Іспанія відмовилася від закупівель вакцини AstraZeneca
Міністерство охорони здоров'я Іспанії повідомило, що влада більше не закуповуватиме вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca. На сьогоднішній день вакцина передається в регіони для завершення вакцинації жителів країни старше 60 років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
У МОЗ Іспанії зазначили, що у віковій групі від 60 до 69 років повністю щеплені 78%, в групі від 70 до 79 років - 97,6%, старше 80 років - 100%.
Раніше передбачалося, що Іспанія закупить 31 млн вакцин AstraZeneca, але через появу побічних ефектів влада ухвалила рішення відмовитися від неї. Всього в Іспанію доставили 10,3 млн доз.
Решту дози вакцини AstraZeneca влади Іспанії передадуть третім країнам через глобальний механізм COVAX.
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И оспа до сих пор убивает и уродует людей...
Ты из какого века вылез такой грамотный?
https://censor.net/ua/user/368908
От вирусов вакцин нет..
https://censor.net/ua/comments/locate/3278023/0192143b-a2a7-70a2-aa25-83d3e813b61a
колись давно більшість людей самі готовили собі харчування і самі несли відповідальність за своє здоровья. не шлялися по світу і часто не пускали чужаків до своєї спільноти (читайте історичні книги чи хоч біблію). Але все одно хворіли і частина все одно виживала. Царям приходилося вести війни, аби хоч трохи зменшити населення. Своє і навколишнє.
Лікарі (знахарі) були й тоді. Але без диплома. Тепер здавалося б передова наука повинна побороти всі хвороби. А виходить - навпаки.
Питається в задачі: якщо кожна людина "зробить все, щоб не захворіти", то навіщо мільйон медиків? Може ж люди не можуть зробити все оте, про що Ігнатова заявляє? Може ж медик вчиться кілька років спеціальності, аби таки вберегти здоровья своїх пацієнтів?
Надо меньше быков мучить - будет больше клепки в голове.
Идальго недоделанные.
У подавляющего большинства иммунитет отлично отработал - зачем его ломать ?
Ранее предполагалось, что Испания закупит 31 млн вакцин AstraZeneca, но из-за появления побочных эффектов власти приняли решение отказаться от нее. Всего в Испанию доставили 10,3 млн доз.
Але раденькі, що лише вони =єдінствєнниє= понялі.