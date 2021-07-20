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Из одесского СИЗО сбежал заключенный Кутафин. Полиция ввела операцию "Сирена". ФОТО

Полиция Одессы объявила о розыске вора-рецидивиста, который сбежал из СИЗО. В городе введена операция "Сирена".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает областное управление полиции.

В сообщении отмечается: "Отделом полиции № 1 Одесского районного управления полиции № 1 разыскивается осужденный за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 и ч.2 ст.185 УК, Кутафин Сергей Александрович, 1980 г.р., который 20 июля текущего года совершил побег из Одесского следственного изолятора. В городе введена полицейская операция "Сирена".

Приметы: рост 170-175см, худощавого телосложения, темные волосы, короткая стрижка, глаза карие, имеет царапины на теле и руках.

Был одет: в джинсы синего цвета, без обуви".

Полиция обратилась к гражданам: "Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просим позвонить в отдел полиции № 1 Одесского РУП № 1 по телефону (048) 765-75-27 или по спецлинии "102".

Из одесского СИЗО сбежал заключенный Кутафин. Полиция ввела операцию Сирена 01
Из одесского СИЗО сбежал заключенный Кутафин. Полиция ввела операцию Сирена 02

Одесса (7921) побег (380) СИЗО (1365)


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Топ комментарии
+8
Лицо открытое, честное... можно использовать на гос. службе. Негативная информация -происки порохоботов.
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20.07.2021 17:12 Ответить
+4
Ох и рожа, ну чисто депутат слуги народа!
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20.07.2021 17:25 Ответить
+3
Ох и рожа...!
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20.07.2021 16:56 Ответить
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Ох и рожа...!
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20.07.2021 16:56 Ответить
да не, это у него лицо такое
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20.07.2021 16:59 Ответить
сирожа ш от и рожа ))
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20.07.2021 17:02 Ответить
Пока спецназ нацхвартии Авакова штурмует квартиры неплательщиков алиментов и ищет храбро уничтожает коноплю планокуров, в ето время уже который бандит за последний месяц бежит из под стражы и совершает разбойное нападение на дома украинцев.
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20.07.2021 17:02 Ответить
мелкий жулик - хотел шо то списить и то не смог ...
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20.07.2021 17:14 Ответить
С одесского кичмана сбежали два уркана
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20.07.2021 17:10 Ответить
Лицо открытое, честное... можно использовать на гос. службе. Негативная информация -происки порохоботов.
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20.07.2021 17:12 Ответить
через канализацию просочился?
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20.07.2021 17:19 Ответить
Ох и рожа, ну чисто депутат слуги народа!
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20.07.2021 17:25 Ответить
СІЗО потрібно чистити - персонал гнилий. Всіх звільнити без вислуги та трудового стажу.
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20.07.2021 17:28 Ответить
У меня на службе был случай. клиент залез в поворотный круг прицепа КАМАЗа и так до самого Севастополя. но там при въезде морячки приняли его.
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20.07.2021 17:33 Ответить
а гирю пудовую не пробовали между ног....... ага!!! - не гуманно.... к стати у нас на базаре с три
штуки таких же интеллектуала барыжат биндюжкой а когда нажрутся вапще как близнецы......
адрес базара дать?
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20.07.2021 17:35 Ответить
С а-а-адесского кичмана
Бежали два уркана...
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20.07.2021 17:41 Ответить
ху из кутафин ???
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20.07.2021 18:33 Ответить
Я как-то проходил мимо,и не один раз,смотрел и думал как можно оттуда сбежать.Там только через ворота:или выйти-или выехать
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20.07.2021 18:42 Ответить
З одеського СІЗО втік ув'язнений Кутафін. Поліція ввела операцію "Сирена" - Цензор.НЕТ 4688
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20.07.2021 19:18 Ответить
https://t.me/c/1498303038/11100 "...Сбежавший сегодня зек уже отправлен обратно в свои апартаменты.Пишут, что сбежал он во время прогулки: вылез из дворика, проник на хоздвор, перелез через четыре рубежа с сигнализацией и основное ограждение. А осудили его за повторную попытку украсть кабель на территории Одесского авиационного завода...
"
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20.07.2021 20:54 Ответить
https://www.number1.in.ua/salon/2009-2/ А поймали этого редиску?
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18.08.2022 20:32 Ответить
 
 