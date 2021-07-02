Польша планирует до октября передать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

Польша планирует поставить 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca в Украину в третьем квартале 2021 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Польша не отказалась от перепродажи вакцины в Украине, договоренность остается актуальной. Отложение срока подписания соглашения возникает из-за нерегулярных поставок вакцины в Польшу. Подписание соглашения и передача вакцины планируется в третьем квартале этого года ", - сообщили в Минздраве Польши.

В апреле сообщалось, что поставки вакцины из Польши в Украину могут быть осуществлены в мае-июне. При этом в министерстве отметили, что срок поставок будет зависеть от динамики поставок AstraZeneca (а также и вакцин других производителей) в Польшу.

Также читайте: В Польше в рамках Национальной программы вакцинации от COVID-19 проводят лотерею с денежными призами и автомобилями

На сегодняшний день в Польше выполнено уже почти 30 млн прививок, полностью вакцинированы более 13,5 млн человек.