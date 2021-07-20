РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5172 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 903 35

"Лямбда"-штамм коронавируса циркулирует в более чем 30 странах мира, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала распространение потенциально опасного штамма коронавируса "Лямбда" более чем в 30 странах мира.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом в ходе трансляции рассказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"Он (штамм "лямбда". - Ред.) циркулирует в ряде государств, в основном в Северной и Южной Америке, хотя к этому моменту был обнаружен более чем в 30 странах", - сказала Ван Керкхове.

Эксперт отметила, что в июне ВОЗ внесла его список штаммов, требующих внимания, и внимательно следит за его распространением. У организации есть группа, следящая за эволюцией вируса.

Также читайте: В Одесской области фиксируется начало тренда на рост заболеваемости COVID-19, - KSE

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
каждый сам должен выбрать букву, которую ему следует бояцца:
"Лямбда"-штамм коронавируса циркулирует в более чем 30 странах мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1700
показать весь комментарий
20.07.2021 14:08 Ответить
+4
Дельта - четверта літера грецької абетки, в системі грецьких чисел, має значення 4.

Лямбда - одинадцята літера грецької абетки, в системі грецьких чисел, має значення 30!!!.

Шота тут нито, они куда исчьо 6 литерок поподіли, ви не знаходите?
показать весь комментарий
20.07.2021 14:05 Ответить
+4
Люк Монтанье...нобелевский лауреат...вирусолог...именно об этом и говорил...он говорил что так будет..
показать весь комментарий
20.07.2021 14:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Лямбда"-штамм коронавируса циркулирует в более чем 30 странах мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9526
показать весь комментарий
20.07.2021 13:59 Ответить
лямбда - це те, що нам всім настане, якщо не вакцінуємось
показать весь комментарий
20.07.2021 13:59 Ответить
Дельта - четверта літера грецької абетки, в системі грецьких чисел, має значення 4.

Лямбда - одинадцята літера грецької абетки, в системі грецьких чисел, має значення 30!!!.

Шота тут нито, они куда исчьо 6 литерок поподіли, ви не знаходите?
показать весь комментарий
20.07.2021 14:05 Ответить
родич Юлєнькі (письменниці) хімик Мєндєлєєв залишив у періодичній системі пусті клітинки, він вірив, що невідомі елементи знайдуться
і не помилився...
показать весь комментарий
20.07.2021 14:08 Ответить
А что там Швеция? Она ещё хоть существует?
показать весь комментарий
20.07.2021 13:59 Ответить
Вакцинируется аж гай гуде. Не понравилось шведам быть питательной средой для коронавируса.
показать весь комментарий
20.07.2021 15:03 Ответить
А серьезно опасаться нужно "бетту" /южноафриканский штамм/ он более коварен!
показать весь комментарий
20.07.2021 14:04 Ответить
каждый сам должен выбрать букву, которую ему следует бояцца:
"Лямбда"-штамм коронавируса циркулирует в более чем 30 странах мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1700
показать весь комментарий
20.07.2021 14:08 Ответить
А шо тут бояцца?!
Штамм вируса привязывается к первой букве фамилии
Например: Z (дзета) к ...вобщем Вы поняли
показать весь комментарий
20.07.2021 14:31 Ответить
интересен будет пи штамм или ню))
показать весь комментарий
20.07.2021 15:08 Ответить
Штамм Пи будет в самом конце, когда трупы на улицах некому будет убирать, а военные будут отстреливать инфицированных гражданских
показать весь комментарий
20.07.2021 15:10 Ответить
А куда еще 6 букв дели..??
Где штаммы..эпсилон..зита..ита..фита..йота и капа??
показать весь комментарий
20.07.2021 14:05 Ответить
не звучат какта. авот дельта - эта огого!!!
показать весь комментарий
20.07.2021 14:17 Ответить
Они обнаружены и за ними наблюдают ученые.
показать весь комментарий
20.07.2021 15:04 Ответить
Лямбда, дельта... Хоч древньогрецький алфавіт повторимо)
показать весь комментарий
20.07.2021 14:06 Ответить
Люк Монтанье...нобелевский лауреат...вирусолог...именно об этом и говорил...он говорил что так будет..
показать весь комментарий
20.07.2021 14:13 Ответить
Ага, и баба Ванга говорила что что-то будет...
В какой работе он это говорил?
показать весь комментарий
20.07.2021 15:12 Ответить
Ну может вам и мнение бабы ванги интересно...не знаю...а я говорю о человеке...который является Нобелевским лауреатом...а не лаборантом как тот эфиоп который глава воз..
показать весь комментарий
20.07.2021 15:38 Ответить
Ну, так что ж Вы скрываете в какой работе он это говорил? Я только в вольных пересказах от Вас и других антиваксеров эти неясные намеки и вижу. Это как в известном анекдоте, как концерт Шаляпина кому-то напел Циперович.
показать весь комментарий
20.07.2021 16:26 Ответить
Не нужно задумываться. Нужно верить. Гупа, дупа, кака, сяка - мутации идут не превращаясь. ВОЗ - мы отбираем, для вас, только лучшие мутации!
показать весь комментарий
20.07.2021 14:18 Ответить
Ну это как бы по законам эволюции.
На вирус давят вакцинами. Он естественно изменяется и выживают только штаммы к ним устойчивые. Это из учебника по биологии - давление внешней среды приводит к изменчивости биологических организмов.
Вакцинация в какой-то мере ускоряет эволюцию вируса.
показать весь комментарий
20.07.2021 14:44 Ответить
А Вы не заметили, какой киздец творился в прошлом году в Северной Италии, Испании, Франции? Тогда вакцин от коронавируса вообще не было.
показать весь комментарий
20.07.2021 15:00 Ответить
Вы не правы. Вероятность мутации есть при каждой репликации вируса. Чем их больше, тем больше мутаций. Вакцинация, снижая заболеваемость, снижает и вероятность возникновения новых мутаций. Другое дело, что среди кучи штаммов вакцинация может замедлять их распростр. с разной скоростью, что облегчает их выявление и каталогизацию.
показать весь комментарий
20.07.2021 15:10 Ответить
Вакцина в данном случае выполняет функцию "санитара леса" то есть отбора. Если раньше был доминирующим штамм скажем альфа, то после вакцинации против него больше шансов на распространение окажется у штамма бэта, который немного устойчивей. И т. д.
Дело смотрю уже до лямбда дошло.
Вакцинация конечно нужна, но не факт что будет полная победа. С тем же гриппом сколько уже воюют? Кажись больше сотни лет.
показать весь комментарий
20.07.2021 15:27 Ответить
Вирусы разных штаммов, в отличие от обитателей леса, за еду не конкурируют. Уже не раз в одном организме находили сразу два разных штамма. При совместной репликации в одной клетке они могут обмениваться участками РНК с мутациями. А если вакцина остановила бы один из них, такое было бы невозможно.
показать весь комментарий
20.07.2021 15:37 Ответить
Сказки австралийских лесов...
показать весь комментарий
20.07.2021 15:38 Ответить
это было начало эпидемии, и так было почти везде где точечно было применено бактериологическое оружие Ковид..а что сейчас?! вспышки вируса только благодаря поголовной вакцинации и не спорь...
показать весь комментарий
20.07.2021 18:23 Ответить
интересная буква ню
показать весь комментарий
20.07.2021 14:33 Ответить
На россии буйствует вирус *****.
показать весь комментарий
20.07.2021 20:18 Ответить
 
 