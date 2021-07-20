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Новини Боротьба з коронавірусом
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Велика Британія починає вакцинацію підлітків проти COVID-19: будуть прищеплювати клінічно вразливих дітей

Велика Британія починає вакцинацію підлітків проти COVID-19: будуть прищеплювати клінічно вразливих дітей

Велика Британія починає вакцинувати від коронавірусу підлітків від 12 років. Однак щеплення отримають не всі діти цього віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Міністр з вакцин Надхім Захаві повідомив депутатам, що Об'єднаний комітет з вакцинації та імунізації (JVCI) рекомендує прищеплювати від коронавірусу клінічно вразливих підлітків.

Це означає, що дітям віком від 12 до 15 років з важкими неврологічними розладами, синдромом Дауна, імуносупресією і множинними або важкими порушеннями навчання буде запропонована вакцина Pfizer-BioNTech. Також дітям того ж віку, які живуть з людиною з ослабленим імунітетом, також буде запропонована вакцина від коронавірусу.

При цьому наголошується, що JVCI не радить прищеплювати здорових дітей, тому уряд цього робити не буде.

JVCI вважає, що COVID - 19 рідко викликає важкі захворювання у дітей без супутніх захворювань і мінімальна користь для здоров'я від пропозиції дітям загальної вакцинації проти COVID-19 не переважує потенційних ризиків.

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Однак деяким здоровим підліткам все ж буде запропонована вакцина від коронавірусу. Це стосується тих осіб, до яких залишилося менше трьох місяців до 18-річчя.

Нагадаємо, що у Великій Британії скасували карантинні обмеження. Однак захворюваність на коронавірус у цій країні висока.

Раніше повідомлялося, що жителів США просять утриматися від поїздок до Великої Британії. Це рекомендували через підвищену захворюваність на COVID-19.

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вакцина (4419) Велика Британія (5658) діти (5144) COVID-19 (19765)


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Это означает, что детям в возрасте от 12 до 15 лет с тяжелыми неврологическими расстройствами, синдромом Дауна, иммуносупрессией и множественными или тяжелыми нарушениями обучаемости будет предложена вакцина Pfizer-BioNTech.

Тобто, люди з таким діагнозом мають ослаблений імунітет ?

При этом отмечается, что JVCI не советует прививать здоровых детей, поэтому правительство этого делать не будет.

В якому смислі =здорові= ? Повністю ? Без алергій, діабетів та будья-яких інших хвороб чи все-таки з ними, але у порівнянні з вищевказаною категорією =здоровіші= і =повноцінніші= ?
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20.07.2021 08:01 Відповісти
продам балалайку с дудой - цена договорная
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20.07.2021 08:02 Відповісти
Вочевидь, британці різко почали здавати розумово; всі ці дурниці з можливими тяжкими наслідками можна замінити лазерною терапією, яка оздоровлює і оживлює людський організм. Але в Великій Британії лазерна терапія й досі відсутня! Оце вам передова країна!.. В Україні лазерна терапія на найвищому рівні, але МОЗ не бажає її застосовувати через брак мізків і грошову залежність від міжнародного капіталу...
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20.07.2021 08:04 Відповісти
Зыс ис Спарта!
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20.07.2021 08:36 Відповісти
 
 