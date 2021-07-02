Польща планує до жовтня передати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca

Польша планує поставити 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca в Україну в третьому кварталі 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Польща не відмовилася від перепродажу вакцини в Україну, домовленість залишається актуальною. Відкладення терміну підписання угоди виникає через нерегулярні поставки вакцини до Польщі. Підписання угоди і передача вакцини планується в третьому кварталі цього року", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Польщі.

У квітні повідомлялося, що поставки вакцини з Польщі в Україну можуть бути здійснені в травні-червні. При цьому в міністерстві зазначили, що термін поставок залежатиме від динаміки поставок AstraZeneca (а також і вакцин інших виробників) до Польщі.

На сьогодні в Польщі зроблено вже майже 30 млн щеплень, повністю вакциновано понад 13,5 млн осіб.

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