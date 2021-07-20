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Новости Борьба с коронавирусом
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Ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине обязательно произойдет, - Радуцкий

Ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине обязательно произойдет, - Радуцкий

Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий предсказал ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине на фоне быстрого распространения штамма "Дельта" в странах западной Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Telegram.

"Ухудшение эпидемиологической ситуации обязательно произойдет, поскольку штамм "Дельта" уверенно шагает по Западной Европе, постепенно волна перемещается с запада на восток. В соседней Польше уже половина всех новых случаев заболевания приходится на "Дельта", месяц доля нового более агрессивного штамма не превышала 10%", - написал он.

Радуцкий подчеркнул, что завтра в Украине важное событие - стартует 5 этап вакцинации. Вакцины теперь доступны для всех украинцев старше 18 лет. Привиться может любой желающий.

Есть три варианта, как пройти вакцинацию:

- в кабинете вакцинации (через семейного врача или регистратуру больницы)

- в центрах вакцинации (можно записаться на прививку по телефону или онлайн)

- в организованных коллективах (по предварительной записи приедет мобильная бригада).

"Запасы вакцин в Украине уже достаточно велики. Только за последнюю неделю страна получила более 2,1 млн доз (2 млн доз Moderna и партию в 100 тыс доз вакцин AstraZeneca). Новые партии уже развозят по регионам. На этой неделе ожидается поставка следующих партий, в частности Pfizer.

Рекомендую всем, кто еще не вакцинировался - поторопиться. Иммунитет после прививки не возникает сразу. Время между первым и вторым уколом достаточно длительное. Поэтому не стоит ждать, когда в Украине снова поползут вверх цифры новых больных", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с COVID-19 становится более сложной: мы все больше отдаляемся от завершения пандемии, - ВОЗ

Также Радуцкий добавил, что статистка по Западной Европе подтверждает, что вакцины предотвращают тяжелое течение болезни и спасают жизни. В таких странах, как Великобритания, Франция, Испания, Португалия, Нидерланды наблюдается достаточно низкий уровень летальности по сравнению с предыдущими волнами.

"Учтите также, что постепенно все ведущие страны мира вводят ограничения для не вакцинированных граждан. Это касается посещения общественных мест, массовых мероприятий, путешествий. И в дальнейшем таких ограничений будет только больше. В мире постепенно начинает действовать принцип: если хотите жить полноценной жизнью - сделайте прививку.

Поэтому, не медлите и не откладывайте на потом, записывайтесь на вакцинацию уже сегодня!", - резюмировал Радуцкий.

Подробнее о вакцинации можно узнать по телефону 800 60 20 19 или на сайте https://vaccination.covid19.gov.ua

вакцина (3815) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+2
кРадуцкий падла вангует....Ты чмо за маски и все остальное ответь.
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20.07.2021 13:21 Ответить
+2
Звичайно буде, як мінімум на папері, де ж вам зебілам ще гроші брати, як не маніпулювати на темі ковіду, краще б придумали щось нормальне для збільшення бюджету, вже б той канабіс легалізували, продавали б один одному, прикиньте скільки один тільки офіс президента за день скурює, а з кожного косячка по 20 - 25 відсотків податку і вуаля!
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20.07.2021 13:25 Ответить
+2
сначала праздник отгуляют,чтоб бабло списать и скомуниздить,а потом уже лоХдаун.
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20.07.2021 13:28 Ответить
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Сейчас в тени 38 градусов,кажуть шо новый штамм Дельта при такой температуре размножаецца быстрее СПИДА и даже хОлеры с на основе Боярышника...
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20.07.2021 13:20 Ответить
кРадуцкий падла вангует....Ты чмо за маски и все остальное ответь.
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20.07.2021 13:21 Ответить
Як несподiвано.
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20.07.2021 13:23 Ответить
Звичайно буде, як мінімум на папері, де ж вам зебілам ще гроші брати, як не маніпулювати на темі ковіду, краще б придумали щось нормальне для збільшення бюджету, вже б той канабіс легалізували, продавали б один одному, прикиньте скільки один тільки офіс президента за день скурює, а з кожного косячка по 20 - 25 відсотків податку і вуаля!
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20.07.2021 13:25 Ответить
сначала праздник отгуляют,чтоб бабло списать и скомуниздить,а потом уже лоХдаун.
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20.07.2021 13:28 Ответить
Да все знают, что произойдёт. ВОЗ уже завыл. Как же забыли о них, захотели спокойно пожить. Высадили на шею, теперь ВОЗите.
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20.07.2021 13:28 Ответить
Ясновидящий кРадуцкий знает , что стырить бабло можно только при ухудшении ситуации с Ковид и на бумаге это обязательно произойдёт !
Ну почему этим скотам воровитым никто не верит ?
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20.07.2021 13:33 Ответить
А что будет с теми, кого вы уже привили китайской Sinovac? В Европе таких вакцинированных не признают. Им что вакцинироваться снова?
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20.07.2021 13:35 Ответить
Признают.
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20.07.2021 13:37 Ответить
Самое главное, что бы Вакарчук бабла заработал. Как в Кривом Роге, быдло собралось на его стон.
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20.07.2021 13:36 Ответить
Ты Пердуцкий что конкретно сделал для предотвращения проникновения Дельты в Украину???Восточная граница открыта настежь,каждый день прут сотни тысяч туда -сюда за поребрик,притаскивают заразу и из ОРДЛО,откуда роем прут "украинские " пенсионеры на закупы..
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20.07.2021 13:39 Ответить
Имел несчастье заиметь простуду ,бронхит и воспаление легких прямо в конце прошлой недели.Обратился в поликлинику в Харькове по месту жительства.Участковій врач,с которой заключен договор -в отпуске.Регистратура направила к другому врачу.Скучает. посетителей почти нет.Первым долгом экспресс -тест на китайскую заразу. секунда ковыряния в носу и через несколько минут результат.Негатив.Далее Фоненскопия. Подозрение на вышеперечисленное и куча направлений на анализы.Клинический анализ крови и на сахар,ЭКГ,Рентген грудной клетки.Самый информативный -УЗИ -в отпуске.Но все бесплатно Все оборудование -совковое.Врачи сравнительно молоды.Пожилые ушли.Завтра все результаты будут у врача и будет приниматься план моего лечения.После реабилитации надеюсь получить свою дозу вакцины.Врачом доволен.Единственная загвоздка -очередя из-за толп на профосмотр и поступающих на работу.10 лет назад я оплачивал все со своего кармана любой чих.О зубниках пока и не мечтаю.Дешевле миксер купить..
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20.07.2021 13:45 Ответить
отрицательный тест на корону, еще не говорит, что вы не болеете этой инфекцией
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20.07.2021 13:52 Ответить
А чем объясняется волнообразный рост и спад заболеваемости этой инфекцией /причем наблюдается некоторая устойчивая закономерность для разных территорий вот уже второй год/? До сих пор не слышал сколь-нибудь внятного ответа!
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20.07.2021 13:50 Ответить
Новыми штаммами и стадностью людей.Китай рулит.
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20.07.2021 14:01 Ответить
для появления новых штаммов никто не нужен, это статистическая тенденция естественной эволюции вируса
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20.07.2021 14:09 Ответить
Вот ссылка для антипа и других фанатов вакцинации. Прививка абсолютно бесполезна против заражения. Хотя пропагандисты уверяли обратное.И поэтому к коллективному иммунитету привести не может.
"Резкий скачок новых случаев инфицирования коронавирусом в Израиле: пошли на вторую тысячу."
https://www.9tv.co.il/item/32161
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20.07.2021 14:13 Ответить
ага начнется, когда команду дадут для СМИ.
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20.07.2021 14:22 Ответить
Отрезать язык, пока не накаркал!
Если накаркал, и ситуация ухудшится - отрезать ***.
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20.07.2021 14:47 Ответить
шо бабло за краденые маски кончились
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20.07.2021 18:02 Ответить
 
 