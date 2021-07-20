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Новини Коронавірус і карантин
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"Лямбда"-штам коронавірусу циркулює в понад 30 країнах світу, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала поширення потенційно небезпечного штаму коронавірусу "Лямбда" в понад 30 країнах світу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це в ході трансляції розповіла глава технічної групи підрозділи надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове.

"Він (штам "лямбда". - ред.) циркулює в низці держав, в основному в Північній і Південній Америці, хоча до цього моменту був виявлений у понад 30 країнах", - сказала Ван Керкхове.

Експерт зазначила, що в червні ВООЗ внесла його до списку штамів, які потребують уваги, і уважно стежить за його поширенням. В організації є група, що стежить за еволюцією вірусу.

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ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
каждый сам должен выбрать букву, которую ему следует бояцца:
"Лямбда"-штамм коронавируса циркулирует в более чем 30 странах мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1700
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20.07.2021 14:08 Відповісти
+4
Дельта - четверта літера грецької абетки, в системі грецьких чисел, має значення 4.

Лямбда - одинадцята літера грецької абетки, в системі грецьких чисел, має значення 30!!!.

Шота тут нито, они куда исчьо 6 литерок поподіли, ви не знаходите?
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20.07.2021 14:05 Відповісти
+4
Люк Монтанье...нобелевский лауреат...вирусолог...именно об этом и говорил...он говорил что так будет..
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20.07.2021 14:13 Відповісти
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"Лямбда"-штамм коронавируса циркулирует в более чем 30 странах мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9526
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20.07.2021 13:59 Відповісти
лямбда - це те, що нам всім настане, якщо не вакцінуємось
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20.07.2021 13:59 Відповісти
Дельта - четверта літера грецької абетки, в системі грецьких чисел, має значення 4.

Лямбда - одинадцята літера грецької абетки, в системі грецьких чисел, має значення 30!!!.

Шота тут нито, они куда исчьо 6 литерок поподіли, ви не знаходите?
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20.07.2021 14:05 Відповісти
родич Юлєнькі (письменниці) хімик Мєндєлєєв залишив у періодичній системі пусті клітинки, він вірив, що невідомі елементи знайдуться
і не помилився...
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20.07.2021 14:08 Відповісти
А что там Швеция? Она ещё хоть существует?
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20.07.2021 13:59 Відповісти
Вакцинируется аж гай гуде. Не понравилось шведам быть питательной средой для коронавируса.
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20.07.2021 15:03 Відповісти
А серьезно опасаться нужно "бетту" /южноафриканский штамм/ он более коварен!
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20.07.2021 14:04 Відповісти
каждый сам должен выбрать букву, которую ему следует бояцца:
"Лямбда"-штамм коронавируса циркулирует в более чем 30 странах мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1700
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20.07.2021 14:08 Відповісти
А шо тут бояцца?!
Штамм вируса привязывается к первой букве фамилии
Например: Z (дзета) к ...вобщем Вы поняли
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20.07.2021 14:31 Відповісти
интересен будет пи штамм или ню))
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20.07.2021 15:08 Відповісти
Штамм Пи будет в самом конце, когда трупы на улицах некому будет убирать, а военные будут отстреливать инфицированных гражданских
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20.07.2021 15:10 Відповісти
А куда еще 6 букв дели..??
Где штаммы..эпсилон..зита..ита..фита..йота и капа??
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20.07.2021 14:05 Відповісти
не звучат какта. авот дельта - эта огого!!!
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20.07.2021 14:17 Відповісти
Они обнаружены и за ними наблюдают ученые.
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20.07.2021 15:04 Відповісти
Лямбда, дельта... Хоч древньогрецький алфавіт повторимо)
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20.07.2021 14:06 Відповісти
Люк Монтанье...нобелевский лауреат...вирусолог...именно об этом и говорил...он говорил что так будет..
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20.07.2021 14:13 Відповісти
Ага, и баба Ванга говорила что что-то будет...
В какой работе он это говорил?
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20.07.2021 15:12 Відповісти
Ну может вам и мнение бабы ванги интересно...не знаю...а я говорю о человеке...который является Нобелевским лауреатом...а не лаборантом как тот эфиоп который глава воз..
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20.07.2021 15:38 Відповісти
Ну, так что ж Вы скрываете в какой работе он это говорил? Я только в вольных пересказах от Вас и других антиваксеров эти неясные намеки и вижу. Это как в известном анекдоте, как концерт Шаляпина кому-то напел Циперович.
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20.07.2021 16:26 Відповісти
Не нужно задумываться. Нужно верить. Гупа, дупа, кака, сяка - мутации идут не превращаясь. ВОЗ - мы отбираем, для вас, только лучшие мутации!
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20.07.2021 14:18 Відповісти
Ну это как бы по законам эволюции.
На вирус давят вакцинами. Он естественно изменяется и выживают только штаммы к ним устойчивые. Это из учебника по биологии - давление внешней среды приводит к изменчивости биологических организмов.
Вакцинация в какой-то мере ускоряет эволюцию вируса.
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20.07.2021 14:44 Відповісти
А Вы не заметили, какой киздец творился в прошлом году в Северной Италии, Испании, Франции? Тогда вакцин от коронавируса вообще не было.
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20.07.2021 15:00 Відповісти
Вы не правы. Вероятность мутации есть при каждой репликации вируса. Чем их больше, тем больше мутаций. Вакцинация, снижая заболеваемость, снижает и вероятность возникновения новых мутаций. Другое дело, что среди кучи штаммов вакцинация может замедлять их распростр. с разной скоростью, что облегчает их выявление и каталогизацию.
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20.07.2021 15:10 Відповісти
Вакцина в данном случае выполняет функцию "санитара леса" то есть отбора. Если раньше был доминирующим штамм скажем альфа, то после вакцинации против него больше шансов на распространение окажется у штамма бэта, который немного устойчивей. И т. д.
Дело смотрю уже до лямбда дошло.
Вакцинация конечно нужна, но не факт что будет полная победа. С тем же гриппом сколько уже воюют? Кажись больше сотни лет.
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20.07.2021 15:27 Відповісти
Вирусы разных штаммов, в отличие от обитателей леса, за еду не конкурируют. Уже не раз в одном организме находили сразу два разных штамма. При совместной репликации в одной клетке они могут обмениваться участками РНК с мутациями. А если вакцина остановила бы один из них, такое было бы невозможно.
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20.07.2021 15:37 Відповісти
Сказки австралийских лесов...
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20.07.2021 15:38 Відповісти
это было начало эпидемии, и так было почти везде где точечно было применено бактериологическое оружие Ковид..а что сейчас?! вспышки вируса только благодаря поголовной вакцинации и не спорь...
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20.07.2021 18:23 Відповісти
интересная буква ню
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20.07.2021 14:33 Відповісти
На россии буйствует вирус *****.
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20.07.2021 20:18 Відповісти
 
 