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Новости
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На "Азовстали" внедряют новый экологический проект для уменьшения выбросов

После завершения реконструкции и установки оборудования неорганизованные выбросы над конвертерным отделением будут локализованы.

На меткомбинате "Азовсталь", входящем в группу "Метинвест", готовятся к реконструкции газоочисток двух конвертеров. Над этим проектом работала компания Primetals Technologies Austria GmbH.

На Азовстали внедряют новый экологический проект для уменьшения выбросов 01

Как сообщили в пресс-службе "Метинвеста", после завершения реконструкции и установки оборудования неорганизованные выбросы над конвертерным отделением будут локализованы.

Так, проект предусматривает переход с мокрой системы газоочистки на сухую, установку специальных укрытий для локализации неорганизованных выбросов.

Генеральный подрядчик проекта - ООО "Метинвест Инжиниринг". Сейчас идет реконструкция эстакады энергоресурсов и монтаж металлоконструкций, выполнено бетонирование фундаментов эстакады, ведется закупка основного оборудования для газоочисток.

"... Строя эти газоочистки, группа "Метинвест" смотрит вперед на десятки лет. Тот, кто быстрее реализует прогрессивные проекты, тот в итоге и удержит свои позиции на мировом рынке черной металлургии", - подчеркнул гендиректор "Азовстали" Энвер Цкитишвили.

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Метинвест (186) Азовсталь (379)


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да, кгбшноє чьмо бандіт ахмєтов вкрав на дєсяткі лєт впєрьод.
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20.07.2021 13:16 Ответить
Вкладають в Азовсталь,а інші підприємства сертьінвесту майже додихають і про ніяку модернізацію на них мова не йде.Ху""лу подаруночок готують?
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20.07.2021 13:47 Ответить
Да кто во что вкладывает?? У нас в Мариуполе дышать нечем, особенно восточной окраине. Два завода Ахмета и все дымят как дымили. Я каждый день вижу в небе "модернизацию". И даже вижу чем дышу((
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20.07.2021 14:55 Ответить
Кате, а вы считаете что модернизация это как колготки драные поменять на новые? Ваша Европа сраная пол века шла к экологическим нормативам, пока вы улицы переименовывали и бабла там вкинуто триллионы. Так что смотрите и дальше чем дышите.)))
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20.07.2021 18:09 Ответить
Слушайте, мужчина, на ммк им Ильича еще при предыдущем директоре Бойко были поставлены прекрасные фильтры! Но Ахмет, захватив завод, открутил их и вывез в другой город. Так что не надо мне рассказывать сказки и приплетать Европу.
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20.07.2021 19:22 Ответить
Не надоело эту фигню рассказывать? Фильтр это не то же самое, что у вас под раковиной стоит, оно не универсальное и никуда его везти смысла не имеет. Это сказки, которые бабушки у подъезда рассказывают.
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20.07.2021 22:07 Ответить
Чего-же ты перепуганный такой? Ху""ло тут каким боком ты приплел? ))) Уже даже детки этой страшилки не боятся, а у тебя все поджилки дрожат.))) Кстати предприятия остальные не додыхают - везде модернизация производится.)))
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20.07.2021 18:06 Ответить
Быстро ориентируетесь в коньюктуре рынка. Правильно делаете, ведь если Европа введет квоты углеродистые, то туговато прийдется. Им ведь бабки печатать и вливать на модернизацию металлургии, как два пальца об асфальт, а наше правительство только налоги может увеличивать.
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20.07.2021 18:11 Ответить
И это хорошо. Плохо, что промышленность в стране умирает, но вот металлургия всё же продолжает стабильно работать. Ну и с прошедшим днём металлурга!
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20.07.2021 22:08 Ответить
 
 