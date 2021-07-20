"Лямбда"-штамм коронавируса циркулирует в более чем 30 странах мира, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала распространение потенциально опасного штамма коронавируса "Лямбда" более чем в 30 странах мира.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом в ходе трансляции рассказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"Он (штамм "лямбда". - Ред.) циркулирует в ряде государств, в основном в Северной и Южной Америке, хотя к этому моменту был обнаружен более чем в 30 странах", - сказала Ван Керкхове.

Эксперт отметила, что в июне ВОЗ внесла его список штаммов, требующих внимания, и внимательно следит за его распространением. У организации есть группа, следящая за эволюцией вируса.

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