 Ответить
Зыс ис Спарта!
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20.07.2021 08:36 Ответить
 
 