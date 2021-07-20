На "Азовсталі" впроваджують новий екологічний проєкт для зменшення викидів

Після завершення реконструкції та встановлення обладнання неорганізовані викиди над конвертерним відділенням будуть локалізовані.

На меткомбінаті "Азовсталь", що входить до групи "Метінвест", готуються до реконструкції газоочисток двох конвертерів. Над цим проєктом працювала компанія Primetals Technologies Austria GmbH.

Як повідомили в пресслужбі "Метінвесту", після завершення реконструкції та встановлення обладнання неорганізовані викиди над конвертерним відділенням будуть локалізовані.

Так, проєкт передбачає перехід з мокрої системи газоочищення на суху, установку спеціальних укриттів для локалізації неорганізованих викидів.

Генеральний підрядник проєкту - ТОВ "Метінвест Інжиніринг". Зараз йде реконструкція естакади енергоресурсів і монтаж металоконструкцій, виконано бетонування фундаментів естакади, ведеться закупівля основного обладнання для газоочисток.

"... Будуючи ці газоочистки, група "Метінвест" дивиться вперед на десятки років. Той, хто швидше реалізує прогресивні проєкти, той у підсумку й утримає свої позиції на світовому ринку чорної металургії", - наголосив гендиректор "Азовсталі" Енвер Цкітішвілі.