В Одесской области фиксируется начало тенденции роста заболеваемости COVID-19, - KSE

Одесская область демонстрирует угрожающую тенденцию роста показателей заболеваемости COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, еженедельное количество новых случаев и госпитализаций в Украине начало расти - до плюс 5%.

"Этот рост еще не является высоким. Он не означает, что вспышка в Украине началась, но это выход на плато. Наиболее угрожающая ситуация сейчас наблюдается в Одесской области, где сейчас фиксируется начало тренда на рост заболеваемости. Остальные регионы Украины или продолжают "падать" - это меньшинство регионов, или колеблются на уровне своего плато и не демонстрируют стабильный тренд на рост", - пояснил эксперт.

Ганиченко уточнил, что за неделю уровень госпитализаций в Одесской области вырос на 50%.

"Этот рост пока со стабильным трендом - только вверх. Поэтому уже сейчас необходимо реагировать на такой рост и выяснять на уровне отдельных территориальных общин, что происходит и откуда идет вспышка", - подчеркнул он.

По словам эксперта, сейчас средний уровень госпитализации в Украине составляет 6,9 на 100 тыс. населения, а в Одесской области он вдвое больше - 12,6.

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Более высокий уровень госпитализаций только в Сумской области (13,2), однако эти показатели стабильны уже длительное время, поэтому специалисты не классифицируют это как вспышку.

По мнению Ганиченко, показательна ситуация в Тернопольской области, где показатели госпитализации выросли еще больше, чем в Одесской.

"Почти вдвое (на 88,9%) вырос уровень госпитализации, но это не вспышка. В Тернопольской области сейчас лучшая ситуация по стране с уровнем заболеваемости и уровнем госпитализации, потому что госпитализируют в среднем за сутки от нуля до пяти человек. Соответственно, если на прошлой неделе в среднем один человек был госпитализирован в сутки, а на этой неделе - два, то это уже рост в два раза. Сейчас такую ситуацию мы видим на Тернопольщине, но там вспышки нет", - отметил он.

Подытоживая прогноз KSE о ситуации с COVID-19 в Украине, Ганиченко еще раз добавил, что сейчас процесс роста заболеваемости демонстрирует только Одесская область.

"Плохая новость в том, что уже большинство регионов Украины находятся на плато... Это означает, что уже большинство областей Украины могут быть эпицентрами вспышки", - считает он.