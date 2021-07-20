Ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине обязательно произойдет, - Радуцкий

Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий предсказал ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине на фоне быстрого распространения штамма "Дельта" в странах западной Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Telegram.

"Ухудшение эпидемиологической ситуации обязательно произойдет, поскольку штамм "Дельта" уверенно шагает по Западной Европе, постепенно волна перемещается с запада на восток. В соседней Польше уже половина всех новых случаев заболевания приходится на "Дельта", месяц доля нового более агрессивного штамма не превышала 10%", - написал он.

Радуцкий подчеркнул, что завтра в Украине важное событие - стартует 5 этап вакцинации. Вакцины теперь доступны для всех украинцев старше 18 лет. Привиться может любой желающий.

Есть три варианта, как пройти вакцинацию:

- в кабинете вакцинации (через семейного врача или регистратуру больницы)

- в центрах вакцинации (можно записаться на прививку по телефону или онлайн)

- в организованных коллективах (по предварительной записи приедет мобильная бригада).

"Запасы вакцин в Украине уже достаточно велики. Только за последнюю неделю страна получила более 2,1 млн доз (2 млн доз Moderna и партию в 100 тыс доз вакцин AstraZeneca). Новые партии уже развозят по регионам. На этой неделе ожидается поставка следующих партий, в частности Pfizer.

Рекомендую всем, кто еще не вакцинировался - поторопиться. Иммунитет после прививки не возникает сразу. Время между первым и вторым уколом достаточно длительное. Поэтому не стоит ждать, когда в Украине снова поползут вверх цифры новых больных", - написал он.

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Также Радуцкий добавил, что статистка по Западной Европе подтверждает, что вакцины предотвращают тяжелое течение болезни и спасают жизни. В таких странах, как Великобритания, Франция, Испания, Португалия, Нидерланды наблюдается достаточно низкий уровень летальности по сравнению с предыдущими волнами.

"Учтите также, что постепенно все ведущие страны мира вводят ограничения для не вакцинированных граждан. Это касается посещения общественных мест, массовых мероприятий, путешествий. И в дальнейшем таких ограничений будет только больше. В мире постепенно начинает действовать принцип: если хотите жить полноценной жизнью - сделайте прививку.

Поэтому, не медлите и не откладывайте на потом, записывайтесь на вакцинацию уже сегодня!", - резюмировал Радуцкий.

Подробнее о вакцинации можно узнать по телефону 800 60 20 19 или на сайте https://vaccination.covid19.gov.ua