Іспанія відмовилася від закупівель вакцини AstraZeneca

Міністерство охорони здоров'я Іспанії повідомило, що влада більше не закуповуватиме вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca. На сьогоднішній день вакцина передається в регіони для завершення вакцинації жителів країни старше 60 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У МОЗ Іспанії зазначили, що у віковій групі від 60 до 69 років повністю щеплені 78%, в групі від 70 до 79 років - 97,6%, старше 80 років - 100%.

Раніше передбачалося, що Іспанія закупить 31 млн вакцин AstraZeneca, але через появу побічних ефектів влада ухвалила рішення відмовитися від неї. Всього в Іспанію доставили 10,3 млн доз.

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Решту дози вакцини AstraZeneca влади Іспанії передадуть третім країнам через глобальний механізм COVAX.