Великобритания начинает вакцинацию подростков от COVID-19: будут прививать клинически уязвимых детей

Великобритания начинает вакцинировать от коронавируса подростков от 12 лет. Однако прививку получат не все дети этого возраста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Министр по вакцинам Надхим Захави сообщил депутатам, что Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JVCI) рекомендует прививать от коронавируса клинически уязвимых подростков.

Это означает, что детям в возрасте от 12 до 15 лет с тяжелыми неврологическими расстройствами, синдромом Дауна, иммуносупрессией и множественными или тяжелыми нарушениями обучаемости будет предложена вакцина Pfizer-BioNTech. Также детям того же возраста, которые живут с человеком с ослабленным иммунитетом, также будет предложена вакцина от коронавируса.

При этом отмечается, что JVCI не советует прививать здоровых детей, поэтому правительство этого делать не будет.

JVCI считает, что COVID-19 редко вызывает тяжелые заболевания у детей без сопутствующих заболеваний и минимальная польза для здоровья от предложения детям всеобщей вакцинации против COVID-19 не перевешивает потенциальных рисков.

Однако некоторым здоровым подросткам все же будет предложена вакцина от коронавируса. Это касается тех лиц, к которым осталось менее трех месяцев до 18-летия.

Напомним, что в Великобритании отменили карантинные ограничения. Однако заболеваемость коронавирусом в этой стране высокая.

Ранее сообщалось, что жителей США просят воздержаться от поездок в Великобританию. Это рекомендовали из-за повышенной заболеваемости COVID-19.