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Словакия продала назад в РФ 160 тыс. доз российской вакцины "Спутник"

Словакия продала назад в РФ 160 тыс. доз российской вакцины

Министерство здравоохранения Словакии продало российской стороне 160 тыс. доз вакцин "Спутник V", которые были закуплены у Москвы весной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N.

Контракт на продажу вакцин был опубликован в центральном реестре контрактов. Речь идет о 80 000 первых доз и 80 000 вторых доз. "Вакцины уже находятся за пределами Словакии", - подтвердил Министерство здравоохранения.

Словакия имеет на складе российские вакцины только для тех, кто ждет первой или второй дозы. В общем "Спутник V" получили 10500 человек. 8000 людей все еще ждут вакцину. "Нам остаются вакцины для вакцинации граждан, подавших заявку на вакцинацию", - сказала пресс-секретарь министерства Зузана Елиашова.

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Зарегистрироваться на "Спутник V" можно было только до 30 июня, с июля люди могут подавать заявки только на зарегистрированные в ЕС вакцины - Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson.

Российская сторона приобрела вакцины за месяц-два до окончания срока действия и заплатила за них столько же, сколько Словакия. "Российская сторона приобрела их точно по цене, за которую мы их приобрели, - 9,95 долларов за дозу", - сказала Елиашова.

Стоимость транспорта полностью оплатит покупатель - российская компания Human Vaccine, отмечается в контракте. В случае, если русские не захотят принимать вакцины, если они, например, будут повреждены, Словакии не угрожает штраф, только адекватная компенсация. Получив вакцины Россия больше не сможет их вернуть.

На прошлой неделе правительство Словакии заявляло, что государство может дарить или продать вакцины "Спутник V", которые не нужны.

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Как известно, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством российской вакцины "Спутник V".

Премьер Игорь Матович ушел в отставку, его место занял Эдуард Гегер. Матович остался в правительстве в должности министра финансов.

Также читайте: Словакия сворачивает COVID-вакцинацию российским "Спутник V": нет спроса - закупили 200 тыс. доз, а захотели сделать прививку лишь 10 тыс. человек

Автор: 

вакцина (3815) Словакия (981) спутник (232)


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Топ комментарии
+10
в два раза дороже
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02.07.2021 20:26
+10
Словаки молодцы - вакцинируют пфайзером, модерной, Джонсоном. На выбор
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02.07.2021 20:26
+9
Надеюсь в двадорога.
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02.07.2021 20:26
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в два раза дороже
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02.07.2021 20:26 Ответить
"Российская сторона приобрела их точно по цене, за которую мы их приобрели, - 9,95 долларов за дозу", - сказала Елиашова. Источник: https://censor.net/ru/n3274850
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02.07.2021 20:32 Ответить
Словакия продала назад в РФ 160 тыс. доз российской вакцины "Спутник" - Цензор.НЕТ 4210
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02.07.2021 20:43 Ответить
Отдаём назад, всуньте Спутник в зад
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02.07.2021 20:48 Ответить
Словаччина продала назад в РФ 160 тис. доз російської вакцини "Спутнік" - Цензор.НЕТ 7487
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02.07.2021 21:37 Ответить
Ха-ха-ха-ха! Оце гешефт,так гешефт,та йще із яким прибутком для України! Та тож 160 тисяч москалів переселяться у кращий світ...
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03.07.2021 01:15 Ответить
Словаки молодцы - вакцинируют пфайзером, модерной, Джонсоном. На выбор
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02.07.2021 20:26 Ответить
Надеюсь в двадорога.
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02.07.2021 20:26 Ответить
хранение больше стоит
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02.07.2021 20:28 Ответить
Вы ещё не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст, купит, и снова продаст, но уже дороже!
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02.07.2021 20:33 Ответить
Це найдорожчий продаж фізрозчину в історії 😁
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02.07.2021 20:28 Ответить
Ай какая подстава руцкаму тупому ваньке. в савицком саюзе несмотря на лагеря, пытки и расстрелы так и не смогли САМИ что-то склепать. самым ярим пример будет калаш, который якобы склепал простой мишка с хутора. кулибн .... Правда ему еще помогал хюго-шмайсер и его КБ, но то такое.
Может бы руцким чабанам выписать за 100-200 лямов себе специалистов, те бы "украли" формулу, чуток подмазали, перекрасили, перебилы, глядишь получилась бы годная вакцна. Ну и шо что "одолжили" так хоть бы простых людей не травили.
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02.07.2021 20:31 Ответить
В этом случае назад надо писать раздельно: НА ЗАД РФ
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02.07.2021 20:31 Ответить
В ЗАД РФ
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02.07.2021 20:34 Ответить
ЭТО ПОЗОР КАКОЙ-ТО
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02.07.2021 20:32 Ответить
Ахахахах
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02.07.2021 20:34 Ответить
Что ещё мне нравиться у словаков - вакцинируют все возрастные группы , кроме детей.
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02.07.2021 20:36 Ответить
Из-за Спутника премьер Матович потерял свою должность . Говорят, что раша заплатила ему , чтобы он купил Спутник
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02.07.2021 20:38 Ответить
Т.е, если ты купил в супермаркете колбасу, а она оказалась не того качества, на которое рассчитывал, при возврате ты ее уже продаешь супермаркету.
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02.07.2021 20:44 Ответить
полно товаров, которые можно вернуть в магазин до определенного срока без объяснения причин
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02.07.2021 20:55 Ответить
конвертація. мєлоч, на сувенірьі)
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02.07.2021 20:59 Ответить
во де барыги, хитрый план, сколько наварили?
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02.07.2021 20:45 Ответить
Шмурдяк Мавзолейный первым получил Путлер...дохтара кажуть Путлеров на РАБссии аж 9 Хмырей..знач фюреров хватит до конца столетия...
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02.07.2021 20:47 Ответить
Бизнес по-кацапски.
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02.07.2021 20:57 Ответить
Кажуть что на РАБссии свирепствует новый вид Короны с вирусом под названием Дельта...,а он круче всех остальных вместе взятых...,так что ....
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02.07.2021 21:14 Ответить
Украина ввела карантин в связи со штаммом Дельта...поможет ли...вот вопрос вопросов...
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02.07.2021 21:16 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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02.07.2021 21:24 Ответить
Солдатам срочной там ширяют в строю на плаце---полками. Не пропадёт. Но в сети там в коментах шум пошёл уже, особо по курсантам, родители возмущаются. Неделями температура косит молодых, давление даже у молодых стреляет сильно.
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02.07.2021 21:40 Ответить
«Продала назад…». Мда-а… на Цензорі продовжує працювати той самий талановитий журналіст (ка).
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02.07.2021 21:57 Ответить
Ну пускай хоть вакцины кацапские в Европу на экскурсию съездят, раз кацапам нельзя.
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02.07.2021 23:24 Ответить
файно лайно скинули.
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02.07.2021 23:31 Ответить
 
 