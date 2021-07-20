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"Лямбда"-штам коронавірусу циркулює в понад 30 країнах світу, - ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала поширення потенційно небезпечного штаму коронавірусу "Лямбда" в понад 30 країнах світу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це в ході трансляції розповіла глава технічної групи підрозділи надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове.
"Він (штам "лямбда". - ред.) циркулює в низці держав, в основному в Північній і Південній Америці, хоча до цього моменту був виявлений у понад 30 країнах", - сказала Ван Керкхове.
Експерт зазначила, що в червні ВООЗ внесла його до списку штамів, які потребують уваги, і уважно стежить за його поширенням. В організації є група, що стежить за еволюцією вірусу.
Топ коментарі
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показати весь коментар20.07.2021 14:08 Відповісти Посилання
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показати весь коментар20.07.2021 14:13 Відповісти Посилання
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Лямбда - одинадцята літера грецької абетки, в системі грецьких чисел, має значення 30!!!.
Шота тут нито, они куда исчьо 6 литерок поподіли, ви не знаходите?
і не помилився...
Штамм вируса привязывается к первой букве фамилии
Например: Z (дзета) к ...вобщем Вы поняли
Где штаммы..эпсилон..зита..ита..фита..йота и капа??
В какой работе он это говорил?
На вирус давят вакцинами. Он естественно изменяется и выживают только штаммы к ним устойчивые. Это из учебника по биологии - давление внешней среды приводит к изменчивости биологических организмов.
Вакцинация в какой-то мере ускоряет эволюцию вируса.
Дело смотрю уже до лямбда дошло.
Вакцинация конечно нужна, но не факт что будет полная победа. С тем же гриппом сколько уже воюют? Кажись больше сотни лет.