"Лямбда"-штам коронавірусу циркулює в понад 30 країнах світу, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала поширення потенційно небезпечного штаму коронавірусу "Лямбда" в понад 30 країнах світу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це в ході трансляції розповіла глава технічної групи підрозділи надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове.

"Він (штам "лямбда". - ред.) циркулює в низці держав, в основному в Північній і Південній Америці, хоча до цього моменту був виявлений у понад 30 країнах", - сказала Ван Керкхове.

Експерт зазначила, що в червні ВООЗ внесла його до списку штамів, які потребують уваги, і уважно стежить за його поширенням. В організації є група, що стежить за еволюцією вірусу.

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