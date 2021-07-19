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Испания отказалась от закупок вакцины AstraZeneca

Испания отказалась от закупок вакцины AstraZeneca

Министерство здравоохранения Испании сообщило, что власти больше не будут закупать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca. На сегодняшний день вакцина передается в регионы для завершения вакцинации жителей страны старше 60 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В Минздраве Испании отметили, что в возрастной группе от 60 до 69 лет полностью привиты 78%, в группе от 70 до 79 лет - 97,6%, старше 80 лет - 100%.

Ранее предполагалось, что Испания закупит 31 млн вакцин AstraZeneca, но из-за появления побочных эффектов власти приняли решение отказаться от нее. Всего в Испанию доставили 10,3 млн доз.

Оставшиеся дозы вакцины AstraZeneca власти Испании передадут третьим странам через глобальный механизм COVAX.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша планирует до октября передать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

Автор: 

вакцина (3815) Испания (878) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+4
В Испании поняли, что дерьмо. Но передать другим готовы. Механизм COVAX - поделись дерьмом от чистого сердца.
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19.07.2021 23:07 Ответить
+4
Да Украине такое "дерьмо" за щастье будет она получше китайских и индийского шмурляка
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19.07.2021 23:10 Ответить
+4
В Україні побічних ефектів немає від жодної вакцини і ніколи не було. Навіть, коли діти вмирали. Наші чинуші ніколи не візьмуть на себе таку відповідальність. Вони тільки здатні закупити якийсь китайський шмурдяк дорожче, ніж Pfiser і заробити на цьому. Тому й така недовіра у людей до щеплення.
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20.07.2021 00:16 Ответить
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По ходу, ни одна вакцина не это эфективна.
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19.07.2021 23:01 Ответить
От вирусов вакцин нет..
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19.07.2021 23:50 Ответить
Особенно, когда каждые два месяца Фабрика штампует новые 😁😁😁😁😁
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20.07.2021 00:35 Ответить
"фабрика" сделала ставку на Ковид - обычный, но он немного подвел и решили запустить боевой - Дельту... дали буде...
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20.07.2021 00:39 Ответить
Кто запустил боевой? кацапы, бо у них там коллапс , мама не горюй? Шо-та подозрительно у таукитайцев - все чики-пики. А кацапы в январе 2020 г. так хвастали, так хвастали, шо у них уже есть 5 вакцин, китайцы тогда скромничали, говорили , шо есть тока 2. А в это время весь мир только начинал изыскание над созданием вакцины против ковид-19. Тогда таких названий , как астра зенека и иже, еще не существовало.
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20.07.2021 01:43 Ответить
ВИРУС оспы рыдает, вакцины от него нет. И еще куча вирусов от полиомелита до бешенства
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20.07.2021 07:32 Ответить
рыдаю я с вас быков !!! оспа ушла сама-собой и не от вакцины !!! да , вакцины помогают в некоторых болезнях но это ни панацея и последствий вакцинации незнает никто !!!
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20.07.2021 14:04 Ответить
сама ушла... И в каком Ольгино таких штампуют?
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20.07.2021 19:55 Ответить
И все 100% укушенных бешеными животными неминуемо умирают...
И оспа до сих пор убивает и уродует людей...

Ты из какого века вылез такой грамотный?
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20.07.2021 10:53 Ответить
пока по поводу вакцин проведенные исследования показали одни минусы их применения, плюсов очень-очень мало и игратся с иммунитетом не стоит ..
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20.07.2021 14:06 Ответить
Ты только что писал, что вакцин от вирусов нет. Что ж там по-твоему исследовали?
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20.07.2021 14:12 Ответить
***.. ну ты дебил (говорю уже не в первый раз тебе - видать у тебя последствия вакцинации ..понимаю)... я говорю о тех вакцинах что сейчас на рынке от Ковид - нет НИ ОДНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТЗЫВА - ОДНИ МИНУСА...
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20.07.2021 22:56 Ответить
Дебил ты, когда пишешь такое:
https://censor.net/ua/user/368908

От вирусов вакцин нет..
https://censor.net/ua/comments/locate/3278023/0192143b-a2a7-70a2-aa25-83d3e813b61a
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21.07.2021 23:45 Ответить
я и повторить могу - От вирусов вакцин нет !!!
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21.07.2021 23:50 Ответить
мозга у тебя нет
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22.07.2021 00:01 Ответить
В Испании поняли, что дерьмо. Но передать другим готовы. Механизм COVAX - поделись дерьмом от чистого сердца.
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19.07.2021 23:07 Ответить
Да Украине такое "дерьмо" за щастье будет она получше китайских и индийского шмурляка
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19.07.2021 23:10 Ответить
Думаю, что просто появилась возможность покупать более эффективные вакцины. Не только они так поступили
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19.07.2021 23:10 Ответить
Зачем что-то додумывать, там указание конкретная причина - побочные эффекты. Как COVAX повлияет на побочку?
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19.07.2021 23:16 Ответить
ВСЕ вакцины, в том числе рНМК модифицированные, имеют побочку!!! Чистая политика.
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20.07.2021 09:42 Ответить
Я вже писала: Канада віддає іншим країнам 17,7 млд цієї чарівної вакцинки.
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19.07.2021 23:14 Ответить
*млн, звичайно
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19.07.2021 23:14 Ответить
Кудыть не плюнь одни иксьпьерьды в области вирусологии, эпидемиологии и медицины в целом🤔🧐🧐 И что скромным выпускникам с дипломами мединститута делать... по ходу дипломы в задний проход сунуть... Для начала иксьпьерьдям с кухонных просторов 😅😂🤣😝😝😝😝😝🤪😜
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19.07.2021 23:14 Ответить
Ви не бачите якогось нелогізму ситуації: випускників з дипломами - хоч греблю гати, а люди хворіють все більше і більше?
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19.07.2021 23:32 Ответить
Люди хворіють не через випускників з дипломами , а з інших причин . Коментувати можна наскільки ефективно ******* випускники з дипломами проводять лікування але це зовсім інша справа .......
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20.07.2021 00:55 Ответить
А що самі люди та кожна конкретна людина зробила для себе та отрочуючих щоб не захворіти? Не кажіть дурниць. А то виходить як у прислів'ї "хто всравсь? невістка"... Ви, люди, самі в винуваті що маєте погане здоров'я та не бережетемя від зараження...
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20.07.2021 09:47 Ответить
вас як послухати, то ви - не людина а ангел во плоті
колись давно більшість людей самі готовили собі харчування і самі несли відповідальність за своє здоровья. не шлялися по світу і часто не пускали чужаків до своєї спільноти (читайте історичні книги чи хоч біблію). Але все одно хворіли і частина все одно виживала. Царям приходилося вести війни, аби хоч трохи зменшити населення. Своє і навколишнє.
Лікарі (знахарі) були й тоді. Але без диплома. Тепер здавалося б передова наука повинна побороти всі хвороби. А виходить - навпаки.
Питається в задачі: якщо кожна людина "зробить все, щоб не захворіти", то навіщо мільйон медиків? Може ж люди не можуть зробити все оте, про що Ігнатова заявляє? Може ж медик вчиться кілька років спеціальності, аби таки вберегти здоровья своїх пацієнтів?
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20.07.2021 11:14 Ответить
Сначала вкололи всем старикам не пойми что, а потом спохватились о последствиях.
Надо меньше быков мучить - будет больше клепки в голове.
Идальго недоделанные.
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19.07.2021 23:51 Ответить
В Голландии на двухдневном фестивале с 20,000 человек, где от всех участников требовали или сертификат вакцинации, или отрицательный тест, или справку о том, что они недавно переболели, уже подтвердили 964 (!!) случая заболевших !!!... хм..вам не кажется что кто-то на Людях ставит чудовищные эксперименты !!!
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20.07.2021 00:13 Ответить
В Україні побічних ефектів немає від жодної вакцини і ніколи не було. Навіть, коли діти вмирали. Наші чинуші ніколи не візьмуть на себе таку відповідальність. Вони тільки здатні закупити якийсь китайський шмурдяк дорожче, ніж Pfiser і заробити на цьому. Тому й така недовіра у людей до щеплення.
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20.07.2021 00:16 Ответить
Векторная вакцина самая оно. АстраЗенека к сентябрю ее улучшат, что бы избежать проблемы с закупоркой вен. А вот Файзер и Модерна это генная терапия. Оно вам надо?
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20.07.2021 00:54 Ответить
Пусть колют себе те, кто перенёс тяжело или боится ковида - кто не даёт ?
У подавляющего большинства иммунитет отлично отработал - зачем его ломать ?
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20.07.2021 02:07 Ответить
прививки м-РНК вакцинами и генная терапия это разные вещи.м-РНК этих вакцин не могут менять ДНК клеток.
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20.07.2021 10:58 Ответить
ти там знаєш... нє могут мєнять - сказав антіп. рнк послухалося аж самого антіпа! і рішило нічого не мінять. йому ж за це гроші не платять.
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20.07.2021 11:18 Ответить
Ви навіть до рівня Петросяна не дотягуєте...
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20.07.2021 11:31 Ответить
і ця обставина мене дуже засмутила
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20.07.2021 14:55 Ответить
Вот удивительно,когда заголовок полностью не соответствует содержимому статьи. Испания провакцинировала 60+ в объеме достаточном для коллективного иммунитета - от 80 до 100 процентов! ОНИ ПРОСТО ВЫПОЛНИЛИ ОСНОВНОЙ ОБЪЕМ!Теперь будут подкалывать более сложных пациентов специфичискими вакцинами,но для этого не нужен большой объем.Но мы читать не любим.Разогреть дерьмо и схавать горячим,пока не остыло,чтобы вкуса не ощутить...
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20.07.2021 06:04 Ответить
Такое впечатление, что только один человек прочитал и понял, о чём речь. Спасибо за нормальный комментарий!
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20.07.2021 08:15 Ответить
Для тих, хто =читає= і дорікає щодо браку цього =вміння= в інших.

Ранее предполагалось, что Испания закупит 31 млн вакцин AstraZeneca, но из-за появления побочных эффектов власти приняли решение отказаться от нее. Всего в Испанию доставили 10,3 млн доз.

Але раденькі, що лише вони =єдінствєнниє= понялі.
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20.07.2021 08:24 Ответить
А что так долго доходило /как до жирафа/? Что AstraZeneca, что Спутник - одного поля ягодки: векторные вакцины с сомнительной пользой, но очевидними побочными эффектами /порой смертельными/!
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20.07.2021 10:59 Ответить
 
 