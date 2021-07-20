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Новини
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На "Азовсталі" впроваджують новий екологічний проєкт для зменшення викидів

Після завершення реконструкції та встановлення обладнання неорганізовані викиди над конвертерним відділенням будуть локалізовані.

На меткомбінаті "Азовсталь", що входить до групи "Метінвест", готуються до реконструкції газоочисток двох конвертерів. Над цим проєктом працювала компанія Primetals Technologies Austria GmbH.

На Азовсталі впроваджують новий екологічний проєкт для зменшення викидів 01

Як повідомили в пресслужбі "Метінвесту", після завершення реконструкції та встановлення обладнання неорганізовані викиди над конвертерним відділенням будуть локалізовані.

Так, проєкт передбачає перехід з мокрої системи газоочищення на суху, установку спеціальних укриттів для локалізації неорганізованих викидів.

Генеральний підрядник проєкту - ТОВ "Метінвест Інжиніринг". Зараз йде реконструкція естакади енергоресурсів і монтаж металоконструкцій, виконано бетонування фундаментів естакади, ведеться закупівля основного обладнання для газоочисток.

"... Будуючи ці газоочистки, група "Метінвест" дивиться вперед на десятки років. Той, хто швидше реалізує прогресивні проєкти, той у підсумку й утримає свої позиції на світовому ринку чорної металургії", - наголосив гендиректор "Азовсталі" Енвер Цкітішвілі.

Автор: 

Метінвест (953) Азовсталь (446)


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да, кгбшноє чьмо бандіт ахмєтов вкрав на дєсяткі лєт впєрьод.
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20.07.2021 13:16 Відповісти
Вкладають в Азовсталь,а інші підприємства сертьінвесту майже додихають і про ніяку модернізацію на них мова не йде.Ху""лу подаруночок готують?
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20.07.2021 13:47 Відповісти
Да кто во что вкладывает?? У нас в Мариуполе дышать нечем, особенно восточной окраине. Два завода Ахмета и все дымят как дымили. Я каждый день вижу в небе "модернизацию". И даже вижу чем дышу((
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20.07.2021 14:55 Відповісти
Кате, а вы считаете что модернизация это как колготки драные поменять на новые? Ваша Европа сраная пол века шла к экологическим нормативам, пока вы улицы переименовывали и бабла там вкинуто триллионы. Так что смотрите и дальше чем дышите.)))
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20.07.2021 18:09 Відповісти
Слушайте, мужчина, на ммк им Ильича еще при предыдущем директоре Бойко были поставлены прекрасные фильтры! Но Ахмет, захватив завод, открутил их и вывез в другой город. Так что не надо мне рассказывать сказки и приплетать Европу.
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20.07.2021 19:22 Відповісти
Не надоело эту фигню рассказывать? Фильтр это не то же самое, что у вас под раковиной стоит, оно не универсальное и никуда его везти смысла не имеет. Это сказки, которые бабушки у подъезда рассказывают.
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20.07.2021 22:07 Відповісти
Чего-же ты перепуганный такой? Ху""ло тут каким боком ты приплел? ))) Уже даже детки этой страшилки не боятся, а у тебя все поджилки дрожат.))) Кстати предприятия остальные не додыхают - везде модернизация производится.)))
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20.07.2021 18:06 Відповісти
Быстро ориентируетесь в коньюктуре рынка. Правильно делаете, ведь если Европа введет квоты углеродистые, то туговато прийдется. Им ведь бабки печатать и вливать на модернизацию металлургии, как два пальца об асфальт, а наше правительство только налоги может увеличивать.
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20.07.2021 18:11 Відповісти
И это хорошо. Плохо, что промышленность в стране умирает, но вот металлургия всё же продолжает стабильно работать. Ну и с прошедшим днём металлурга!
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20.07.2021 22:08 Відповісти
 
 