Велика Британія починає вакцинацію підлітків проти COVID-19: будуть прищеплювати клінічно вразливих дітей
Велика Британія починає вакцинувати від коронавірусу підлітків від 12 років. Однак щеплення отримають не всі діти цього віку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Міністр з вакцин Надхім Захаві повідомив депутатам, що Об'єднаний комітет з вакцинації та імунізації (JVCI) рекомендує прищеплювати від коронавірусу клінічно вразливих підлітків.
Це означає, що дітям віком від 12 до 15 років з важкими неврологічними розладами, синдромом Дауна, імуносупресією і множинними або важкими порушеннями навчання буде запропонована вакцина Pfizer-BioNTech. Також дітям того ж віку, які живуть з людиною з ослабленим імунітетом, також буде запропонована вакцина від коронавірусу.
При цьому наголошується, що JVCI не радить прищеплювати здорових дітей, тому уряд цього робити не буде.
JVCI вважає, що COVID - 19 рідко викликає важкі захворювання у дітей без супутніх захворювань і мінімальна користь для здоров'я від пропозиції дітям загальної вакцинації проти COVID-19 не переважує потенційних ризиків.
Однак деяким здоровим підліткам все ж буде запропонована вакцина від коронавірусу. Це стосується тих осіб, до яких залишилося менше трьох місяців до 18-річчя.
Нагадаємо, що у Великій Британії скасували карантинні обмеження. Однак захворюваність на коронавірус у цій країні висока.
Раніше повідомлялося, що жителів США просять утриматися від поїздок до Великої Британії. Це рекомендували через підвищену захворюваність на COVID-19.
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Тобто, люди з таким діагнозом мають ослаблений імунітет ?
При этом отмечается, что JVCI не советует прививать здоровых детей, поэтому правительство этого делать не будет.
В якому смислі =здорові= ? Повністю ? Без алергій, діабетів та будья-яких інших хвороб чи все-таки з ними, але у порівнянні з вищевказаною категорією =здоровіші= і =повноцінніші= ?