Испания отказалась от закупок вакцины AstraZeneca
Министерство здравоохранения Испании сообщило, что власти больше не будут закупать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca. На сегодняшний день вакцина передается в регионы для завершения вакцинации жителей страны старше 60 лет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В Минздраве Испании отметили, что в возрастной группе от 60 до 69 лет полностью привиты 78%, в группе от 70 до 79 лет - 97,6%, старше 80 лет - 100%.
Ранее предполагалось, что Испания закупит 31 млн вакцин AstraZeneca, но из-за появления побочных эффектов власти приняли решение отказаться от нее. Всего в Испанию доставили 10,3 млн доз.
Оставшиеся дозы вакцины AstraZeneca власти Испании передадут третьим странам через глобальный механизм COVAX.
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И оспа до сих пор убивает и уродует людей...
Ты из какого века вылез такой грамотный?
https://censor.net/ua/user/368908
От вирусов вакцин нет..
https://censor.net/ua/comments/locate/3278023/0192143b-a2a7-70a2-aa25-83d3e813b61a
колись давно більшість людей самі готовили собі харчування і самі несли відповідальність за своє здоровья. не шлялися по світу і часто не пускали чужаків до своєї спільноти (читайте історичні книги чи хоч біблію). Але все одно хворіли і частина все одно виживала. Царям приходилося вести війни, аби хоч трохи зменшити населення. Своє і навколишнє.
Лікарі (знахарі) були й тоді. Але без диплома. Тепер здавалося б передова наука повинна побороти всі хвороби. А виходить - навпаки.
Питається в задачі: якщо кожна людина "зробить все, щоб не захворіти", то навіщо мільйон медиків? Може ж люди не можуть зробити все оте, про що Ігнатова заявляє? Може ж медик вчиться кілька років спеціальності, аби таки вберегти здоровья своїх пацієнтів?
Надо меньше быков мучить - будет больше клепки в голове.
Идальго недоделанные.
У подавляющего большинства иммунитет отлично отработал - зачем его ломать ?
Ранее предполагалось, что Испания закупит 31 млн вакцин AstraZeneca, но из-за появления побочных эффектов власти приняли решение отказаться от нее. Всего в Испанию доставили 10,3 млн доз.
Але раденькі, що лише вони =єдінствєнниє= понялі.