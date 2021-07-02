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Польща планує до жовтня передати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca

Польща планує до жовтня передати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca

Польша планує поставити 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca в Україну в третьому кварталі 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Польща не відмовилася від перепродажу вакцини в Україну, домовленість залишається актуальною. Відкладення терміну підписання угоди виникає через нерегулярні поставки вакцини до Польщі. Підписання угоди і передача вакцини планується в третьому кварталі цього року", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Польщі.

У квітні повідомлялося, що поставки вакцини з Польщі в Україну можуть бути здійснені в травні-червні. При цьому в міністерстві зазначили, що термін поставок залежатиме від динаміки поставок AstraZeneca (а також і вакцин інших виробників) до Польщі.

На сьогодні в Польщі зроблено вже майже 30 млн щеплень, повністю вакциновано понад 13,5 млн осіб.

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Автор: 

вакцина (4419) Польща (8508) коронавірус (19923) AstraZeneca (140)


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а у нас в 100 раз меньше. потому что кто то намеренно совершил саботаж.
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02.07.2021 22:03 Відповісти
ну шо ви порівнюєте? Це ж тільки у вологих мріях Найвеличнішого лідера світу, Україна вже наздоганяє Польщу, а реальність трохи інша, з кожним роком ми відстаємо від них все більше.
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02.07.2021 22:06 Відповісти
было бы на кого равняться.
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02.07.2021 22:21 Відповісти
ну, кому і кобила невеста, якщо ви рівняєтесь на РФ.
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02.07.2021 22:30 Відповісти
такую аббревиатуру только рашкованцы употребляют. вы боты палитесь на мелочах.
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02.07.2021 22:50 Відповісти
лапоть, ти не прикуїв?
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02.07.2021 23:06 Відповісти
От тоді і будемо вакцинуватись. А поки що нехай 73% бидло вакцинується китайським Coronavac.
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02.07.2021 22:04 Відповісти
В европах астра-зенека снята с вакцинации. Запасы ещё есть и теоретически ты можешь попросить, чтоб тебя этим говном ширнули, но ан масс эту штуку не колют.
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03.07.2021 00:25 Відповісти
Доедут не все...
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03.07.2021 08:09 Відповісти
 
 