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"Лямбда"-штамм коронавируса циркулирует в более чем 30 странах мира, - ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала распространение потенциально опасного штамма коронавируса "Лямбда" более чем в 30 странах мира.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом в ходе трансляции рассказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"Он (штамм "лямбда". - Ред.) циркулирует в ряде государств, в основном в Северной и Южной Америке, хотя к этому моменту был обнаружен более чем в 30 странах", - сказала Ван Керкхове.
Эксперт отметила, что в июне ВОЗ внесла его список штаммов, требующих внимания, и внимательно следит за его распространением. У организации есть группа, следящая за эволюцией вируса.
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Лямбда - одинадцята літера грецької абетки, в системі грецьких чисел, має значення 30!!!.
Шота тут нито, они куда исчьо 6 литерок поподіли, ви не знаходите?
і не помилився...
Штамм вируса привязывается к первой букве фамилии
Например: Z (дзета) к ...вобщем Вы поняли
Где штаммы..эпсилон..зита..ита..фита..йота и капа??
В какой работе он это говорил?
На вирус давят вакцинами. Он естественно изменяется и выживают только штаммы к ним устойчивые. Это из учебника по биологии - давление внешней среды приводит к изменчивости биологических организмов.
Вакцинация в какой-то мере ускоряет эволюцию вируса.
Дело смотрю уже до лямбда дошло.
Вакцинация конечно нужна, но не факт что будет полная победа. С тем же гриппом сколько уже воюют? Кажись больше сотни лет.