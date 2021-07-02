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Новости
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Польша планирует до октября передать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

Польша планирует до октября передать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

Польша планирует поставить 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca в Украину в третьем квартале 2021 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Польша не отказалась от перепродажи вакцины в Украине, договоренность остается актуальной. Отложение срока подписания соглашения возникает из-за нерегулярных поставок вакцины в Польшу. Подписание соглашения и передача вакцины планируется в третьем квартале этого года ", - сообщили в Минздраве Польши.

В апреле сообщалось, что поставки вакцины из Польши в Украину могут быть осуществлены в мае-июне. При этом в министерстве отметили, что срок поставок будет зависеть от динамики поставок AstraZeneca (а также и вакцин других производителей) в Польшу.

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На сегодняшний день в Польше выполнено уже почти 30 млн прививок, полностью вакцинированы более 13,5 млн человек.

Автор: 

вакцина (3815) Польша (8417) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)


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а у нас в 100 раз меньше. потому что кто то намеренно совершил саботаж.
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02.07.2021 22:03 Ответить
ну шо ви порівнюєте? Це ж тільки у вологих мріях Найвеличнішого лідера світу, Україна вже наздоганяє Польщу, а реальність трохи інша, з кожним роком ми відстаємо від них все більше.
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02.07.2021 22:06 Ответить
было бы на кого равняться.
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02.07.2021 22:21 Ответить
ну, кому і кобила невеста, якщо ви рівняєтесь на РФ.
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02.07.2021 22:30 Ответить
такую аббревиатуру только рашкованцы употребляют. вы боты палитесь на мелочах.
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02.07.2021 22:50 Ответить
лапоть, ти не прикуїв?
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02.07.2021 23:06 Ответить
От тоді і будемо вакцинуватись. А поки що нехай 73% бидло вакцинується китайським Coronavac.
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02.07.2021 22:04 Ответить
В европах астра-зенека снята с вакцинации. Запасы ещё есть и теоретически ты можешь попросить, чтоб тебя этим говном ширнули, но ан масс эту штуку не колют.
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03.07.2021 00:25 Ответить
Доедут не все...
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03.07.2021 08:09 Ответить
 
 