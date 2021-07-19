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Іспанія відмовилася від закупівель вакцини AstraZeneca

Іспанія відмовилася від закупівель вакцини AstraZeneca

Міністерство охорони здоров'я Іспанії повідомило, що влада більше не закуповуватиме вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca. На сьогоднішній день вакцина передається в регіони для завершення вакцинації жителів країни старше 60 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У МОЗ Іспанії зазначили, що у віковій групі від 60 до 69 років повністю щеплені 78%, в групі від 70 до 79 років - 97,6%, старше 80 років - 100%.

Раніше передбачалося, що Іспанія закупить 31 млн вакцин AstraZeneca, але через появу побічних ефектів влада ухвалила рішення відмовитися від неї. Всього в Іспанію доставили 10,3 млн доз.

Також читайте: Польща планує до жовтня передати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca

Решту дози вакцини AstraZeneca влади Іспанії передадуть третім країнам через глобальний механізм COVAX.

Автор: 

вакцина (4419) Іспанія (928) коронавірус (19923) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+4
В Испании поняли, что дерьмо. Но передать другим готовы. Механизм COVAX - поделись дерьмом от чистого сердца.
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19.07.2021 23:07 Відповісти
+4
Да Украине такое "дерьмо" за щастье будет она получше китайских и индийского шмурляка
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19.07.2021 23:10 Відповісти
+4
В Україні побічних ефектів немає від жодної вакцини і ніколи не було. Навіть, коли діти вмирали. Наші чинуші ніколи не візьмуть на себе таку відповідальність. Вони тільки здатні закупити якийсь китайський шмурдяк дорожче, ніж Pfiser і заробити на цьому. Тому й така недовіра у людей до щеплення.
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20.07.2021 00:16 Відповісти
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По ходу, ни одна вакцина не это эфективна.
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19.07.2021 23:01 Відповісти
От вирусов вакцин нет..
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19.07.2021 23:50 Відповісти
Особенно, когда каждые два месяца Фабрика штампует новые 😁😁😁😁😁
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20.07.2021 00:35 Відповісти
"фабрика" сделала ставку на Ковид - обычный, но он немного подвел и решили запустить боевой - Дельту... дали буде...
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20.07.2021 00:39 Відповісти
Кто запустил боевой? кацапы, бо у них там коллапс , мама не горюй? Шо-та подозрительно у таукитайцев - все чики-пики. А кацапы в январе 2020 г. так хвастали, так хвастали, шо у них уже есть 5 вакцин, китайцы тогда скромничали, говорили , шо есть тока 2. А в это время весь мир только начинал изыскание над созданием вакцины против ковид-19. Тогда таких названий , как астра зенека и иже, еще не существовало.
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20.07.2021 01:43 Відповісти
ВИРУС оспы рыдает, вакцины от него нет. И еще куча вирусов от полиомелита до бешенства
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20.07.2021 07:32 Відповісти
рыдаю я с вас быков !!! оспа ушла сама-собой и не от вакцины !!! да , вакцины помогают в некоторых болезнях но это ни панацея и последствий вакцинации незнает никто !!!
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20.07.2021 14:04 Відповісти
сама ушла... И в каком Ольгино таких штампуют?
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20.07.2021 19:55 Відповісти
И все 100% укушенных бешеными животными неминуемо умирают...
И оспа до сих пор убивает и уродует людей...

Ты из какого века вылез такой грамотный?
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20.07.2021 10:53 Відповісти
пока по поводу вакцин проведенные исследования показали одни минусы их применения, плюсов очень-очень мало и игратся с иммунитетом не стоит ..
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20.07.2021 14:06 Відповісти
Ты только что писал, что вакцин от вирусов нет. Что ж там по-твоему исследовали?
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20.07.2021 14:12 Відповісти
***.. ну ты дебил (говорю уже не в первый раз тебе - видать у тебя последствия вакцинации ..понимаю)... я говорю о тех вакцинах что сейчас на рынке от Ковид - нет НИ ОДНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТЗЫВА - ОДНИ МИНУСА...
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20.07.2021 22:56 Відповісти
Дебил ты, когда пишешь такое:
https://censor.net/ua/user/368908

От вирусов вакцин нет..
https://censor.net/ua/comments/locate/3278023/0192143b-a2a7-70a2-aa25-83d3e813b61a
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21.07.2021 23:45 Відповісти
я и повторить могу - От вирусов вакцин нет !!!
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21.07.2021 23:50 Відповісти
мозга у тебя нет
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22.07.2021 00:01 Відповісти
В Испании поняли, что дерьмо. Но передать другим готовы. Механизм COVAX - поделись дерьмом от чистого сердца.
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19.07.2021 23:07 Відповісти
Да Украине такое "дерьмо" за щастье будет она получше китайских и индийского шмурляка
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19.07.2021 23:10 Відповісти
Думаю, что просто появилась возможность покупать более эффективные вакцины. Не только они так поступили
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19.07.2021 23:10 Відповісти
Зачем что-то додумывать, там указание конкретная причина - побочные эффекты. Как COVAX повлияет на побочку?
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19.07.2021 23:16 Відповісти
ВСЕ вакцины, в том числе рНМК модифицированные, имеют побочку!!! Чистая политика.
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20.07.2021 09:42 Відповісти
Я вже писала: Канада віддає іншим країнам 17,7 млд цієї чарівної вакцинки.
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19.07.2021 23:14 Відповісти
*млн, звичайно
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19.07.2021 23:14 Відповісти
Кудыть не плюнь одни иксьпьерьды в области вирусологии, эпидемиологии и медицины в целом🤔🧐🧐 И что скромным выпускникам с дипломами мединститута делать... по ходу дипломы в задний проход сунуть... Для начала иксьпьерьдям с кухонных просторов 😅😂🤣😝😝😝😝😝🤪😜
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19.07.2021 23:14 Відповісти
Ви не бачите якогось нелогізму ситуації: випускників з дипломами - хоч греблю гати, а люди хворіють все більше і більше?
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19.07.2021 23:32 Відповісти
Люди хворіють не через випускників з дипломами , а з інших причин . Коментувати можна наскільки ефективно ******* випускники з дипломами проводять лікування але це зовсім інша справа .......
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20.07.2021 00:55 Відповісти
А що самі люди та кожна конкретна людина зробила для себе та отрочуючих щоб не захворіти? Не кажіть дурниць. А то виходить як у прислів'ї "хто всравсь? невістка"... Ви, люди, самі в винуваті що маєте погане здоров'я та не бережетемя від зараження...
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20.07.2021 09:47 Відповісти
вас як послухати, то ви - не людина а ангел во плоті
колись давно більшість людей самі готовили собі харчування і самі несли відповідальність за своє здоровья. не шлялися по світу і часто не пускали чужаків до своєї спільноти (читайте історичні книги чи хоч біблію). Але все одно хворіли і частина все одно виживала. Царям приходилося вести війни, аби хоч трохи зменшити населення. Своє і навколишнє.
Лікарі (знахарі) були й тоді. Але без диплома. Тепер здавалося б передова наука повинна побороти всі хвороби. А виходить - навпаки.
Питається в задачі: якщо кожна людина "зробить все, щоб не захворіти", то навіщо мільйон медиків? Може ж люди не можуть зробити все оте, про що Ігнатова заявляє? Може ж медик вчиться кілька років спеціальності, аби таки вберегти здоровья своїх пацієнтів?
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20.07.2021 11:14 Відповісти
Сначала вкололи всем старикам не пойми что, а потом спохватились о последствиях.
Надо меньше быков мучить - будет больше клепки в голове.
Идальго недоделанные.
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19.07.2021 23:51 Відповісти
В Голландии на двухдневном фестивале с 20,000 человек, где от всех участников требовали или сертификат вакцинации, или отрицательный тест, или справку о том, что они недавно переболели, уже подтвердили 964 (!!) случая заболевших !!!... хм..вам не кажется что кто-то на Людях ставит чудовищные эксперименты !!!
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20.07.2021 00:13 Відповісти
В Україні побічних ефектів немає від жодної вакцини і ніколи не було. Навіть, коли діти вмирали. Наші чинуші ніколи не візьмуть на себе таку відповідальність. Вони тільки здатні закупити якийсь китайський шмурдяк дорожче, ніж Pfiser і заробити на цьому. Тому й така недовіра у людей до щеплення.
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20.07.2021 00:16 Відповісти
Векторная вакцина самая оно. АстраЗенека к сентябрю ее улучшат, что бы избежать проблемы с закупоркой вен. А вот Файзер и Модерна это генная терапия. Оно вам надо?
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20.07.2021 00:54 Відповісти
Пусть колют себе те, кто перенёс тяжело или боится ковида - кто не даёт ?
У подавляющего большинства иммунитет отлично отработал - зачем его ломать ?
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20.07.2021 02:07 Відповісти
прививки м-РНК вакцинами и генная терапия это разные вещи.м-РНК этих вакцин не могут менять ДНК клеток.
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20.07.2021 10:58 Відповісти
ти там знаєш... нє могут мєнять - сказав антіп. рнк послухалося аж самого антіпа! і рішило нічого не мінять. йому ж за це гроші не платять.
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20.07.2021 11:18 Відповісти
Ви навіть до рівня Петросяна не дотягуєте...
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20.07.2021 11:31 Відповісти
і ця обставина мене дуже засмутила
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20.07.2021 14:55 Відповісти
Вот удивительно,когда заголовок полностью не соответствует содержимому статьи. Испания провакцинировала 60+ в объеме достаточном для коллективного иммунитета - от 80 до 100 процентов! ОНИ ПРОСТО ВЫПОЛНИЛИ ОСНОВНОЙ ОБЪЕМ!Теперь будут подкалывать более сложных пациентов специфичискими вакцинами,но для этого не нужен большой объем.Но мы читать не любим.Разогреть дерьмо и схавать горячим,пока не остыло,чтобы вкуса не ощутить...
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20.07.2021 06:04 Відповісти
Такое впечатление, что только один человек прочитал и понял, о чём речь. Спасибо за нормальный комментарий!
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20.07.2021 08:15 Відповісти
Для тих, хто =читає= і дорікає щодо браку цього =вміння= в інших.

Ранее предполагалось, что Испания закупит 31 млн вакцин AstraZeneca, но из-за появления побочных эффектов власти приняли решение отказаться от нее. Всего в Испанию доставили 10,3 млн доз.

Але раденькі, що лише вони =єдінствєнниє= понялі.
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20.07.2021 08:24 Відповісти
А что так долго доходило /как до жирафа/? Что AstraZeneca, что Спутник - одного поля ягодки: векторные вакцины с сомнительной пользой, но очевидними побочными эффектами /порой смертельными/!
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20.07.2021 10:59 Відповісти
 
 