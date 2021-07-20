Из одесского СИЗО сбежал заключенный Кутафин. Полиция ввела операцию "Сирена". ФОТО

Полиция Одессы объявила о розыске вора-рецидивиста, который сбежал из СИЗО. В городе введена операция "Сирена".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает областное управление полиции.

В сообщении отмечается: "Отделом полиции № 1 Одесского районного управления полиции № 1 разыскивается осужденный за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 и ч.2 ст.185 УК, Кутафин Сергей Александрович, 1980 г.р., который 20 июля текущего года совершил побег из Одесского следственного изолятора. В городе введена полицейская операция "Сирена".

Приметы: рост 170-175см, худощавого телосложения, темные волосы, короткая стрижка, глаза карие, имеет царапины на теле и руках.

Был одет: в джинсы синего цвета, без обуви".

Полиция обратилась к гражданам: "Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просим позвонить в отдел полиции № 1 Одесского РУП № 1 по телефону (048) 765-75-27 или по спецлинии "102".



