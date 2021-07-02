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Словаччина продала назад в РФ 160 тис. доз російської вакцини "Спутнік"

Словаччина продала назад в РФ 160 тис. доз російської вакцини

Міністерство охорони здоров’я Словаччини продало російській стороні 160 тис. доз вакцин "Спутнік V", які були закуплені у Москви навесні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Dennik N.

Контракт на продаж вакцин був опублікований у центральному реєстрі контрактів. Йдеться про 80 000 перших доз та 80 000 других доз. "Вакцини вже перебувають за межами Словаччини", - підтвердило Міністерство охорони здоров'я.

Словаччина має на складі російські вакцини лише для тих, хто чекає першої або другої дози. Загалом "Спутник V" отримали 10500 людей. 8000 людей все ще чекають на вакцину. "Нам залишаються вакцини для вакцинації громадян, які подали заявку на вакцинацію", - сказала речниця міністерства Зузана Еліашова.

Зареєструватись на "Спутнік V" можна було лише до 30 червня, з липня люди можуть подавати заявки лише на зареєстровані в ЄС вакцини - Pfizer, Moderna або Johnson&Johnson.

Читайте також: Словаччина згортає COVID-вакцинацію російським "Супутником V": немає попиту - закупили 200 тис. доз, а захотіли зробити щеплення лише 10 тис. осіб

Російська сторона придбала вакцини за місяць-два до закінчення терміну дії і заплатила за них стільки ж, скільки Словаччина. "Російська сторона придбала їх точно за ціною, за яку ми їх придбали, - 9,95 доларів за дозу", - сказала Еліашова.

Вартість транспорту повністю оплатить покупець - російська компанія Human Vaccine, зазначається в контракті. У випадку, якщо росіяни не захочуть приймати вакцини, якщо вони, наприклад, будуть пошкоджені, Словаччині не загрожує штраф, лише адекватна компенсація. Отримавши вакцини Росія більше не зможе їх повернути.

Минулого тижня уряд Словаччини заявляв, що держава може дарувати або продати вакцини "Спутнік V", які не потрібні.

Як відомо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом російської вакцини "Спутнік V".

Прем'єр Ігор Матович пішов у відставку, його місце зайняв Едуард Гегер. Матович залишився в уряді на посаді міністра фінансів.

Автор: 

вакцина (4419) Словаччина (1102) супутник (295)


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Топ коментарі
+10
в два раза дороже
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02.07.2021 20:26
+10
Словаки молодцы - вакцинируют пфайзером, модерной, Джонсоном. На выбор
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02.07.2021 20:26
+9
Надеюсь в двадорога.
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02.07.2021 20:26
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в два раза дороже
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02.07.2021 20:26 Відповісти
"Российская сторона приобрела их точно по цене, за которую мы их приобрели, - 9,95 долларов за дозу", - сказала Елиашова. Источник: https://censor.net/ru/n3274850
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02.07.2021 20:32 Відповісти
Словакия продала назад в РФ 160 тыс. доз российской вакцины "Спутник" - Цензор.НЕТ 4210
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02.07.2021 20:43 Відповісти
Отдаём назад, всуньте Спутник в зад
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02.07.2021 20:48 Відповісти
Словаччина продала назад в РФ 160 тис. доз російської вакцини "Спутнік" - Цензор.НЕТ 7487
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02.07.2021 21:37 Відповісти
Ха-ха-ха-ха! Оце гешефт,так гешефт,та йще із яким прибутком для України! Та тож 160 тисяч москалів переселяться у кращий світ...
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03.07.2021 01:15 Відповісти
Словаки молодцы - вакцинируют пфайзером, модерной, Джонсоном. На выбор
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02.07.2021 20:26 Відповісти
Надеюсь в двадорога.
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02.07.2021 20:26 Відповісти
хранение больше стоит
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02.07.2021 20:28 Відповісти
Вы ещё не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст, купит, и снова продаст, но уже дороже!
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02.07.2021 20:33 Відповісти
Це найдорожчий продаж фізрозчину в історії 😁
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02.07.2021 20:28 Відповісти
Ай какая подстава руцкаму тупому ваньке. в савицком саюзе несмотря на лагеря, пытки и расстрелы так и не смогли САМИ что-то склепать. самым ярим пример будет калаш, который якобы склепал простой мишка с хутора. кулибн .... Правда ему еще помогал хюго-шмайсер и его КБ, но то такое.
Может бы руцким чабанам выписать за 100-200 лямов себе специалистов, те бы "украли" формулу, чуток подмазали, перекрасили, перебилы, глядишь получилась бы годная вакцна. Ну и шо что "одолжили" так хоть бы простых людей не травили.
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02.07.2021 20:31 Відповісти
В этом случае назад надо писать раздельно: НА ЗАД РФ
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02.07.2021 20:31 Відповісти
В ЗАД РФ
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02.07.2021 20:34 Відповісти
ЭТО ПОЗОР КАКОЙ-ТО
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02.07.2021 20:32 Відповісти
Ахахахах
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02.07.2021 20:34 Відповісти
Что ещё мне нравиться у словаков - вакцинируют все возрастные группы , кроме детей.
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02.07.2021 20:36 Відповісти
Из-за Спутника премьер Матович потерял свою должность . Говорят, что раша заплатила ему , чтобы он купил Спутник
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02.07.2021 20:38 Відповісти
Т.е, если ты купил в супермаркете колбасу, а она оказалась не того качества, на которое рассчитывал, при возврате ты ее уже продаешь супермаркету.
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02.07.2021 20:44 Відповісти
полно товаров, которые можно вернуть в магазин до определенного срока без объяснения причин
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02.07.2021 20:55 Відповісти
конвертація. мєлоч, на сувенірьі)
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02.07.2021 20:59 Відповісти
во де барыги, хитрый план, сколько наварили?
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02.07.2021 20:45 Відповісти
Шмурдяк Мавзолейный первым получил Путлер...дохтара кажуть Путлеров на РАБссии аж 9 Хмырей..знач фюреров хватит до конца столетия...
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02.07.2021 20:47 Відповісти
Бизнес по-кацапски.
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02.07.2021 20:57 Відповісти
Кажуть что на РАБссии свирепствует новый вид Короны с вирусом под названием Дельта...,а он круче всех остальных вместе взятых...,так что ....
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02.07.2021 21:14 Відповісти
Украина ввела карантин в связи со штаммом Дельта...поможет ли...вот вопрос вопросов...
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02.07.2021 21:16 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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02.07.2021 21:24 Відповісти
Солдатам срочной там ширяют в строю на плаце---полками. Не пропадёт. Но в сети там в коментах шум пошёл уже, особо по курсантам, родители возмущаются. Неделями температура косит молодых, давление даже у молодых стреляет сильно.
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02.07.2021 21:40 Відповісти
«Продала назад…». Мда-а… на Цензорі продовжує працювати той самий талановитий журналіст (ка).
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02.07.2021 21:57 Відповісти
Ну пускай хоть вакцины кацапские в Европу на экскурсию съездят, раз кацапам нельзя.
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02.07.2021 23:24 Відповісти
файно лайно скинули.
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02.07.2021 23:31 Відповісти
 
 